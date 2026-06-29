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Vážná nehoda na rallye. Řidič při noční rychlostní zkoušce trefil strom

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  9:31
Záchranáři ošetřovali řidiče, který při rallye havaroval do stromu. (27. června...

Záchranáři ošetřovali řidiče, který při rallye havaroval do stromu. (27. června 2026) | foto: ZZS Jihočeského kraje

Záchranáři ošetřovali řidiče, který při rallye havaroval do stromu. (27. června...
Záchranáři ošetřovali řidiče, který při rallye havaroval do stromu. (27. června...
Záchranáři ošetřovali řidiče, který při rallye havaroval do stromu. (27. června...
Záchranáři ošetřovali řidiče, který při rallye havaroval do stromu. (27. června...
5 fotografií
Vážná nehoda se stala o víkendu při Radouňské rallye na Jindřichohradecku. Jeden z vozů tam při noční rychlostní zkoušce narazil do stromu. Řidiče ve velmi vážném stavu transportoval vrtulník záchranářů do budějovické nemocnice. Spolujezdec vyvázl bez zranění, jen si stěžoval na bolest krční páteře.

V noci na sobotu krátce před půl jednou ráno vyjížděla lékařská posádka společně se záchranáři do Vlčic k vážné dopravní nehodě, která se stala při Radouňské rallye. Ta se jela v pátek a v sobotu na Jindřichohradecku.

Přibližně třicetiletý řidič narazil do stromu a zůstal ve vozidle zaklíněný. Vyprošťování začalo ještě před příjezdem zdravotnických posádek. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Jindřichova Hradce a dobrovolná jednotka z Nové Bystřice.

Záchranáři ošetřovali řidiče, který při rallye havaroval do stromu. (27. června 2026)
Záchranáři ošetřovali řidiče, který při rallye havaroval do stromu. (27. června 2026)
Záchranáři ošetřovali řidiče, který při rallye havaroval do stromu. (27. června 2026)
Záchranáři ošetřovali řidiče, který při rallye havaroval do stromu. (27. června 2026)
5 fotografií

Záchranáři muži ještě před vyproštěním zajistili žilní vstup a přiložili krční límec, lékař mu podal léky proti bolesti. Řidiče se podařilo z havarovaného vozu vyprostit přibližně 24 minut po nehodě.

Po vyproštění záchranáři muži přiložili pánevní pás, podali další léky a imobilizovali ho ve vakuové matraci. „Lékař poté rozhodl o uvedení pacienta do celkové anestezie. Muž byl poté ve velmi vážném stavu, s podezřením na poranění hlavy a hrudníku, letecky přepraven na anesteziologicko-resuscitační oddělení českobudějovické nemocnice,“ popsal mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.

Jeho současný stav nechtěla mluvčí budějovické nemocnice Iva Nováková komentovat. „Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu konkrétní osobu, s ohledem na ochranu jeho dat, jeho zdravotní stav komentovat nemůžeme,“ uvedla.

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Navigátor vůz opustil ještě před příjezdem záchranářů. Stěžoval si pouze na bolest krční páteře. Záchranáři ho převezli k dalšímu vyšetření a vyloučení vnitřních poranění na urgentní příjem nemocnice v Jindřichově Hradci.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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