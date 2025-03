Příznivci se postavili za šéfa Centra kultury, v petici žádají konec radního

Mikušiak obviňuje Kašpara z toho, že špatně hospodaří. Ti, kteří se ředitele zastávají, včetně bývalého zastupitele a starosty Ondřeje Veselého (Pro Písek), tvrdí, že Mikušiak kultuře jako takové nerozumí a jeho cílem je pouze zisk.

Podle nich navíc zneužívá své postavení, například při rozhodování o udělování grantu na kulturní činnost, nebo že sám obchází pravidla a čerpá je prostřednictvím svých spolků.

„Radní se netajil svou snahu o to, aby mě odstranil. Nyní to dospělo do bodu, kdy řeší mé přímé odvolání, nebo mou rezignaci,“ vyjádřil se Josef Kašpar. „Celou situaci jsem probral se svým týmem. Rozjeli petici, což nebyla moje snaha,“ zdůraznil a dodal, že nevidí důvod pro své odvolání.

„Je za mnou vidět práce. Působím zde devět let a nedostal jsem po celou dobu žádnou výtku. Nechápu, proč by k tomu mělo dojít. Je to střet dvou světů, nepochopení, jaká je funkce příspěvkové organizace. Nejsme komerční firma,“ naznačil, že radní podniká právě v oblasti komerční kultury. Pořádá třeba Slavnosti piva v Písku nebo akci Město lidem, lidé městu v Budějovicích.

MF DNES se snažila získat i vyjádření Mikušiaka. Ten ale nezvedal mobil a nereagoval ani na SMS.

Obě strany předloží důkazy

Rada projednávala petici proti odvolání ředitele. „Vnímáme, že jde o téma, které rezonuje Pískem,“ komentoval starosta Michal Čapek (ANO), že ačkoli petice radu nezavazuje, jejím obsahem se vážně zabývali. „Vyzvali jsme kolegy, kteří kritizují Centrum kultury a jejího ředitele, aby předložili své důkazy. Poté je předáme panu řediteli a budeme chtít jeho vyjádření,“ dodal.

Podle Veselého, jenž je jedním ze spoluautorů petice za odvolání Mikušiaka z pozice radního, je Písek kulturní místo, které je posledních 15 let na vzestupu. Tvrdí, že má velmi dobré grantové schéma, jimiž podporuje jednotlivé spolky.

„Zlom nastal nástupem radního Mikušiaka. V jeho volebním programu bylo, že vše ještě zlepší. Jenže stalo se to, že začal mohutně útočit na ostatní a ovlivňovat přidělování grantů. Včetně toho, že si je přiděloval sám. Například na Sladovnu úplně nemůže, tak je aspoň vytrvale kritizuje,“ je přesvědčený Veselý.

Pak zdůraznil, že ještě větší „pifku“ má Mikušiak na Centrum kultury, které pronajímá zařízení a plochy pro pořádní kulturních akcí. „Pronájem jsou peníze a radnímu vadí, že on za to při pořádání svých akcí musí platit,“ nastínil.

Veselý připomněl, že Mikušiak určitě velmi dobře rozumí komerční kultuře, protože se organizováním akcí živí. „Ale to je jen omezená část celé kultury jako takové. Kvalitu například poměřuje podle toho, kolik tam bylo lidí,“ povzdechl si. „Takže jediná možnost, jak uklidnit situaci v Písku, je odvolat radního. A petice je nástroj, jak toto téma přinést do zastupitelstva,“ dodal. Petici lze podepsat na webu do 10. března.

Radního může odvolat zastupitelstvo města. Dále však zůstane zastupitelem. „Počkám si na výsledky jednání s radním a ředitelem Kašparem. Až pak se rozhodnu, jak budu případně hlasovat,“ uvedl starosta Čapek.