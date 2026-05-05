VIDEO: Lidé natočili další malé „tornádo“. Pro rarášky je teď ideální období

Pavel Kortus
  11:52
Vzdušný vír se roztočil na začátku května v Rudolfově u Českých Budějovic. Natočil jej Jan Klobušník a stejně jako další komentovali na sociálních sítích jev jako malé tornádo. Podle meteorologů však šlo o prachový vír, neboli rarášek.

Rarášek vzniká nad silně přehřátým zemským povrchem, když je přítomný střih větru. Takže často za velmi teplých, slunečních dní.

„Suché, prašné počasí takovéto víry vizuálně zvýrazňuje, proto je jich tyto dny u nás zaznamenaných docela dost,“ poznamenal Tadeáš Gregor z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Bouřku u Budějovic mělo doprovodit gustnado. Ukázalo se, že šlo o tornádo

Většinou takovéto víry sahají do výšky až 30 metrů, ale byly zdokumentované i prachové víry o výšce kolem jednoho kilometru, a to zejména v pouštních a polopouštních oblastech.

„Většinou nenapáchá žádné nebo skoro žádné škody, ale v případě silných prašných vírů může náraz větru ve víru dosáhnout vzácně i přes 30 metrů za sekundu a v úzkém pásu o šířce několika metrů se škody mohou vyskytnout,“ doplnil Gregor.

„Mysleli jsme si, že je to tornádo." Muž natočil u Kroměříže hejno rarášků

V dalších dnech se můžeme dočkat bouřek. „Mohou se lokálně vyskytnout v úterý, ve středu, výjimečně i ve čtvrtek, ale zpravidla bez nebezpečných doprovodných projevů. Jen výjimečně se může objevit s bouřkou spojený silnější náraz větru nebo intenzivnější déšť. Tornáda určitě ne,“ popsal Gregor.

