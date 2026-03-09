Pyrotechnici našli v lese stovky granátů a šedesát kilo munice, část rovnou odpálili

Policejní pyrotechnici pracovali o víkendu v lese u Albrechtic nad Vltavou na jihu Čech, kde postupně odkryli a vykopali přes 60 kilogramů pěchotní munice a více než 300 granátů. Oboje pravděpodobně z konce druhé světové války. Část pak přímo v lese odpálili.
Policejní pyrotechnici v lese u Albrechtic na jihu Čech postupně odkryli a vykopali přes 60 kilogramů pěchotní munice a více jak 300 granátů. Oboje pravděpodobně z konce druhé světové války. Část pak přímo v lese odpálili. | foto: Policie ČR

Práci na březnový víkend 7. a 8. připravil jihočeským policistům a pyrotechnikům muž, který oznámil nález granátu v lese u jihočeských Albrechtic.

„Oznamovatel se zachoval naprosto příkladně. Na munici nesahal a kontaktoval policii. Na místě pak počkal do příjezdu hlídky. Vše tak pro policisty začalo v sobotu v pět odpoledne,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Pyrotechnici po pár minutách začali zjišťovat, že by mohlo jít o dost mimořádný nález. Když po desáté večer končili, skutečně konstatovali, že k bezpečnému uložení a následné likvidaci budou převážet přes 200 kusů ručních granátů (RG-42, RG-F1, RPG-40) a také pět kilo pěchotní munice.

„Na místě však zůstalo mnoho další munice, ale v noci již nešlo pokračovat. Místo tedy bylo střeženo a v neděli ráno pyrotechnici naplánovali pokračování,“ sdělil dále policejní mluvčí.

V neděli při pokračování průzkumu lesa našli pyrotechnici další stovku granátů, kolem 55 kilogramů munice a více než stovku rozbušek a zapalovačů. „Ty museli pyrotechnici zlikvidovat řízeným odpalem na místě. Pomáhaly jim policejní hlídky v okolí a také drony, aby se do okolí odpalu nepřipletla náhodná osoba,“ upřesnil Matzner.

Do nedělního poledne měli policisté hotovo a les byl opět bezpečný. Podle profesionálního odhadu pyrotechniků šlo o sovětskou válečnou munici, zakopanou pravděpodobně na konci druhé světové války. Mezi sovětskými granáty byla také válečná kořist, německý granát.

