Noční řádění opilého muže na drogách. V ulicích ničil auta, motorku i dveře domu

Rozbitá okna několika vozidel, převrácený motocykl, poškozené dveře domu i další škody. Takovou spoušť za sebou zanechal v ulicích Strakonic sedmadvacetiletý muž, jehož řádění skončilo i díky všímavosti jednoho z občanů, který přivolal policisty. Ti už výtržníka z minulosti dobře znali, podezřelý skončil v cele.
Muž za sebou zanechal doslova spoušť. Rozbitá okna několika zaparkovaných vozidel, převrácený motocykl na Sídlišti 1. máje, poškozené dveře domu i další škody v okolí. | foto: Policie ČR

Policisté dostali informaci o řádění muže v úterý 19. května krátce po druhé hodině v noci. „Tehdy zaslechl svědek na parkovišti před domy v ulici MUDr. Hradeckého neobvyklý hluk. Když se podíval, co se děje, spatřil osobu pohybující se mezi zaparkovanými auty. Viděl, že poškozuje vozidla, a tak neváhal a zavolal na tísňovou linku 158,“ uvedla strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Na místo ihned vyjela hlídka, pachatel byl však už pryč, a tak začalo prohledávání okolí.

„Kolegové brzy zjistili, jakou za sebou nechal podezřelý spoušť. Rozbitá okna několika zaparkovaných vozidel, převrácený motocykl na Sídlišti 1. máje, poškozené dveře domu i další škody v okolí. Policisté se vydali po stopách nočního řádění a právě ty je dovedly až k podezřelému,“ popsala dále Nováková.

Nakonec muže hlídka vypátrala poblíž zadního vchodu strakonické nemocnice. Ukázalo se, že jde o sedmadvacetiletého muže, kterého policisté dobře znají.

„Na ruce měl řezné zranění a u sebe několik podezřelých předmětů – mimo jiné kladívka na nouzové rozbíjení skla, šroubovák, štípačky, reflexní vestu a další věci,“ vyjmenovala mluvčí.

Při zákroku muž odmítal spolupracovat, choval se agresivně, policisty vulgárně napadal a nerespektoval jejich výzvy. Takže přišly na řadu donucovací prostředky.

Následně se ukázalo, že podezřelý je pod vlivem alkoholu a zřejmě i drog. „Dechová zkouška odhalila více než jedno promile alkoholu a orientační test na návykové látky prokázal přítomnost amfetaminu i metamfetaminu,“ konstatovala Nováková.

Podezřelý skončil v cele. Strakoničtí policisté se případem i dál zabývají a prověřují i další oznámení související s nočním řáděním a sčítají škody.

