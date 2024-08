Nová silnice spojí tah z Budějovic do Krumlova s dálnicí a odvede auta z obcí

Novou komunikaci začala stavět firma M – Silnice, která uspěla s cenovou nabídkou 323 milionů korun. Dokončit by ji měla do dvou let.

Až bude hotová, uleví se obyvatelům Horního Třebonína a Prostředních Svinců, protože odvede dopravu z těchto obcí. Bude totiž fungovat jako jejich obchvat.

„Část budované silnice bude procházet i skálou, takže nelze vyloučit, že budou nutné odstřely,“ naznačil šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl na slavnostním zahájení stavby.

Zmínil i jednu zajímavost, u komunikace bude zhruba 160 metrů dlouhá protihluková stěna, která bude prosklená, protože za ní je památkově chráněný statek, který má základy ze 14. století.

Součástí akce je i úprava nebezpečné křižovatky na trase mezi Budějovicemi a Krumlovem za Rájovem, kde se v kopci a v zatáčce odbočuje z hlavního tahu směrem na Horní Třebonín a dál k silnici spojují krajské město s hranicemi s Rakouskem. Nová silnice se bude napojovat na přehlednějším místě asi o sto metrů blíž směrem k Rájovu.

Dnes začne na jihu Čech i další důležitá dopravní stavba, obchvat Dasného a Češnovic na výjezdu z Českých Budějovic směrem na Písek. Tam na základní kámen poklepou kolem poledne.