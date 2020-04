Jihočeské radnice chtějí podnikatelům kvůli koronaviru odpouštět nájmy

Podnikat nemohou, na vstupních dveřích svých provozoven mají oznámení, že je jejich činnost přerušená do odvolání vládních opatření. Příjmy na nule a do toho přitom musí dál platit často vysoký nájem.

Živnostníci to mají nyní extrémně složité. Soukromí majitelé nemovitostí jim proto často nájmy odpustili, snížili nebo odložili. A ke stejným krokům v době koronavirové nyní přistupují také zástupci jihočeských měst.



Asi nejdál je Písek s Táborem, kde připravili nebo chystají více druhů podpory. Písečtí radní už rozhodli, že mohou částečně nebo úplně odpustit nájemné a zmírnit ekonomické dopady nouzového stavu na drobné podnikatele.

„Týkalo by se to plateb za pronájem za období od března až do doby zrušení omezujících opatření,“ potvrdila místostarostka Petra Trambová.

O výši odpuštěného nájemného má vždy rozhodovat rada na základě podané žádosti. Město chce ulevit i těm, kteří sice nemuseli v březnu zavřít, ale z důvodu různých omezení se mohli dostat do finanční tísně.

„Ti budou moci své závazky uhradit i pomocí splátkových kalendářů. A to až do konce roku, aniž bychom jim účtovali úroky z prodlení,“ vysvětlila Milena Hladíková, vedoucí píseckého odboru správy majetku.

Na konci března schválili radní v Písku další věc související s koronavirem. Odhlasovali základní podobu dotačního programu na podporu OSVČ a malých podnikatelů. Rozdělit hodlají 20 milionů korun.

„Finanční odbor kompletně zpracuje program a předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva. Plánujeme ho uskutečnit v dubnu, pravděpodobně formou videokonference,“ sdělila starostka Eva Vanžurová.

Udržet chod menších firem

Záměrem programu je udržet fungování menších firem a obchodů ve městě nejlépe ve stejném rozsahu. „Chtěli bychom vybraným podnikatelům alespoň částečně ulehčit složitou ekonomickou situaci,“ doplnila starostka.

Podpora je zaměřena na OSVČ a podnikatele s maximálně deseti zaměstnanci. Pro OSVČ je navržena maximální výše jednorázové dotace na 10 tisíc korun, pro podnikatele pak 100 tisíc korun. Vše musí ještě schválit zastupitelstvo.

„Žadatelé budou muset splnit několik podmínek. Vedle prokazatelného omezení nebo zákazu činnosti je to například sídlo a provozovna v Písku nebo prokázání výše příjmů. V případě OSVČ jde o minimálně 200 tisíc korun ročně, v případě podnikatelů pak 500 tisíc korun ročního obratu dle daňového přiznání za rok 2019 nebo 2018,“ upřesnil podmínky Ladislav Toman, vedoucí finančního odboru.

V Táboře schválili balíček opatření v úterý. Objevuje se v něm například prominutí nájmu živnostníkům či jednorázový dar pět tisíc korun pro tamní OSVČ a spolky.

„Nechceme před uchazeče klást příliš administrativních požadavků. Pro rychlé odbavení přicházíme pouze s doplněním žádosti o čestné prohlášení. Věříme ve férovost a zdravý úsudek žadatele,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík. Podrobnosti zveřejní město na svém webu.

Také v Českých Budějovicích už mohou uživatelé městských prostor počítat s pomocí. Radní na mimořádném jednání odsouhlasili odložení splatnosti nájemného těm, kteří teď nemohou podnikat. Odložení se týká období za měsíce duben až září. Za tuto dobu je možné zaplatit nájem až do konce letošního roku.

„Podnikatelé tak nemusí urgentně řešit platby vůči městu. Po skončení nouzového stavu a zmapování jeho dopadů budeme ještě jednat o dalších možných úlevách,“ zdůraznil náměstek primátora Tomáš Bouzek. Rozhodnutí vedení města může pomoci až 180 provozovnám.

Tento týden pak radní odložili i splatnost plateb za budějovické předzahrádky kaváren a restaurací. „Odklad je do 30. září,“ doplnil náměstek primátora Ivo Moravec.

Dodal, že žádosti o umístění předzahrádek už většina provozovatelů podala, ale vzhledem k situaci je nestihla umístit. Proto se také v žádostech termíny spuštění provozu upraví podle skutečnosti. „Tedy až nouzový stav pomine a restaurační zařízení budou opět v provozu,“ řekl.

Sníží o 50 i odpustí 100 procent

Ve Strakonicích vedení města rozhodlo, že bude nájemné v nebytových prostorách výrazně snižovat, ale i odpouštět. „Ještě předtím už několik provozovatelů o toto požádalo,“ potvrdila mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Radní následně doporučili snížení nájemného o 50 či 100 procent za druhé čtvrtletí letošního roku. Rozhodovat se bude podle toho, zda musel podnikatel úplně, či jen částečně omezit provoz.

Ve městech se nesnaží pomáhat jen radnice, ale fungují i soukromé projekty na podporu místních podnikatelů. Třeba ten s názvem Podpoř Krumlov na svých webových stránkách a sociálních sítích upozorňuje na tamní živnostníky.

„Spousta provozoven je teď sice zavřená, ale je tu taky spousta těch, kteří hledají cestu, jak fungovat jinak, ať už rozvozem, online kurzy nebo výrobou na objednávku. Pro restaurace máme možnost vyplňování denního menu i časy rozvozů, pro lektory doby konání online lekcí, navíc si každý podnikatel své místo na stránkách spravuje sám,“ vysvětlil Tomáš Perzl, jeden z dvojice zakladatelů projektu Podpoř Krumlov.