Spolek chce proměnit Rabenštejnskou věž v jeden z hitů Budějovic

Když ji ve 14. století postavili, měla posílit městské hradby. Nejpozději od léta letošního roku budou ale Rabenštejnskou věž v Českých Budějovicích plnit turisté a školáci. Lákat je tam mají výstavy, workshopy nebo třeba řemeslné dílny.

„Tohle místo je jedno z nejhezčích, které v centru města máme,“ usmívá se před historickou stavbou Alena Doležalová ze spolku Umění ve městě. Jeho zástupci se svým projektem uspěli u radních, kteří ho pak schválili při hlasování.

Stavba je jedním ze symbolů Budějovic a dosud její potenciál nikdo naplno nevyužil. Vedení radnice i členové Umění ve městě teď chtějí, aby místo začalo především znovu žít. Krajské město se tak třeba může dočkat podobného prostoru, jakým je třeba populární písecká Sladovna.

Spolek už má plány, jak s rozlehlými prostory věže naložit. „V zadní části u dvora budou výstavy. Hlavně chceme, aby to nebyla statická galerie,“ líčí Doležalová a pokračuje v popisování plánů. Podle nich by měla být v místech bývalého obchodu místnost pro workshopy či dílny. Vzniknout tam má také menší prodejna.

V horním patře je nyní místnost s dřevěnými trámy. „Tam bychom chtěli mít multimediální prostor a pořádat v něm semináře,“ říká Doležalová a přesouvá se k samotné věži. Tou prostupují dřevěné schody a v každém patře je místnost s výhledem na centrum Budějovic.

„Chtěli bychom tam mít řemeslné dílny, aby si to mohli dospělí i děti osahat a něco si vyzkoušet. Jde hlavně o to, aby to bylo interaktivní, k čemuž poslouží tiskařský lis nebo třeba pec na keramiku a porcelán,“ popisuje Doležalová.

Za okny věže je slyšet ruch z ulice včetně projíždějícího auta jednou z přilehlých uliček. Přímo pod okny věže je totiž vedle Mlýnské stoky menší parkoviště. To by tam podle Doležalové být nemuselo.

Snem je vytvořit malé náměstí

„Naším velkým snem je udělat z toho prostoru menší náměstí. Z něj bychom promítali filmy na zeď věže a pořádali venku třeba koncerty,“ představuje si.

Hudbu i divadelní představení mohou hostit i vnitřní prostory. Zájem už projevila českobudějovická konzervatoř. Dovnitř se vejde až 80 diváků.

Atrakcí v Budějovicích až tolik není, takže ho třeba i turisté nejspíš ocení. „My jsme teď připravovali program pro studenty, kteří do Budějovic přijeli přes program Erasmus. Trochu jsme si lámali hlavu, jak jim úvodní týden zpestřit, takže by bylo fajn, kdyby v centru vzniklo nějaké nové atraktivní místo,“ podotýká studentka Jihočeské univerzity Olga Amchová.

Projekt spolku Umění ve městě vybrali radní v konkurenci několika dalších. „Je to jedinečný historický objekt. Prostor má být otevřený a dynamický, aby lákal k opakovaným návštěvám občany Budějovic i turisty,“ věří náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09).

Právě to má podle něj zajistit nová vize Umění ve městě. „Nebude se zaměřovat jen na vlastní využití objektu samého, ale i na vazby k nejbližšímu okolí,“ uvádí dále.

Náměstka primátora Viktora Vojtka (STAN) pak těší mimo jiné to, že plány počítají se zapojením místních škol. „Na návrhu se mi také líbilo, že jednali s lidmi z Panské ulice. V centru by tak mohl vzniknout nový kulturní prostor, který Rabenštejnskou věž přesáhne. Slibuji si od toho, že pár kroků od centra vznikne atraktivní lokalita,“ vysvětluje Vojtko.

Podle něj se počítá i s tím, že ve věži bude menší infocentrum. Tam se lidé dozvědí tipy na výlety či informace o kulturních událostech v Českých Budějovicích a okolí.

Spolek má platit radnici měsíční nájemné osm tisíc korun. „Hlavním přínosem pro město je vznik trvalého kreativního živého prostoru pro obyvatele města, oživení kulturní památky kultivovanou nekomerční činností, kterou ocení turisté i místní lidé,“ stojí v projektu.

Umění ve městě se chce do aktivit pustit co nejdříve. Nejvzdálenějším termínem je nyní červen, kdy začíná stejnojmenná výstava. Při ní se na veřejných místech objevují sochy nejrůznějších umělců.

Zakladatelem výstavy, která vznikla v roce 2008, je sochař Michal Trpák. Kromě Českých Budějovic se uskuteční také v Hluboké nad Vltavou či Veselí nad Lužnicí.