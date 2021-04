Tašky a roušky si studentky z Písku dělají samy, chtějí být nejlepší

Najít díru na trhu, vymyslet koncept produktu, připravit jej pro výrobu a dodávat ho konečným zákazníkům. Tak by se stručně dal shrnout postup při zakládání mnoha firem.

Osmi studentkám třetího ročníku Obchodní akademie Písek se to v uplynulých měsících povedlo s látkovými rouškami a taškami s originálním ručně malovaným designem. A jak je podle jejich výsledků v různých soutěžích vidět, vybraly si správný obor.

Naposledy se s firmou GreenFuture probojovaly do celostátního kola klání pořádané organizací JA Czech o nejlepší reálnou studentskou firmu v tomto roce.

„Vůbec jsme to nečekaly. Porotě jsme poslaly prezentace a asi až týden před finále jsme se dozvěděly, že jsme do něj postoupily. V té době jsme začaly s rychlými přípravami a dávaly jsme vše dohromady,“ vysvětluje 18letá ředitelka firmy Tereza Doubková.

První krok k založení firmy udělala skupina studentek hned v září, kdy hledala společný podnikatelský záměr.

„To nám trvalo tak měsíc. Všímaly jsme si, že se plátěné tašky vrací do módy a hodně se používaly i roušky,“ říká Doubková s tím, že o roušky v poslední době opadá zájem. „Už teď ale jednáme s jednou firmou, která do nich umí zabudovat nanovlákna, tak uvidíme, jak to dopadne,“ dodává.

Velkého úspěchu dosáhl její tým už na prosincovém veletrhu studentských firem v Hradci Králové, kde v konkurenci 50 dalších projektů vyhrál hlavní cenu Firma roku. Děvčata si proto před očekávaným online finále 5. května nedávají malé cíle.

Zisk věnují na čistější lesy

Podle učitelky obchodní akademie Dagmar Fořtové, která mladé podnikatelky vede, jsou totiž šance na úspěch slušné.

„Byla bych špatný učitel, kdybych jim nevěřila. Zodpovědně se na finále připravují, ale bude to velký souboj, protože konkurence je velká. Navíc si musejí všechny prezentace vypracovat v angličtině. Nic jednoduchého je nečeká,“ myslí si Fořtová.

Ve prospěch týmu hrají také zkušenosti části studentek, které si už v minulém roce na škole vyzkoušely podnikání ve fiktivní podobě.

„Pomoc holek, které mají fiktivní podnikání už z minulého roku za sebou, byla velká. Díky jejich zkušenostem jsme se mohly už od začátku naplno rozjet a brzy si rozdělit role uvnitř naší firmy,“ připomíná Doubková.

Do budoucna plánuje rozšířit nabídku produktů i přesto, že by na konci roku normálně zanikly.

„Uvidíme, co pak bude, zatím máme práce tolik, že je stále vše otevřené. Poptávka po našich rouškách i taškách je stále dost vysoká, což nás v kombinaci s ruční výrobou hodně zaměstnává,“ připouští ředitelka firmy GreenFuture.

Studentky si nevyrábí jen látkové tašky. Ve chvíli, kdy jim přijde objednávka přes e-shop, rozdělují si práci podle přání zákazníka.

„Pokud si někdo objedná tašku s potiskem, tak ji někdo namaluje, druhý zabalí a pak se předává zákazníkovi. Zájemci si je mohou vyzvednout osobně v Písku, v Milevsku a v Protivíně. Samozřejmě ale také posíláme poštou,“ líčí Doubková s tím, že svým podnikáním podporují také dobročinné projekty.

„Jsme parta holek, které se snaží udělat svět lepším místem. Snažíme se firmou upozornit na znečišťování lesů a veškerý zisk věnujeme organizaci Čistý les. Bylo by moc fajn, kdyby se nejen naši konkurenti inspirovali alespoň v tom,“ přeje si Doubková.