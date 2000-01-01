Nový evropský rekord, počasí bez jediné kapky deště a skvělá atmosféra podél celé trati. Takový byl sobotní Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, který zlákal na všechny závody více než 8 500 elitních i rekreačních běžců z celkem více než 60 různých zemí světa. A my jsme u toho byli s foťákem.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Ještě před hlavním závodem, který odstartoval za fanfár Smetanovy Vltavy v 19 hodin, si svůj závod v rodinném běhu užily děti se svými rodiči.
Známý a populární moderátor Daniel Stach dokáže svým projevem, který je před samotným startem opravdu hodně procítěný, vtáhnout diváky do varu. Stach si budějovický půlmaraton nenechává ujít možná i proto, že z Budějovic pochází.
3, 2, 1 a start! Trasa dlouhá přes 21 kilometrů začíná ve středobodu Českých Budějovic, tedy na hlavním náměstí Přemysla Otakara II. Tam je pak i samotný cíl závodu.
Patrik Vebr (v popředí) navázal na loňský i předloňský rok a zcela suverénně si doběhl pro prvenství mezi českými muži. Cílovou pásku proťal v čase 1:06:48, čímž na svůj loňský český rekord závodu ztratil devatenáct sekund. Přestože zpočátku vše nasvědčovalo tomu, že by mohl svůj historický zápis překonat o celou minutu, druhá polovina trati mu vystavila stopku. „Chtěl jsem rozběhnout závod na co nejrychlejší čas. V tréninku to vypadalo dobře, tak jsem chtěl zkusit čas okolo 64 minut, nebo i lepší,“ řekl v cíli Vebr.
Jsme na osmém kilometru a na snímku je pozdější vítězka mezi ženami Tereza Hrochová. Cílovou rovinkou a oranžovým kobercem nakonec proběhla v čase 1:10:52, což stačilo „pouze“ na evropský a samozřejmě český rekord závodu a vylepšení vlastního osobního maxima. Diváci na budějovickém náměstí přitom vítězce připravili fantastickou kulisu, která z ní vyždímala poslední zbytky sil. „Snažila jsem se na ten závěr jít prostě úplné maximum, takže posledních pár set metrů už jsem mlela z posledního. Myslím, že to bylo i vidět, když jsem dopadla na zem,“ popisovala
Na Železném mostě přes řeku Malši běží elitní čeští vytrvalci. „Fanoušci byli super okolo celé trati, vždycky tam někdo stál a atmosféra byla skvělá. Já to tady v Budějovicích mám hrozně rád. Trasa sice byla malinko náročnější kvůli těm 180stupňovým obrátkám, ale slyšel jsem, že to bylo kvůli uzavírkám ve městě. Všichni jsme měli stejné podmínky, takže jsem vlastně spokojený,“ usmál se Patrik Vebr.
Po překonání řeky Malše se běžci dostali k budějovickému zimnímu stadionu Budvar aréně, tady zatočili směrem na Senovážné náměstí, odkud se přes ulici Na Sadech dostali na Pražskou třídu.
Masné krámy, to je už dnes legendární pivnice v centru Krajského města. Hosté tu spojili příjemné s užitečným. V teplém jarním dni si na zahrádce v Krajinské ulici vychutnávali kroužkovaný Budvar a přitom fandili běžcům.
Na trati na Mariánském náměstí jsme zachytili Dmitrijse Serjoginse z Lotyšska. Ten skončil na 9. místě v čase 1:07:13 hodiny.
Občerstvovací stanice na Husově třídě se postupem času proměňovala v koberec odhozených kelímků. Podávanou vodu buď běžci hned vypijí anebo se jí v sobotu také často přímo polévali.
A vytrvalci tu zase uvítali instalované mlžítko, kterým v teplém večeru po prvních kilometrech většina z nich velice ráda proběhla.
Běžkyně na snímku si závod s parťákem rozdělila. V závodu 2Run první z nich běžel 10 kilometrů, druhý pak 11.
Poslední paprsky zapadajícího slunce ještě pomáhají běžcům v ulici Na Sadech u Mariánského náměstí. Tam sportovcům fandily stovky lidí. „Běží mi tu brácha, tak jsme ho přišli s kámoškou podpořit. Chce to dát pod dvě hodiny, tak uvidíme. Pak se přesuneme na náměstí do cíle. Nám se závod líbí moc, chodíme k trati každý rok. Je paráda, kolik je tu lidí,“ pochvalovali si dvě slečny s velkým transparentem, který drželi nad hlavami.
V cíli. Konečně. Každý, kdo protnul cílovou pásku na oranžovém koberci pod českobudějovickou radnicí, dostal na krk medaili a do ruky láhev s vodou.
Opravdu je moje? „Bylo skvělé počasí, nefoukalo, paráda. V Budějovicích jsem běžel poprvé a všichni mě děsili, že to bude do kopce, ale bylo to v pohodě a trasa se mi líbila. I mě překvapilo, že bylo u trati tolik lidí a jaká tu byla atmosféra. Přišlo mi to jako maraton v Praze, jak tu byli lidé nadšení,“ vypověděl po závodu Štěpán Vajrauch, který ho zdolal v čase 1:27:56 hodiny.
První závodník v cíli slaví. Stal se jím španělský vytrvalec Jorge Blanco, který proťal pásku na náměstí Přemysla Otakara II. v čase 1:03:37 hodiny.
Autor: RunCzech