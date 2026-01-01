Pyrotechnika utrhla muži obě ruce. Policie ho viní z nedovoleného ozbrojování

  9:35
Při silvestrovských oslavách v Českých Budějovicích pyrotechnika vážně zranila jednoho muže. Explodovala mu v rukou. Případ policie vyšetřuje jako nedovolené ozbrojování. Policie v kraji přijala kvůli odpalování ohňostrojů 35 oznámení, v pěti případech byly ohňostroje na zakázaném místě. Zdravotníci vyjížděli ke 136 případům, což je asi dvojnásobek obvyklé noční činnosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MF DNES

„V Českých Budějovicích odpaloval muž pyrotechniku kategorie F4, explodovala mu v rukou, došlo k těžkému zranění - amputaci zápěstí. Případ je vyšetřován jako nedovolené ozbrojování. Místo na odpalování zvolil správně, typ pyrotechniky nikoliv,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

Zapálené koše, zbytky pyrotechniky. Hasiči řešili 259 požárů, méně než loni

Událost se stala po půlnoci. Zdravotnická záchranná služba k muži vyslala dvě posádky. „Při manipulaci s pyrotechnikou utrpěl drtivá poranění obou horních končetin v oblasti zápěstí,“ uvedla mluvčí záchranářů Kristina Vrkočová. Muž skončil na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice.

Hasiči v Jihočeském kraji museli o silvestrovské noci likvidovat 16 požárů, hlavně popelnic a odpadu. Celkem zasahovali od středečních 19:00 do dnešních 7:00 u 25 událostí, což je asi o třetinu méně než na Silvestra loni. Informovali o tom na síti X.

České Budějovice (orientační místo nehody)

České Budějovice (orientační místo nehody)

České Budějovice (orientační místo nehody)

Na skládce se převrátil popelářský vůz, spolujezdec podlehl zraněním

Při nehoda popelářského vozu zemřel spolujezdec.

Kriminalisté z Jindřichova Hradce vyšetřují neštěstí, které se stalo v pondělní odpoledne na skládce u Otína. Převrátil se tam popelářský vůz, spolujezdec při nehodě zemřel.

29. prosince 2025  15:37

Mladší generace se vrací ke kupování cédéček a elpíček, říká podnikatel

Premium
Když Daniel Chalupa s kolegou před 30 lety otevřeli Music Center, prodávali...

Daniel Chalupa je jedním z majitelů Music Centra na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Provozují ho už třicet let. „Teď už nejde postavit obchod jen na cédéčkách,“ říká. Zákazníci...

29. prosince 2025

