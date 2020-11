Statek, kde bývala ubytovna, chce do nájmu firma vyrábějící interiéry

Písecká radnice už dříve napověděla, že by mohli stodoly využít třeba řemeslníci. Na začátku listopadu rada města schválila, že majetek nabídne k pronájmu.

Zájemce se objevil prakticky ihned. Jde o firmu Lapka Interiéry s výrobou v Písku. Staré prostory by chtěla opravit a přesunout sem celou truhlářskou výrobu.

Společnost, která vyrábí interiéry rodinných domů i kanceláří, nabídla nájemné ve výši 120 tisíc korun ročně. Smlouva by byla až na 20 let s možností opce.

„Cena vychází ze znaleckého posudku, který zohledňuje vysokou míru opotřebení budov. Firma počítá s vysokými investicemi do oprav,“ uvedla místostarostka Petra Trambová s tím, že nabídka dále platí i pro další zájemce. Pokud by se nějaký přihlásil, město přejde k výběrovému řízení.

Firma se zajímá o pronájem nízkého domku a tří stodol, opravy by provedla na vlastní náklady.

„Kolik by to stálo, zatím nevím, částka by vzešla až z projektu. Ten zpracujeme v případě, že pronájem získáme. O dezolátním stavu víme, bude potřeba rekonstrukce střechy, veškerých podlah, vnitřních zdí, stropů i izolací. Vytvořili bychom si vlastní vrata a dveře, zkrátka uzpůsobili prostor pro potřeby naší výroby,“ vyjmenovává Jan Lapka ze společnosti Lapka Interiéry. Podle jeho slov je pro firmu statek zajímavý, protože nabízí větší prostory, než ve kterých teď vyrábí.

Co bude s areálem dál, bedlivě sledují i místní. „Zástupce Osadního výboru Purkratice jsme s touto nabídkou seznámili a s truhlářskou výrobou v objektu bývalého statku souhlasili,“ sdělila Trambová.

Předsedkyně osadního výboru Lenka Nádějová však popírá, že by takové stanovisko radnici dávala. „Osadní výbor Purkratice neobdržel žádné materiály k vyjádření, které by se vztahovaly k tomuto konkrétnímu zájemci. Proto se k němu v tomto smyslu nevyjadřoval,“ reagovala na slova místostarostky.

„O statek máme zájem, taková místa mají své kouzlo“

Podle Nádějové je záměr se statkem stále velmi nejasný a nedořešený. Místní doufají, že se do areálu opět nepřistěhují nepřizpůsobiví obyvatelé. Zároveň požadují, aby se kvůli dalšímu využití statku nezvýšila hustota dopravy v osadě a nepřesunula se tam hlučná výroba.

Firma Interiéry Lapka by do areálu přestěhovala truhlárnu se zhruba patnácti zaměstnanci. „O statek máme zájem i proto, že taková místa mají své kouzlo. Podle mého názoru je mnohem lepší takový objekt rekonstruovat a najít pro něj užitek než stavět nové haly na zelené louce,“ dodává Lapka.

Budovy v bývalém statku v Purkraticích jsou v původním stavu, jen část z nich je možné využívat.



„Některé jsou kvůli špatnému technickému stavu zabezpečené, aby do nich nebylo možné vstoupit. Objekt využívala do konce září Naděje Plzeň jako ubytovnu. Její klienty se podařilo umístit do jiných zařízení,“ informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.