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OBRAZEM: Tisíce běžců si podmanily Budějovice. Další tisíce lidí jim fandily

Autor:
  12:42
Nový evropský rekord, počasí bez jediné kapky deště a skvělá atmosféra podél celé trati. Takový byl sobotní Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, který zlákal na všechny závody více než 8 500 elitních i rekreačních běžců z celkem více než 60 různých zemí světa. A my jsme u toho byli s foťákem.
Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly... Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly... Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly... Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly... Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly... Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly... Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly... Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly... Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly... Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly... Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly... Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly...

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