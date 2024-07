Ceny nemovitostí jsou na dně, byty už zdražují. Jihočeši o ně mají přesto zájem

„V některých případech u malometrážních bytů pociťujeme drobný nárůst cen, což je dané vyšší poptávkou po nich. Kupují je hlavně investoři, kteří je pak nabízejí k pronájmu, dále pak mladé páry, ale i senioři z rodinných domů, kteří jsou hůře pohybliví,“ popisuje situaci na trhu s nemovitostmi strakonický makléř František Mach.

Podle něj je prodej takového bytu na Strakonicku otázkou maximálně týdnů a zájemců je v těchto případech nejvíce. Na druhou stranu u rodinných domů je situace stále ještě opačná.

„Tam to trvá i měsíce, než se prodá. Takový typ nemovitosti totiž koupí skutečně jen člověk, který v něm hodlá bydlet. Záleží také na tom, zda je dům potřeba opravit, nebo je připravený k bydlení,“ vysvětluje Mach.

Drobný nárůst cen nemovitostí pozoruje i makléř Ivan Horňák, jenž se orientuje zejména na Táborsko a Budějovicko. „Obrat trendu sleduji přibližně měsíc a je to dané především snižováním úrokových sazeb Českou národní bankou, která je nyní už pod pěti procenty. Předpoklad je takový, že sazby půjdou až pod čtyři procenta. Pro kupující je to signál stability, jenže tím pádem stoupne poptávka a nabízející si řeknou o vyšší ceny,“ předpovídá Horňák.

O něco opatrnější je budějovická makléřka Ludmila Šťastná z realitní kanceláře Bidli, která nyní vnímá jen stagnaci cen. „Zájemci nabízené ceny vesměs akceptují, berou si hypotéky a poptávka se zvýšila. Kromě hypoték se ale na zájmu odráží také všeobecně lepší nálada ve společnosti a stabilizace cen energií. Růst cen nemovitostí ale v regionu teď nevidím,“ přemítá Šťastná.

Na druhou stranu současně se zájmem o hypotéky cítí silný propad v oblasti podnájmů, o něž lidé v posledních měsících příliš nestojí.

„Delší dobu trvá, než se podaří do bytu najít vhodného nájemce. Mladé páry dnes zvažují spíše hypotéku namísto nájmu, který je například v Budějovicích velmi vysoký. Většinou si rozmýšlejí, jestli za něj chtějí platit měsíčně 20 tisíc korun, nebo si vezmou hypotéku na 24 tisíc a bydlejí ve vlastním,“ doplňuje Šťastná.

Zájemci často řeší energie

Co se týče zmíněných energií, ty byly ještě před rokem jedním z hlavních kritérií při výběru nemovitosti. Lidé se naučili studovat energetické štítky a prodávajících se ptali na spoustu podrobností v otázce energetické náročnosti domu či bytu.

„Stále panuje výrazný strach z topení na elektřinu. Byť se zájemcům nemovitost celkově líbí, tak právě elektrické topení může často jejich rozhodnutí zvrátit,“ domnívá se Horňák.

Za pravdu mu dává i jeho kolega Mach, podle něhož je stále velmi těžké prodat nemovitost, která spadá do kategorie s vyšší energetickou náročností. „Dříve štítek nikoho nezajímal, dnes se lidé ptají na to, kolik protopí a prosvítí. A to platí i poté, co se trh s energiemi cenově stabilizoval,“ potvrzuje Mach.

Kromě domů s vysokou energetickou náročností se podle zkušeností makléřů stále hůře prodávají rekreační objekty.

„Zcela se zastavil prodej apartmánů na Lipně, na Šumavě, ale také například v Českém Krumlově. Je to oblast, která si svou slávu už užila. Trh je jimi tak přesycený, že se tento druh objektů velmi špatně prodává. Na druhou stranu je tu ale stále obrovská poptávka po chatkách u vody. Nezájem se týká spíše chalup v turisticky méně známých lokalitách,“ upozorňuje Šťastná.

4. dubna 2024

Obecně se ale prodejci shodují, že se po turbulentních letech situace na trhu výrazně zklidnila a cenově stabilizovala.

„Myslím si, že se poptávka pomalu vyrovnává s nabídkou, ale do budoucna očekávám, že poptávka bude opět převyšovat. Někteří analytici navíc předpokládají, že se ceny nemovitostí do deseti let až zdvojnásobí, což si neumím moc dobře představit,“ naznačuje Horňák prognózy.