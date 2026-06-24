Stačí se na chvilku zastavit na hlavním náměstí a nastražit uši. Z jedné strany vnímáte ruch kolem Dunaje, z druhé vlastní život pěší třídy Landstrasse. Když tedy daný moment neprořízne cinkání tramvaje.
Kam vyrazit dál? Zvolte si libovolný směr a bude to dobrá volba. Rakouský Linec dává bohaté možnosti, jak zde příjemně strávit den a nemusí být jen jeden.
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V linecké ocelárně mají kněze i odborníka na hmyz. Otevřou unikátní návštěvnické centrum
Významný prvek vám dojde možná až po chvíli – bezpečnost. Všechny památky i turistická místa jsou volně přístupná. Nemusíte procházet kontrolami nebo rámy a to dává samo o sobě pocit jistoty.
„Linec je jedním z nejbezpečnějších měst ve střední Evropě,“ potvrzuje Jitka Zikmundová, manažerka marketingu v Hornorakouské centrále cestovního ruchu, která právě v Linci sídlí.
Skleněná fasáda ve tvaru rámu
Historické centrum drží výhodu v tom, že do něj nesmějí automobily. Po příjezdu ho odstavíte v jedné z podzemních garáží a chodíte pěšky nebo využijete tramvaj. „Je to i mezi místními oblíbený postup. Řada firem kupuje pro zaměstnance k zapůjčení průkazky, aby do centra autem nejezdili,“ líčí Zikmundová.
Při návštěvě se přirozeně musíte přiblížit k Dunaji. Linec je pro Čechy nejbližším městem, kudy tato největší evropská řeka protéká. Brázdí ji výletní i dopravní lodě. Vítr při plavbě rozcuchá vlasy, ale pohled z paluby představí město z jiné perspektivy.
Miniseriál – Linec
Na návštěvě u sousedů
Jihočeská redakce iDNES.cz připravila červnový miniseriál, který představuje rakouský Linec. Přiblíží jeho největší zajímavosti i život ve městě na řece Dunaj, kde žije přes 200 tisíc obyvatel a které je snadno dostupné zejména z jižních Čech.
Oba břehy řeky lemují atraktivní cíle. Na tom levém je Ars Electronica Center, tedy interaktivní muzeum zaměřené na technologie, umělou inteligenci a digitální umění. Můžete v něm doslova „procházet“ vesmírem nebo lidským tělem.
Na protějším břehu stojí Galerie Lentos. Uvnitř vás zaujme, hlavně pokud se zajímáte o moderní umění. Když ne, stejně ji nepřehlédnete. „Průsvitná skleněná fasáda má tvar obřího obrazového rámu, který se po setmění rozsvěcí nad Dunajem a stal se jednou z nejvýraznějších dominant Lince,“ popisuje web hornirakousko.cz.
V severní části města s více než dvěma sty tisíci obyvateli dominuje vrch Pöstlingberg s poutní bazilikou a nádhernými výhledy na Linec a okolí. Nahoru se dostanete nejstrmější adhezní tramvají v Evropě za zhruba 20 minut z hlavního náměstí.
Právě z této vyhlídky je příkladně vidět obrovská plocha, na které se rozkládá tamní ocelárna, jedna z nejvýznamnějších v celé Evropě. Funguje bez přestávky, pracuje v ní na jedenáct tisíc lidí ve třech směnách, má vlastní železnici. Lodě do ní míří přímo po Dunaji.
Ocelárna není v docházkové vzdálenosti z centra, ale lze využít autobus. Na prohlídky je třeba se objednat. Velkou atrakcí je rekonstruované a vylepšené návštěvnické centrum jménem Stahwelt, které otevírá v červenci.
Dobrý den, zazní čeština
Ale zpátky do centra města, kde se přirozeně soustředí i nejvíce možností na to zkusit místní kuchyni, kterou si Rakušané rádi hýčkají. Nabídku tradičních hospod doplňují i bistra z jiných koutů světa.
„Do klasických hospůdek rádi chodí i místní. V poledne na oběd, večer na pivo. A bývá plno. Já je mám také nejradši,“ komentuje Zikmundová.
Kdo preferuje kávu s něčím sladkým k tomu, také si vybere. Menších kaváren je v širším centru několik. „Dobrý den. Co si dáte? “ ptá se obsluhující Natalia Günter, když slyší češtinu.
„Pocházím odtud z Lince, ale maminka je Češka, tak mě naučila základy češtiny. Hranice jsou odtud kousek, jezdí sem hodně českých turistů, takže se mi to hodí teď a zřejmě i v budoucnu,“ vypráví.
Jen pár minut od centra je další dominanta Lince. V celém Rakousku nenajdete větší kostel, než je Mariendom, zvaný také jako Neuer Dom, tedy Nový dóm. Dokončen byl před 102 lety a pojme na 20 tisíc lidí. Zajímavostí jsou vitráže, které nepředstavují jen biblické výjevy.
„Řada oken zobrazuje osobnosti spojené se stavbou katedrály, její mecenáše a dárce a významné milníky historie města. Je to vlastně taková obrazová kronika Horního Rakouska devatenáctého a počátku dvacátého století,“ naznačuje Zikmundová.
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Kdo má rád výhledy, nemusí přímo na Pöstlingberg. Město je krásně vidět také ze zámku, jedné z nejstarších staveb v Linci. V roce 1800 požár zničil celé jižní křídlo, které obnovili až před zhruba 15 lety, v jeho moderní dostavbě dnes sídlí Schlossmuseum Linz s expozicí zemského muzea Horního Rakouska.
Pro turisty důležitá informace na závěr. Linec patří mezi města, kde se návštěvnická karta skutečně vyplatí. Na 24 hodin stojí zhruba 450 korun, na dvojnásobek času o tři stovky víc. Umožňuje bezplatnou jízdu hromadnou dopravou, vstupy do muzeí i výjezd na Pöstlingberg. „Opravdu ji využijte,“ doporučuje Zikmundová.