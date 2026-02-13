Stát si chce přisvojit čistý zisk z radarů. Jihočeská města nesouhlasí

Autor:
  8:59
Peníze z radarů mají v budoucnu směřovat do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Měření radary by nemělo být šedou zónou podnikání, říká ministerstvo dopravy. Obce oponují, že nejde o zisk, ale o bezpečnost. Dokládají to i klesajícím počtem přestupků na jejich území.

Ihned po zavedení úsekového měření rychlosti se provoz ve Srubci o poznání zklidnil. | foto: Lukáš Marek, MF DNES

Čisté zisky z radarů si stát plánuje přesměrovat do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Docílit toho chce novelou zákona o pozemních komunikacích. Vyplývá to z programového prohlášení vlády. Jihočeská města ovšem s úpravou nesouhlasí.

„Naším cílem je bezpečnost provozu. A každoroční pokles přestupků i vybraných pokut je toho důkazem. Město investuje nemalé prostředky do bezpečnosti dopravy, které zdaleka nejsou pokryté ziskem z radarů,“ upozornila Jaroslava Martanová, starostka Vimperka. Odvod peněz do SFDI podle ní nezaručí státu trvalé příjmy.

Úsekové radary si jihočeská města chválí, donutily řidiče zpomalit

Vimperk provozuje celkem pět radarů. Dva úseky jsou přímo ve městě, jeden v Korkusově Huti, která je jeho součástí. Po jednom úseku zajišťuje v Kubově Huti a Horní Vltavici. Na pokutách loni vybrali 20,4 milionu korun, po odečtení nákladů jim zůstalo 8,6 milionu. Počet přestupků i zisk meziročně klesají.

Ministerstvo dopravy obce oslovilo se žádostí o zaslání aktuálních dat o provozu jejich radarů a dalších návazných systémů. Chce je využít jako podklad pro jednání o návrhu. Vedoucí oddělení komunikace Filip Medelský poukázal na to, že z rozpočtu SFDI se financuje výlučně výstavba infrastruktury, a to i s přesahem do krajů a obcí.

Rezort počítá s tím, že obce si ponechají dostatek prostředků na provoz svých radarů. „Chceme ale, aby měření radary mělo preventivní charakter, pomáhalo zvyšovat bezpečnost na silnicích a nestávalo se šedou zónou podnikání některých samospráv nebo firem, které si tyto samosprávy zasmluvnily pro provoz radarů,“ sdělil Medelský.

Ve Srubci řidiči zpomalili

Nejen Vimperk, ale i další obce ovšem odmítají, že by jim šlo o zisk. „Jde nám o bezpečnost a plynulost dopravy ve městě,“ řekl náměstek budějovické primátorky Lubomír Bureš. Zamýšlený převod do SFDI označil za snahu státu získat bez větší participace finanční prostředky. Pokud změna projde, považuje Bureš za logický příspěvek na náklady spojené s přestupky.

Budějovice zatím provádějí měření jen pro sousední Srubec. Loni tam zaznamenali 1 629 případů překročení rychlosti. Náklady na straně města činily asi 514 tisíc korun, výnosy přesáhly 1,1 milionu. „Oproti roku 2024 došlo ve Srubci k úbytku zjištěných přestupků o třicet procent,“ doložil Bureš tvrzení, že jde hlavně o bezpečnost.

Pamatují i patnáct tisíc přestupků za týden. Díky radaru mají v obci rázem klid

Krajské město připravuje úsekové měření na Husově třídě kolem Alzheimer centra a domova pro seniory. „Je zde vysoký pohyb chodců se sníženou pohyblivostí, včetně obyvatel přilehlého sídliště směrem k Vrbenským rybníkům. Zároveň městská policie doplní operativní měření rychlosti novým mobilním radarem ve vozidle,“ doplnil náměstek.

Do jednání chce ministerstvo zapojit i Svaz měst a obcí (SMO ČR). Ani ten však novinku nevítá. Podle mluvčí Alexandry Kockové se obává, že by přesměrování zisků bylo pro obce demotivující.

Zásadní pro SMO ČR bude zachování spravedlivého nastavení vůči obcím a jakákoli změna musí reflektovat, že obce nesou náklady a usilují zejména o zajištění bezpečnosti.

Mluvčí svazu zároveň zdůraznila, že stát již řadu let zvyšuje obcím náklady na výkon přenesené působnosti, nikoli však svůj příspěvek. Pokuty za překročení povolené rychlosti pouze snižují ztrátu, která obcím vzniká v souvislosti s touto rolí.

