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OBRAZEM: Tisíce běžců si podmanily Budějovice. Další tisíce lidí jim fandily
Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova
Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...
OBRAZEM: Stavba D3 už je u rakouské hranice, silničáři úsek otevřou v srpnu
V srpnu bude dokončená další část jihočeské dálnice D3, konkrétně mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Vzniká přestavbou dosavadní silnice I/3. Úsek má celkovou délku 3,5 kilometru. Součástí stavby je...
Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce
František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...
Připomíná pánské přirození, nová socha u školy pobuřuje lidi. Autor vysvětlil záměr
Kamenosochařské sympozium v Plané nad Lužnicí na Táborsku přilákalo nečekanou pozornost. Při víkendové akci byly odhaleny sochy vybraných autorů. Rozruch vzbudilo dílo Zdeňka Tománka. Mnohým...
Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili
Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo v pondělí ráno u jedné ze školních budov ve městě. Student místní střední školy obchodu, služeb a řemesel zkolaboval před...
Z autobusu přesednete rovnou na CBkolo. Budějovická MHD nabídne novinku
Desítky tisíc lidí každý rok nasednou na růžová kola zaparkovaná v ulicích Českých Budějovic a rychle se dostanou, kam potřebují. Oblíbená Rekola fungují v krajském městě už více než deset let. To se...
Středočeský kraj se propojí s jihem. Na jednu jízdenku dojedete až do Tábora
Středočeský a Jihočeský kraj propojí své integrované dopravy. Cestující tak budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a jednodušeji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. Na jízdenku...
Připomíná pánské přirození, nová socha u školy pobuřuje lidi. Autor vysvětlil záměr
Kamenosochařské sympozium v Plané nad Lužnicí na Táborsku přilákalo nečekanou pozornost. Při víkendové akci byly odhaleny sochy vybraných autorů. Rozruch vzbudilo dílo Zdeňka Tománka. Mnohým...
V Českém Krumlově bourají most přes Vltavu, vodáci musejí lodě přenášet
Vysednout z lodi, vzít jí do rukou a jít. Vodáci, kteří nyní splouvají Vltavu, musejí v Českém Krumlově počítat s tím, že lodě nebo rafty vytáhnou z vody a ponesou je několik desítek metrů po břehu....
Řidiči se nepolepšili. U křižovatky, kterou běžně projíždí na červenou, budou kamery
Na rušné českobudějovické křižovatce u výstaviště mají být na podzim kamery. Zaznamenají řidiče, kteří porušují předpisy. Jak ukázalo i sledování redaktorů iDNES.cz právě v tomto místě, situace je...
Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova
Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...
Dozvuky bouřek na jihu Čech. Šumava hlásí spadlé větve na turistických trasách
Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovovali. Ještě kolem 20:30 bylo bez proudu přibližně 1800...
OBRAZEM: Stavba D3 už je u rakouské hranice, silničáři úsek otevřou v srpnu
V srpnu bude dokončená další část jihočeské dálnice D3, konkrétně mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Vzniká přestavbou dosavadní silnice I/3. Úsek má celkovou délku 3,5 kilometru. Součástí stavby je...
Smyk na mokru a čelní srážka v jižních Čechách, auto narazilo do autobusu
Třináct lidí se zranilo při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Podle mluvčího krajských záchranářů Vojtěcha Míry operační středisko vyhlásilo mimořádnou...
Baráž o fotbalovou ligu 2026: Výsledky všech zápasů, systém
Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které musely hájit příslušnost k elitě v baráži. A oba si poradily naprosto suverénně. Baník ukázal rozdíl mezi první a druhou ligou Táborsku,...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
OBRAZEM: Tisíce běžců si podmanily Budějovice. Další tisíce lidí jim fandily
Nový evropský rekord, počasí bez jediné kapky deště a skvělá atmosféra podél celé trati. Takový byl sobotní Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, který zlákal na všechny závody více než 8 500 elitních...
Táborsko - Ostrava 0:5, hosté se v klidu zachránili. V baráži celkem vsítili osm gólů
Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě...