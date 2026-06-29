Vážná nehoda na rallye. Řidič při noční rychlostní zkoušce trefil strom

V noci na sobotu krátce před půl jednou ráno vyjížděla lékařská posádka společně se záchranáři do Vlčic k vážné dopravní nehodě, která se stala při Radouňské rallye. Ta se jela v pátek a v sobotu na Jindřichohradecku.
Přibližně třicetiletý řidič narazil do stromu a zůstal ve vozidle zaklíněný. Vyprošťování začalo ještě před příjezdem zdravotnických posádek. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Jindřichova Hradce a dobrovolná jednotka z Nové Bystřice.
Záchranáři muži ještě před vyproštěním zajistili žilní vstup a přiložili krční límec, lékař mu podal léky proti bolesti. Řidiče se podařilo z havarovaného vozu vyprostit přibližně 24 minut po nehodě.
Po vyproštění záchranáři muži přiložili pánevní pás, podali další léky a imobilizovali ho ve vakuové matraci. „Lékař poté rozhodl o uvedení pacienta do celkové anestezie. Muž byl poté ve velmi vážném stavu, s podezřením na poranění hlavy a hrudníku, letecky přepraven na anesteziologicko-resuscitační oddělení českobudějovické nemocnice,“ popsal mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Jeho současný stav nechtěla mluvčí budějovické nemocnice Iva Nováková komentovat. „Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu konkrétní osobu, s ohledem na ochranu jeho dat, jeho zdravotní stav komentovat nemůžeme,“ uvedla.
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Policie odložila tragickou nehodu na Rallye Šumava, při níž zemřela navigátorka
Navigátor vůz opustil ještě před příjezdem záchranářů. Stěžoval si pouze na bolest krční páteře. Záchranáři ho převezli k dalšímu vyšetření a vyloučení vnitřních poranění na urgentní příjem nemocnice v Jindřichově Hradci.