S tím souhlasí Martanová. „Každoroční náklady pro města na výkon státní správy stoupají, tak jako náklady na režii úřadu. Naopak s povinnostmi, jež stát přenáší na města a obce, nepřichází do jejich rozpočtů prostředky na úplné pokrytí výdajů s tím spojených,“ doplnila.

Výdaje Vimperka na činnost místní správy loni činily 93 milionů, dvě třetiny ze 121 zaměstnanců městského úřadu ovšem vykonávají právě státní správu. Stát však na tuto funkci přispívá pouze 19,7 miliony.

Písek řeší rychlost na D4

Dva radary na okamžité měření a jeden úsekový v obou směrech mají i v Prachaticích. Tajemník městského úřadu Luboš Šafránek nicméně odmítá termín zisk. „Uhrazení je v podstatě částečnou kompenzací za ztížení života v obci bezohledným chováním a výchovným opatřením,“ vysvětlil. Od doby, kdy radary umístili, došlo k poklesu přestupků, což byl hlavní záměr.

Roční náklady na provoz činí průměrně 4,6 milionu korun. „Pakliže nebudou přestupky, nebudou tyto příjmy, což by byl pro život v obci ideální stav,“ dodal tajemník. V případě schválení neplánují opatření omezit, stát by však potom měl převzít náklady a administrativu. Město by se na něj pak obracelo, aby mu pomohl se zajištěním bezpečnosti a plynulosti provozu.

Nová D4 vydělala za minulý rok 15 milionů na pokutách

V jiné situaci se nachází Písek, který ze zákona vybírá pokuty na D4. Loni evidovali bezmála 20 tisíc případů překročení rychlosti. Čistý zisk činil 7,5 milionu korun, necelou polovinu výtěžku z pokut. Písek také peníze vkládá do bezpečnosti provozu a dopravní infrastruktury.

Když o zisk přijdou, očekávají v Písku dotaci pokrývající náklady. „Pokud by výnosy z projednávaných přestupků nebyly příjmem obce, znamenalo by to nutnost krýt náklady na výkon státní správy z rozpočtu města, a to na úkor investic do místní dopravní infrastruktury, veřejného prostoru a dalších samosprávných činností,“ varovala mluvčí radnice Petra Měšťanová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

„To bude ostuda.“ Pavel se na olympijském festivalu předvedl i v hokejové exhibici

Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu zahrál také hokej. (11. února...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...

Děláte z nás hlupáky! Výběr názvu haly se zopakuje, slíbil Kuba občanům Budějovic

Takto má vypadat nová sportovní hala s parkovacím domem u výstaviště.

Velká bouře kritiky se strhla po čtvrtečním slavnostním oznámení názvu budoucí sportovní haly, která má stát před výstavištěm v Českých Budějovicích. Lidé okamžitě zpochybnili anketu, kterou 28....

Bouřlivé přivítání pro zlatou Maděrovou. Na festivalu čepovala pivo, dostala i dort

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Stovky fanoušků vítaly na olympijském festivalu v Českých Budějovicích zlatou medailistku Zuzanu Maděrovou. Snowboardistka tam zůstane i celé úterý, aby si užila radostné chvilky se svými příznivci....

Zelený led na Lipně byl vidět i z vesmíru, zachytila ho družice Copernicus

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

O neobvyklém jevu ve vodní nádrži Lipno informovali na začátku ledna vědci z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Zamrzlá hladina přehrady se zbarvila do zelena, důvodem byla...

Se synem zabil tři lidi. Vrah z Litvínovic je po 20 letech vězení v rakouské detenci

Ladislav Pacovský a jeho syn John dostali u soudu 25 a 11 let. Otec původně...

Ladislav Pacovský, který podle soudu v roce 2003 se svým synem zavraždil v Litvínovicích u Českých Budějovic tři lidi, je nyní v zabezpečovacím zařízení v Rakousku. Pacovskému soud uložil za vraždy...

Stát si chce přisvojit čistý zisk z radarů. Jihočeská města nesouhlasí

Ihned po zavedení úsekového měření rychlosti se provoz ve Srubci o poznání...

Peníze z radarů mají v budoucnu směřovat do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Měření radary by nemělo být šedou zónou podnikání, říká ministerstvo dopravy. Obce oponují, že nejde o...

13. února 2026  8:59

Starosta skončil kvůli střetu zájmů. V žádném však nebyl, tvrdí teď posudky

Jindřich Bláha (nezařazený, zvolený za ODS) skončí k 31. lednu ve funkci...

