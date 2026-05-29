Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Budějovice obsadí rekordních osm tisíc běžců, trasu měnili kvůli dopravním uzavírkám

Lukáš Marek
  8:53
Uběhnout míli po boku své rodiny, změřit síly s elitními evropskými sportovci nebo se na trati potkat s Karlem Poborským. I takové zážitky nabízí 14. ročník běžeckého festivalu v Českých Budějovicích, který se uskuteční v sobotu. Do jednotlivých závodů, jejichž vrcholem je půlmaraton, vyrazí rekordních více než osm tisíc sportovců.
Budějovický půlmaraton (2017)

Budějovický půlmaraton (2017) | foto: Marek Podhora, MAFRA

Taková bude trasa letošního ročníku. Běžce zavede nově i k výstavišti.
Na českobudějovickém půlmaratonu nestartují jen profesionálové. Naopak. Zaběhat...
Na českobudějovickém půlmaratonu nestartují jen profesionálové. Naopak. Zaběhat...
Na českobudějovickém půlmaratonu nestartují jen profesionálové. Naopak. Zaběhat...
13 fotografií

Pořadatelé z RunCzech letos ve spolupráci s městem upravili trať. „Jinak to ani s ohledem na značné dopravní uzavírky nebylo možné,“ zmínila primátorka Dagmar Škodová Parmová. Zdůraznila, že omezení spojená se závodem budou nejkratší možná a ta největší se dotknou pouze sobotního odpoledne, podvečera a večera.

Hlavní závod má start v 19 hodin. Zatímco v minulých ročnících se pravidelně běhalo například po ulici Generála Píky k Okružní, tak toto místo letos zůstane volné, stejně tak se závodníci vyhnou Rudolfovské třídě. Naopak obsadí část levobřežní silnice u výstaviště. „Průjezd aut tam ale zůstane po celou dobu zachovaný,“ ujistila primátorka, která půlmaraton na náměstí Přemysla Otakara II. odstartuje.

Jinak trasa tradičně vede přes Sady, Pražskou třídu a další části Pražského sídliště, po části Husovy třídy či kolem zimního stadionu a přes Senovážné náměstí. Všem těmto místům se řidiči musí v sobotu vyhnout, protože se tam velkou část dne nedostanou.

Mattoni Running Festival České Budějovice 2026

15:30 – běh na pět km
17:00 – rodinná míle
17:45 – bambini run
19:00 – 1/2maraton, včetně štafetového běhu, závodu 2run a Běhu o pohár rektora Jihočeské univerzity

Poznámka: Start je vždy na náměstí Přemysla Otakara II. Podrobnosti o dopravních omezeních v souvislosti s půlmaratonem jsou na webu c-budejovice.cz.

Novinkou běžeckého svátku budou například běhající lékaři, kteří budou označeni podobně jako závodníci. Pro ostatní budou navíc držet tempo s konkrétním časem pro celý půlmaraton. „Na nedávném půlmaratonu v Karlových Varech takto například pomohli člověku, který dostal epileptický záchvat,“ upozornil Jiří Nečásek z pořadatelského týmu RunCzech.

Dále potvrdil, že se na start postaví běžci z celkem 61 zemí. Z cizinců jsou nejčastěji zastoupeni Slováci, následují Rakušané, ale nechybí ani Američané či Indové. Zatímco na trase půlmaratonu bude více mužů, a to 62 procent, u pětikilometrové trati je to naopak, tam je 61 procent žen. „Celkově je zájem opravdu velký a na soutěžních bězích je přihlášených přes šest tisíc lidí, další více než dva tisíce jsou na těch nesoutěžních,“ upřesnil Nečásek.

Absolutní špička čítá 35 elitních atletů. A mezi ženami se s číslem jedna na start postaví česká olympionička Tereza Hrochová. „Před závodem jsem vždy vystresovaná, takže v tom asi žádná změna nebude. Teď jsem se připravovala směrem k deseti kilometrům, tak jsem zvědavá, jak se to do závodu promítne,“ uvedla Hrochová.

