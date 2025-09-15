Devadesátiletá seniorka s pomocným chodítkem si minulou středu před domem připravovala klíče k odemčení domu. Vtom k ní přistoupil muž s kapucí na hlavě a z tašky jí vytáhl mobil.
„Ten však byl skoro bezcenný, a tak i přes odpor stařenky jí z tašky ukradl peněženku. Jen náhodou seniorka při loupeži neutrpěla žádné závažné zranění, protože se zloději bránila a ten ji několikrát odstrčil,“ řekl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Policisté z Obvodního oddělení České Budějovice rozjeli pátrání, zajistili s technikem na místě stopy, měli i kamerový záznam. S podobou pachatele seznámili kolegy z hlídkové služby a nenápadně obsadili známé ubytovny.
Postup se vyplatil a hned druhý den před jednou z vytipovaných ubytoven pachatele dopadli. Zjistili, že jde o známou firmu a také, že seniorka není jeho jedinou obětí. Na staré lidi se specializuje, nečeká totiž od nich žádný odpor.
„Policistům také výrazně pomohla sama přepadená, spolupracovala a sdělila policistům spoustu podrobností k osobě pachatele. Ten po sdělení obvinění mohl pokračovat do vazby,“ řekl Matzner a dodal, že je možné, že tento zadržený muž, nezaměstnaný recidivista, mohl okrást i někoho, kdo skutek nenahlásil. Informace k případu přijmou policisté na lince 158.