Střet zájmů nyní už bývalého starosty Soběslavi na Táborsku Jindřicha Bláhy (Naše Česko) nenastal. To je závěr tří posudků, které zveřejnil kontrolní výbor města v zápisu z posledního jednání. Bláha...

12. února 2026  16:48

Nemocnici Pelhřimov načas povede bývalý ředitel. Lékaři slíbili stažení výpovědí, říká

Starosta Jindřichova Hradce a budoucí dočasný ředitel nemocnice v Pelhřimově...

Nemocnici v Pelhřimově, jejíž ředitel Radim Hošek rezignoval, povede její bývalý ředitel a nynější starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Rozhodli o tom radní Kraje Vysočina. Ve funkci bude...

12. února 2026  13:55,  aktualizováno  15:52

Byl jsem z jednání zlomený, říká brankář Andrew. Největší fanynka je nadšená

Oliver Velich se snaží prostřelit českobudějovického brankáře Colina Andrewa.

Více než měsíc se táhla jednání o jeho přestupu. Chvíli už to vypadalo, že odejde. Pak zase změna. „Byl jsem z toho už zlomený,“ líčí jednadvacetiletý brankář. Colin Andrew nakonec zamířil z Českých...

12. února 2026

Lávka pro cyklostezku se vznášela nad řekou, pro obří jeřáb to byla hračka

Obří jeřáb instaluje novou lávku nad řeku Otavu ve Strakonicích. Tudy povede...

Novou lávku na chystanou cyklostezku ze Strakonic do Pracejovic ve čtvrtek dopoledne usazoval nad řeku Otavu jeden z největších jeřábů v Česku. Unese desítky tun. Tmavě červenou lávku, kterou už...

12. února 2026  14:31

Hokej na Hluboké nekončí. Postaví tam krytý stadion za 330 milionů

Krytý stadion vyroste na místě dosavadní arény. Z jedné strany se více přiblíží...

Hluboká nad Vltavou zahájila čekání na nový zimní stadion. Dosavadní arénu, která byla velmi náročná na provoz, začali stavaři v pondělí bourat. Její nástupce vyroste na témže místě do konce roku...

12. února 2026  11:34

Reprezentační brankář míří z Budějovic do Zbrojovky. Zazářil před rokem se Spartou

Brankář Budějovic Colin Andrew sklízí pochvaly od spoluhráčů v utkání proti...

Dlouho se o této změně mluvilo a jednalo. Krátce před koncem přestupního období na ni došlo. Talentovaný brankář a člen reprezentačního výběru do 21 let Colin Andrew se přesouvá z Českých Budějovic...

12. února 2026  9:10,  aktualizováno  11:01

Před lety ukradli Piláta z pašijové cesty v Římově, teď se socha vrací domů

Od 90. let 20. století se z křížové cesty ztratilo 19 soch, sedm už jich...

Před sedmnácti lety zloději ukradli z pašijové cesty v Římově na Českobudějovicku barokní sochu Piláta Pontského. Policisté ji vypátrali až ve Španělsku. A nyní se vrací zpět. Římovská farnost ji už...

11. února 2026  16:51

„To bude ostuda.“ Pavel se na olympijském festivalu předvedl i v hokejové exhibici

Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu zahrál také hokej. (11. února...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...

11. února 2026  8:27,  aktualizováno  15:30

Já a celebrita? Jsem extrovert, to nebude problém, věří si šampionka Maděrová

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Špalír dobrovolníků natěšeně juchá a hvízdá. Prochází jím žena, na kterou všichni čekají. S úsměvem od ucha k uchu si s každým nadšeně plácá a míří k pódiu. Hned druhý den po svém nedělním zlatém...

11. února 2026  15:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Se synem zabil tři lidi. Vrah z Litvínovic je po 20 letech vězení v rakouské detenci

Ladislav Pacovský a jeho syn John dostali u soudu 25 a 11 let. Otec původně...

Ladislav Pacovský, který podle soudu v roce 2003 se svým synem zavraždil v Litvínovicích u Českých Budějovic tři lidi, je nyní v zabezpečovacím zařízení v Rakousku. Pacovskému soud uložil za vraždy...

11. února 2026  10:21

Nad severní spojkou v Budějovicích musí přeložit koleje, stavbu silnice to zdrží

Stavba severní spojky pokračuje. Nyní se stavaři připravují na přeložení...

Už více než rok pracují stavaři na severní spojce, díky které se má v Českých Budějovicích výrazně zlepšit dopravní situace především na přetížené Strakonické. Celou akci ale pořádně zkomplikovala...

10. února 2026  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.