Budějovický půlmaraton (2017)
Taková bude trasa letošního ročníku. Běžce zavede nově i k výstavišti.
Na českobudějovickém půlmaratonu nestartují jen profesionálové. Naopak. Zaběhat si v centru může kdokoli. (2019)
Na českobudějovickém půlmaratonu nestartují jen profesionálové. Naopak. Zaběhat si v centru může kdokoli. (2019)
13 fotografií

A hodně se na půlmaraton těší také David Vaš, jenž je v Budějovicích doma a chce útočit na ty nejvyšší pozice mezi českými atlety. „Poprvé jsem běžel už v roce 2012, tehdy ještě jako hobík. Mám to tady rád kvůli skvělé atmosféře. Když pominu samotné náměstí Přemysla Otakara II., tak se skvěle fandí třeba na Pražské třídě a Mariánském náměstí. Sám tam ještě chodím po doběhnutí podpořit ostatní,“ řekl Vaš.

Ten má svou běžeckou komunitu, jež si říká Tým Dejvic. A řada sportovců z této skupiny bude v sobotu závodit. Jako tradičně by mělo být v Budějovicích na půlmaraton vedro, a tak se třeba tento tým speciálně připravoval na tropické podmínky. „Běhali jsme i v horku mnohem víc oblečení. Takže to někomu mohlo připadat legrační, když nás viděl v zimní čepici,“ doplnil s úsměvem Vaš.

Hvězdou sobotního klání pak bude Karel Poborský, jeden z nejznámějších českých fotbalistů. Ten se poslední dobou těchto závodů účastní a třeba na jaře už běžel maraton v Římě. „Nedělám to kvůli rekordům, nebo abych si něco dokazoval. Běhám celoživotně, protože mě to baví, naplňuje a aktivně si u toho odpočinu,“ popsal Poborský.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili

ilustrační snímek

Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo v pondělí ráno u jedné ze školních budov ve městě. Student místní střední školy obchodu, služeb a řemesel zkolaboval před...

Ostrava - Táborsko 3:0, baníkovci zvládli úvodní utkání baráže. Záchrana je blízko

Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska.

První poločas favorita trápili, ve druhém odpadli. Fotbalisté Táborska vstoupili do baráže o první ligu prohrou, v Ostravě padli jasně 0:3. Čisté svědomí nemůže mít brankář hostů Pastornický, který...

Benešova vila už patří muzeu, nahlédněte do ní. Poslední přání první dámy se splnilo

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. (29. března 2026)

Dlouhá léta se sem jezdili rekreovat politici a úředníci. Teď se splní závěť první dámy Hany Benešové a okouzlující vila uprostřed parku nad Lužnicí bude definitivně patřit Husitskému muzeu v Táboře....

V 21 letech zemřel českobudějovický fotbalista Udoh. Patrně šlo o otravu

Victor Udoh v dresu belgického klubu Royal Antwerp

V nigerijském hlavním městě Abuje byl nalezen mrtvý českobudějovický fotbalista Victor Udoh. Zprávu o úmrtí jedenadvacetiletého útočníka potvrdilo druholigové Dynamo na sociální síti.

Budějovice obsadí rekordních osm tisíc běžců, trasu měnili kvůli dopravním uzavírkám

Budějovický půlmaraton (2017)

Uběhnout míli po boku své rodiny, změřit síly s elitními evropskými sportovci nebo se na trati potkat s Karlem Poborským. I takové zážitky nabízí 14. ročník běžeckého festivalu v Českých...

29. května 2026  8:53

Benešova vila už patří muzeu, nahlédněte do ní. Poslední přání první dámy se splnilo

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. (29. března 2026)

Dlouhá léta se sem jezdili rekreovat politici a úředníci. Teď se splní závěť první dámy Hany Benešové a okouzlující vila uprostřed parku nad Lužnicí bude definitivně patřit Husitskému muzeu v Táboře....

28. května 2026  14:56

Z rašelinišť nad Lipnem se uvolňuje více fosforu, ukázala studie. Ten pak kazí vodu

Zelený led na Lipně v prosinci 2025 (8. ledna 2026)

Špatnou kvalitu vody v lipenské přehradě způsobuje větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Z nich se pak látka, která vyhovuje množení sinic, dostává do nádrže. Podíl na znečištění vody mají i...

