Náměstí v Třeboni bylo v sobotu plné běžců chystajících se na start závodů na pět a deset kilometrů. Ti ale s vyběhnutím museli ještě několik minut počkat.
Nad jejich hlavami právě přelétal vrtulník. Letěl k muži, který zkolaboval na druhém kilometru půlmaratonu, do něhož startovali závodníci o půl hodiny dříve.
Několik lidí se okolo běžce v bezvědomí ihned shromáždilo a začali mu poskytovat první pomoc. Mezi nimi byl i závodící policista ze speciální jednotky Temelín.
„Začal s nepřímou masáží srdce a pomoc muži poskytoval spolu s dalšími závodníky až do příjezdu zdravotníků, kteří si ho převzali do péče,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová a dodala, že zdravotníci pak první pomoc na místě hodnotili jako velmi dobře odvedenou. „Jak řekl zmíněný policista: V tomhle případě mi můj finální čas byl jedno, protože jsme zachránili lidský život, což je daleko důležitější než umístění v závodu.“
Běžci se okamžitě vydala na pomoc posádka rychlé zdravotnické pomoci zajišťující na závodech zdravotnickou asistenci a lékařská posádka z Třeboně. Zároveň vzlétl i vrtulník krajské letecké záchranky.
„Pacient byl v bezvědomí a nedýchal. První pomoc na místě zahájili svědci kolapsu. Do příjezdu záchranné služby prováděli nepřímou srdeční masáž. Na jejich snahu pak navázali záchranáři rozšířenou resuscitační péčí,“ popsala mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
Záchranáři muži okamžitě podali defibrilační výboj, zahájili umělou plicní ventilaci a zajistili žilní linku pro podávání potřebných léků. Po opakovaném výboji došlo k obnovení srdeční činnosti a pacientovi se vrátilo vědomí. Vrtulník ho pak transportoval do budějovické nemocnice.
„I díky okamžité pomoci svědků a kvalitně prováděné nepřímé srdeční masáži mohl být muž ve stabilizovaném stavu předán na kardiologické oddělení,“ uzavřela Kafková.