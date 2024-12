Prsa v háji. Žena dvakrát přemohla rakovinu, zkušenosti předává na blogu

„Rakovinu jsme v rodině nikdy neměli, nebylo to moje téma. Když se mě někdo zeptal, jestli si sama vyšetřuji prsa, nechápala jsem proč. Myslela jsem, že kojení je dostatečná prevence,“ vypráví 39letá fyzioterapeutka z Borovan na Českobudějovicku. Stejnou diagnózu jako ona si ročně vyslechne více než sedm tisíc Češek.

V jaké jste byla situaci, když jste se poprvé dozvěděla, že jste nemocná?

Celé to začalo v době, kdy jsme měla dvě malé děti. Synovi bylo osmnáct měsíců, dceři tři roky. Bylo to hodně náročné období, kdy jsem neměla čas pro sebe. Jela jsem na 200 procent a věděla, že to není dobré. Říkala jsem si, že z toho určitě onemocním.

Kdy vás to dohnalo?

V létě 2016 jsem si v podpaží nahmatala bulku. Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo být něco vážného. Mamka na mě ale apelovala, ať jdu k doktorovi. Řešila jsem to hned další den. Čekala jsem, že bulku vyříznou a bude to v pohodě. Dostala jsem žádanku na ultrazvuk a vzali mě hned. Ten moment mi asi zachránil život. Následovala biopsie, kde jsem začala tušit, že to asi nebude jen tak. Ten den jsem navíc měla narozeniny. S manželem jsme měli jít na večeři a já se viděla, že to jsou poslední dny mého života. S partou kamarádů jsme odjeli na dovolenou. Za týden jsem se dozvěděla výsledky.