28. května 2026  14:52

Budějovice nabídly Dynamu řešení, které by přineslo licenci na novou sezonu. Klub odmítl

Fotbalisté druholigového Dynama hrají domácí zápasy na Střeleckém ostrově....

Ani další schůzka fotbalového Dynama se zástupci Českých Budějovic a Jihočeského kraje neznamenala posun v jednání o budoucnosti klubu. Město mu nabídlo využití stadionu na celou příští sezonu, díky...

28. května 2026  14:10

Turistovi na hotelu zmizelo osm tisíc eur. Pátrání přineslo překvapivé objasnění

ilustrační snímek

Ke zmizení více než osmi tisíc eur vyjížděli policisté do jednoho z českokrumlovských hotelů. Po vyhodnocení kamerových záběrů se ukázalo, že peníze v příruční taštičce mohl omylem sbalit personál...

28. května 2026  10:38

Psy zahubily sinice z Lipna, tvrdí jejich majitelka. Policie má pochybnosti

Důmyslná návnada ohrozila dvanáctiletého Jack Russel teriéra jménem Eff.

Policisté z obvodního oddělení v Lipně nad Vltavou přijali oznámení o úhynu dvou psů, kteří se podle oznamovatelky otrávili sinicemi, když se napili vody z přehrady. Z dosud provedeného šetření to...

28. května 2026  9:42

Urážel mladou sudí, zkusí si její práci. Trenér žáků zná kompletní balíček trestů

Momentka z amatérského fotbalu.

Stopka na dvanáct zápasů, finanční postih a k tomu ještě jeden trest. Asistent trenéra píseckých žáků Filip Šťastný si jako postih za své nevhodné chování vůči mladé rozhodčí vyzkouší, jaké je to být...

27. května 2026  16:12

Paraglidista uvázl v koruně vysokého stromu, hasiči ho dostávali dolů dvě hodiny

Paraglidista „přistál“ v koruně vysokého stromu.

Záchranu paraglidisty ze stromu v těžko přístupném terénu řešili v úterý hasiči na Prachaticku. Teprve po dvou hodinách byl muž dole na pevné zemi, vyvázl však bez zranění. Paraglidisty zachraňovali...

27. května 2026  9:14,  aktualizováno  12:34

Z minima maximum. Na úvod baráže se trápil, přesto má Baník třígólový náskok

Brankář Táborska Martin Pastornický čelí hlavičce ostravského záložníka Ondřeje...

Kdo jiný, než Michal Frydrych hlavičkou po rohu mohl vstřelit první, úlevný, gól fotbalistů Baníku Ostrava v úvodním utkání baráže o první ligu. Ostravští nakonec díky dalším gólům Marka Havrana a...

26. května 2026  21:41

Ostrava - Táborsko 3:0, baníkovci zvládli úvodní utkání baráže. Záchrana je blízko

Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska.

První poločas favorita trápili, ve druhém odpadli. Fotbalisté Táborska vstoupili do baráže o první ligu prohrou, v Ostravě padli jasně 0:3. Čisté svědomí nemůže mít brankář hostů Pastornický, který...

26. května 2026  17:40,  aktualizováno  20:39

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

V 21 letech zemřel českobudějovický fotbalista Udoh. Patrně šlo o otravu

Victor Udoh v dresu belgického klubu Royal Antwerp

V nigerijském hlavním městě Abuje byl nalezen mrtvý českobudějovický fotbalista Victor Udoh. Zprávu o úmrtí jedenadvacetiletého útočníka potvrdilo druholigové Dynamo na sociální síti.

26. května 2026  20:09

Na toto dítě odpovídat nebude. Kritizované testy škola zastavila i bez ministra

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

Někde již měli hotovo, jinde se konci blížili a některé školy ještě nezačaly. Kontroverzní testy z dílny České školní inspekce se nevyhnuly ani jihočeským školám. Ministr školství Robert Plaga (za...

26. května 2026  15:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.