U Týna nad Vltavou spatřil myslivec velkou šelmu, může to být puma

Autor:
  15:33
V okolí Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se pohybuje větší kočkovitá šelma. Mohlo by se jednat o pumu. Policisté a myslivci učiní opatření ke zmapování možného pohybu zvířete, které spatřil myslivec veterinář, a k potvrzení jeho výskytu. Pak by následovalo jeho odchycení.
Stopa velké kočkovité šelmy objevená poblíž Týna nad Vltavou. | foto: Policie ČR

Po dohodě s představiteli města Týn nad Vltavou varují policisté a strážníci občany před výskytem větší kočkovité šelmy. Pracují totiž s informací od myslivce veterináře, který ji začátkem týdne spatřil v katastru obce Nuzice poblíž Židovy strouhy.

Podle stavby těla zvířete a následně nalezených, byť nezřetelných stop by se mohlo jednat o pumu.

Stopa velké kočkovité šelmy objevená poblíž Týna nad Vltavou.

„Po konzultaci s odborníky ze zoologické zahrady není možné stoprocentně potvrdit, že jde podle stop o pumu, ale také není možné toto nebezpečí podcenit,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Společně s myslivci připraví policisté opatření ke zmapování možného pohybu zvířete a k potvrzení jeho výskytu. Pak by následovalo jeho odchycení.

„Možnost, že by puma napadla člověka, je velmi malá, nicméně žádáme občany, aby se několik dnů této lokalitě vyhýbali. Usnadní tím práci myslivcům,“ řekl Matzner.

Pozor na pumu, varoval rozhlas obyvatele obcí na Břeclavsku

Puma se vyznačuje šedou, béžovou, hnědou až červenou barvou srsti. Má mohutné končetiny a v porovnání s tělem malou hlavu. Pochází z Ameriky a váží kolem 50 kilogramů. Na délku měří obvykle od 150 do 250 centimetrů.

Puma americká

Informace k výskytu zvířete mohou lidé volat na linku 158. Zároveň by se k němu neměli přibližovat. „Pokud vám nebude hrozit nebezpečí, zvíře vyfotografujte nebo natočte a informujte o tom policii,“ poznamenal mluvčí.

U Týna nad Vltavou spatřil myslivec velkou šelmu, může to být puma

