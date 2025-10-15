Běžec při půlmaratonu zkolaboval brzy po startu, s masáží srdce začali soupeři

Autor:
  10:32
Velmi dramatické okamžiky se o víkendu odehrály na běžeckých závodech v Třeboni. Jeden z běžců zkolaboval krátce po startu. Několik závodníků se mu snažilo pomoct nepřímou masáží srdce až do příjezdu záchranářů. Ti v ní pokračovali mimo jiné defibrilačními výboji. Pacient nabyl vědomí a vrtulník ho transportoval do nemocnice.

Závodníci se na třeboňském náměstí chystají na start závodů na pět a deset kilometrů. Museli několik minut počkat, protože na trati zdravotníci pomáhali muži, který se o půlhodiny dříve vydat na půlmaratonskou trasu. | foto: Karel Hrdina, MF DNES

Náměstí v Třeboni bylo v sobotu plné běžců chystajících se na start závodů na pět a deset kilometrů. Ti ale s vyběhnutím museli ještě několik minut počkat.

Nad jejich hlavami právě přelétal vrtulník. Letěl k muži, který zkolaboval na druhém kilometru půlmaratonu, do něhož startovali závodníci o půl hodiny dříve.

Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

Několik lidí se okolo běžce v bezvědomí ihned shromáždilo a začali mu poskytovat první pomoc. Mezi nimi byl i závodící policista ze speciální jednotky Temelín.

„Začal s nepřímou masáží srdce a pomoc muži poskytoval spolu s dalšími závodníky až do příjezdu zdravotníků, kteří si ho převzali do péče,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová a dodala, že zdravotníci pak první pomoc na místě hodnotili jako velmi dobře odvedenou. „Jak řekl zmíněný policista: V tomhle případě mi můj finální čas byl jedno, protože jsme zachránili lidský život, což je daleko důležitější než umístění v závodu.“

Běžkyně zkolabovala 800 metrů před cílem, pořadatelé se jen dívali

Běžci se okamžitě vydala na pomoc posádka rychlé zdravotnické pomoci zajišťující na závodech zdravotnickou asistenci a lékařská posádka z Třeboně. Zároveň vzlétl i vrtulník krajské letecké záchranky.

„Pacient byl v bezvědomí a nedýchal. První pomoc na místě zahájili svědci kolapsu. Do příjezdu záchranné služby prováděli nepřímou srdeční masáž. Na jejich snahu pak navázali záchranáři rozšířenou resuscitační péčí,“ popsala mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Při ústeckém půlmaratonu zemřel po proběhnutí cílem mladý běžec

Záchranáři muži okamžitě podali defibrilační výboj, zahájili umělou plicní ventilaci a zajistili žilní linku pro podávání potřebných léků. Po opakovaném výboji došlo k obnovení srdeční činnosti a pacientovi se vrátilo vědomí. Vrtulník ho pak transportoval do budějovické nemocnice.

„I díky okamžité pomoci svědků a kvalitně prováděné nepřímé srdeční masáži mohl být muž ve stabilizovaném stavu předán na kardiologické oddělení,“ uzavřela Kafková.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Do dražby jde unikátní váza s příběhem zaniklých skláren na Šumavě

Milovníci Šumavy, ale i sklářského umění mají možnost získat cenný sběratelský kousek a navíc podpořit dobrou věc. Úderem deváté hodiny začala v pondělí 48hodinová aukce vázy, která v sobě nese...

Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí

Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...

Ve vypuštěném rybníku přežije invazní sumeček 14 dní. Vědci na ně zkoušejí pasti

Premium

Nepůvodních druhů přibývá. Problém se nevyhnul ani tůním a rybníčkům v Českých Budějovicích. Vědci proto chtějí navrhnout městu řešení, aby se podařilo invazní druhy potlačit a podpořit biodiverzitu...

