Recidivista si v Českých Budějovicích troufá hlavně na seniory, poslední oběti je devadesát let. Seniorce s chodítkem vytáhl z tašky mobil a peněženku. Policisté měli dobrý popis pachatele a zaměřili se na místní ubytovny. Před jednou lupiče dopadli hned druhý den. Po sdělení obvinění z loupeže putoval do vazby.

Devadesátiletá seniorka s pomocným chodítkem si minulou středu před domem připravovala klíče k odemčení domu. Vtom k ní přistoupil muž s kapucí na hlavě a z tašky jí vytáhl mobil.

„Ten však byl skoro bezcenný, a tak i přes odpor stařenky jí z tašky ukradl peněženku. Jen náhodou seniorka při loupeži neutrpěla žádné závažné zranění, protože se zloději bránila a ten ji několikrát odstrčil,“ řekl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Recidivista se při přepadení seniorky maskoval kapucí.

Policisté z Obvodního oddělení České Budějovice rozjeli pátrání, zajistili s technikem na místě stopy, měli i kamerový záznam. S podobou pachatele seznámili kolegy z hlídkové služby a nenápadně obsadili známé ubytovny.

Postup se vyplatil a hned druhý den před jednou z vytipovaných ubytoven pachatele dopadli. Zjistili, že jde o známou firmu a také, že seniorka není jeho jedinou obětí. Na staré lidi se specializuje, nečeká totiž od nich žádný odpor.

Školáci pomohli dopadnout lupiče, který brutálně přepadl seniorky

„Policistům také výrazně pomohla sama přepadená, spolupracovala a sdělila policistům spoustu podrobností k osobě pachatele. Ten po sdělení obvinění mohl pokračovat do vazby,“ řekl Matzner a dodal, že je možné, že tento zadržený muž, nezaměstnaný recidivista, mohl okrást i někoho, kdo skutek nenahlásil. Informace k případu přijmou policisté na lince 158.

