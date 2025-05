Sedmasedmdesátiletý Brit na startu jako nejstarší účastník. Přes šest set cizinců z 56 zemí. Jan a Tereza jako nejčastější křestní jména registrovaných běžců. To jsou některé ze zajímavostí před startem sobotního půlmaratonu v Českých Budějovicích. Největší pravidelná sportovní akce ve městě se chystá na svůj již třináctý ročník.

Charakter události se od roku 2012 mění. Vynechal se jen jediný ročník, a to kvůli covidu. Už dávno na jih Čech nemíří světoví afričtí běžci. Neohrožený tak zůstane i letos rekord závodu hned z premiéry, kdy Keňan Daniel Chebii zvládl stlačit čas pod jednu hodinu.

Pořadatelé se vydali směrem k předním evropským a českým běžcům a cílí daleko víc i na rekreační a výkonnostní sportovce.

„V součtu sobotních závodů i nesoutěžních běhů očekáváme, že se počet aktivních účastníků bude blížit k sedmi tisícům,“ shrnul ředitel komunikace Jiří Nečásek.

Startovní čísla jsou již téměř vyprodaná. Pořadatelé zvládli navýšit kapacitu, a tak je volných ještě necelých dvě stě míst. Každopádně je tak vysoký počet sportovců skvělým počinem. Právě po roční pauze a covidu byl zájem menší, ale potvrzuje se, že se běžci do Českých Budějovic rádi vracejí.

„Akce má formát, který je nám známý. Jsme rádi, že pořád roste a změnila se až ve festival. Běžci se k nám díky půlmaratonu každý rok vracejí. Celé město žije sportem a znamená to i přínos pro místní podnikatele,“ ocenila Dagmar Škodová Parmová, primátorka města.

Koncept závodu pořadatelé do budoucna měnit moc nehodlají. Každý rok nastanou maximálně dílčí nebo nucené změny. Tak je tomu i letos, kdy kvůli rozkopané Rudolfovské bylo třeba změnit trasu. Nepoběží se ani po neatraktivním úseku v ulici Generála Píky, který byl navíc do kopce.

„Žádnou revoluci do budoucna neplánujeme. Spíš hledáme nějakou optimální variantu. Rádi bychom se dostali třeba blíž k řece Vltavě, ale kvůli různým omezením to není možné. V každém městě hledáme trasy, které budou bezpečné, rychlé a zároveň ukážou z města to nejhezčí,“ potvrdil Nečásek.

Večer už bude chladněji

Za poslední roky je drobnou změnou doplněný další běh, který je na vzdálenost pěti kilometrů. Ten se hodí pro ty, kteří se necítí na 21,0975 kilometru dlouhý půlmaraton. Letos se v Budějovicích poběží podruhé a účast na něm se z loňských 500 účastníků letos zvedla až téměř k devíti stovkám.

„Je to doplňkový běh, na který nezveme elitu, a tak to znamená šanci i pro méně známá jména,“ dodal za organizátory Jiří Nečásek.

Tradičně se před hlavním závodem dá prostor nejmenším běžcům. Bambini run se běží na vzdálenostech 100, 150 a 200 metrů. Ještě předtím se uskuteční běh na 1 609 metrů vedený jako rodinná míle.

V sedm hodin večer, až i teplota klesne na pro běžce přijatelnější hodnoty, začne hlavní závod. Půlmaraton stejně jako jindy čítá i běhy štafet a takzvaný 2Run.

„Pro běžce je nejlepší vstát, nasnídat se a závodit. Takhle celý den musíte tělo připravovat na večerní běh. A hlavně noc po závodě vůbec neusnete, protože jste rozhicovaný. Ale je to takhle poskládané hlavně kvůli nižším teplotám večer, které jsou příznivější. Pamatuji tady i tropy přes třicet stupňů,“ vylíčil domácí závodník David Vaš. Ten se chystá na svoji osmou účast na budějovickém půlmaratonu.

Vaš by rád zabojoval o medaili mezi českými běžci. Jeho hlavními soupeři budou Patrik Vebr, Jiří Homoláč nebo Tomáš Křivohlávek. Favoritem na celkové vítězství je Němec Sebastian Hendel, který obhajuje loňský triumf. Mezi ženami loni slavila Ukrajinka Maryna Nemchenková, která bude na startu i letos. Největší favoritkou dle letošních časů je Němka Alina Rehová.

„Mezi muži je šest a mezi ženami pět závodníků a závodnic, kteří mají osobní maxima lepší, než je evropský rekord závodu v Budějovicích. Věříme, že ho někdo z nich může atakovat a překonat,“ naznačil Nečásek.