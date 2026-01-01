Pyrotechnika utrhla muži obě ruce. Policie ho viní z nedovoleného ozbrojování

„V Českých Budějovicích odpaloval muž pyrotechniku kategorie F4, explodovala mu v rukou, došlo k těžkému zranění - amputaci zápěstí. Případ je vyšetřován jako nedovolené ozbrojování. Místo na odpalování zvolil správně, typ pyrotechniky nikoliv,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.
Zapálené koše, zbytky pyrotechniky. Hasiči řešili 259 požárů, méně než loni
Událost se stala po půlnoci. Zdravotnická záchranná služba k muži vyslala dvě posádky. „Při manipulaci s pyrotechnikou utrpěl drtivá poranění obou horních končetin v oblasti zápěstí,“ uvedla mluvčí záchranářů Kristina Vrkočová. Muž skončil na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice.
Hasiči v Jihočeském kraji museli o silvestrovské noci likvidovat 16 požárů, hlavně popelnic a odpadu. Celkem zasahovali od středečních 19:00 do dnešních 7:00 u 25 událostí, což je asi o třetinu méně než na Silvestra loni. Informovali o tom na síti X.
České Budějovice (orientační místo nehody)
