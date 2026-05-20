Noční řádění opilého muže na drogách. V ulicích ničil auta, motorku i dveře domu

Policisté dostali informaci o řádění muže v úterý 19. května krátce po druhé hodině v noci. „Tehdy zaslechl svědek na parkovišti před domy v ulici MUDr. Hradeckého neobvyklý hluk. Když se podíval, co se děje, spatřil osobu pohybující se mezi zaparkovanými auty. Viděl, že poškozuje vozidla, a tak neváhal a zavolal na tísňovou linku 158,“ uvedla strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
Na místo ihned vyjela hlídka, pachatel byl však už pryč, a tak začalo prohledávání okolí.
„Kolegové brzy zjistili, jakou za sebou nechal podezřelý spoušť. Rozbitá okna několika zaparkovaných vozidel, převrácený motocykl na Sídlišti 1. máje, poškozené dveře domu i další škody v okolí. Policisté se vydali po stopách nočního řádění a právě ty je dovedly až k podezřelému,“ popsala dále Nováková.
Nakonec muže hlídka vypátrala poblíž zadního vchodu strakonické nemocnice. Ukázalo se, že jde o sedmadvacetiletého muže, kterého policisté dobře znají.
„Na ruce měl řezné zranění a u sebe několik podezřelých předmětů – mimo jiné kladívka na nouzové rozbíjení skla, šroubovák, štípačky, reflexní vestu a další věci,“ vyjmenovala mluvčí.
Při zákroku muž odmítal spolupracovat, choval se agresivně, policisty vulgárně napadal a nerespektoval jejich výzvy. Takže přišly na řadu donucovací prostředky.
Následně se ukázalo, že podezřelý je pod vlivem alkoholu a zřejmě i drog. „Dechová zkouška odhalila více než jedno promile alkoholu a orientační test na návykové látky prokázal přítomnost amfetaminu i metamfetaminu,“ konstatovala Nováková.
Podezřelý skončil v cele. Strakoničtí policisté se případem i dál zabývají a prověřují i další oznámení související s nočním řáděním a sčítají škody.