Rudolfovská třída v Budějovicích zůstane zavřená déle, oprava se komplikuje

Uzavírka Rudolfovské třídy v Českých Budějovicích se protáhne. Kvůli zpoždění a další naplánované etapě bude zavřená až do konce roku 2026. Práce přitom měly skončit do konce toho letošního a znovu...

14. října 2025  13:11

Ranní bouračky na jihu Čech kvůli mlze, auto se srazilo s koněm

Hustá mlha dnes ráno pořádně komplikovala provoz na jihu Čech. Policisté od půlnoci do deváté ranní evidovali celkem 20 střetů vozidel se zvěří, na Jindřichohradecku dokonce srážku VW Golf s koněm,...

14. října 2025  11:33

S vyhláškou o nočním klidu koalice na budějovické radnici narazila. Omezení platí

Pár podniků v Krajinské a jeden v ulici Karla IV. musí dál fungovat pod zpřísněnou vyhláškou o veřejném pořádku v Českých Budějovicích. Vedení města se v pondělí pokusilo dokument změnit a tvrdší...

14. října 2025  9:03

Byznys s léky určenými k likvidaci. Muž je přeprodával a vydělal stovky tisíc

Jihočeští kriminalisté viní sedmatřicetiletého muže z toho, že přeprodával léky, psychofarmaka či opioidy určené k likvidaci. Dopouštěl se toho v průběhu několika uplynulých let a přišel si na stovky...

13. října 2025  16:12

Budějčák Jiří Mádl převzal cenu města. Mám tu i fotku z vítání občánků, smál se

Cenu města České Budějovice v pondělí převzal herec, režisér, scénárista a místní rodák Jiří Mádl. Získal ji za úspěšný film Vlny. Při slavnostním předání na radnici ujišťoval, že se pořád cítí...

13. října 2025  15:28

Ve vypuštěném rybníku přežije invazní sumeček 14 dní. Vědci na ně zkoušejí pasti

Premium

Nepůvodních druhů přibývá. Problém se nevyhnul ani tůním a rybníčkům v Českých Budějovicích. Vědci proto chtějí navrhnout městu řešení, aby se podařilo invazní druhy potlačit a podpořit biodiverzitu...

13. října 2025

Do dražby jde unikátní váza s příběhem zaniklých skláren na Šumavě

Milovníci Šumavy, ale i sklářského umění mají možnost získat cenný sběratelský kousek a navíc podpořit dobrou věc. Úderem deváté hodiny začala v pondělí 48hodinová aukce vázy, která v sobě nese...

13. října 2025  9:40

Velká rvačka před diskotékou. Mladík vysklil jiným dveře, pak napadl policistu

U bitky před diskotékou v Katovicích na Strakonicku zasahovali o víkendu policisté z Jihočeského i Plzeňského kraje. Do potyčky se totiž zapojilo několik desítek lidí. Záchranáři odvezli do nemocnice...

13. října 2025  9:36

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým...

12. října 2025  17:26

Prezident mu řekl, že je frajer. Žák zachránil dítě z potápějícího se kočárku

Mladého zachránce Jana Veverku z Temelína na Českobudějovicku ocenil Zlatým záchranářským křížem prezident republiky Petr Pavel. Školák loni v létě skočil v Hluboké nad Vltavou do řeky, kam sjel...

12. října 2025  9:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nervy do poslední sekundy. Nymburk v souboji neporažených uspěl o dva body

Souboj neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk, v Pardubicích uspěl 78:76. Východočeši si v druhé čtvrtině vypracovali až patnáctibodový náskok, ale nakonec českým šampionům podlehli...

11. října 2025  18:12,  aktualizováno  21:53

U Horusic srazil vlak muže, vlaky na trati mezi Budějovicemi a Prahou nejezdí

U Horusic na Táborsku srazil v sobotu odpoledne vlak muže, jenž na následky střetu zemřel. Provoz na železniční trati České Budějovice - Praha je kvůli tragické události přerušený. Řekla to mluvčí...

11. října 2025  16:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.