Veterináři začali likvidovat 15 tisíc kachen z chovu zasaženého ptačí chřipkou

Nákaze předcházel masivní úhyn ptáků. „Původně bylo na farmě 22 tisíc kachen, minulý týden jich pět tisíc uhynulo, přes víkend další dva tisíce,“ propočítal ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

Zdrojem nákazy byli volně žijící vodní ptáci. „Tady jasně vidíte, jak je virus agresivní a jak rychle nákaza postupuje. Proto musíme utrpení ptákům co nejrychleji zkrátit,“ potvrdil Kouba.

Kachny ve Frahelži se navíc nakazily vysoce patogenní ptačí chřipkou H5N1, která je potenciálně přenosná na člověka. Hasiči i pracovníci veterinární správy tak musí dodržovat přísná opatření.

„Na pokyn veterinární správy vstupujeme do nebezpečné zóny, kde odchytáváme kachny a ukládáme je do připravených kontejnerů. Hasiči musí mít jednorázové ochranné obleky, holinky, rukavice a masku s filtrem,“ popsala postup mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Při odchodu pak musí jak lidé, tak vozidla projít důkladnou dekontaminací. „Kolegové jsou navíc poučení, že pokud by se u nich po zásahu objevily jakékoliv respirační potíže, budou se hlásit u lékaře,“ upřesnila Matějů. Nyní v areálu pomáhá 15 hasičů. Po likvidaci přijede ještě profesionální jednotka z Křemže, která plošně vydezinfikuje prázdné haly.

Drůbež postupně veterináři utratí oxidem uhličitým. Asanační podnik dodal šest kontejnerů, v sedmém je podle informací drůbež, co již uhynula o víkendu. Na každou ze tří hal tedy připadají dva kontejnery.

Nové ohnisko se objevilo po sedmi měsících

Frahelž je momentálně naštěstí jediným ohniskem nákazy v zemi. „Bohužel je teď období, kdy se chřipkové viry šíří. Může se stát, že se to dostane dál,“ dodal Kouba. Kolem ohniska tak vymezili veterináři tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V nich jsou omezené přesuny drůbeže a vzniknou také soupisy chovů.

„Informace které jsme z počátku měly, byly především z tisku. Podle mého, když vydají veterináři ve čtvrtek večer zprávu, mohli by nás o tom informovat dříve než novináře. Hned jak jsme se o ptačí chřipce dozvěděli, poučili jsme všechny občany. Už máme i spočítané a zaevidované všechny chovy,“ vyjádřil se k situaci starosta Frahelže Petr Malecha.

To potvrdila a jedna z obyvatelek obce. „Musíme mít všechnu drůbež zavřenou. Snad se u nás nic neobjeví. Jinak by nám zvířata také utratili. Já mám jen sedm slepic. I tak by mě mrzelo, kdybych o ně přišla,“ zamyslela se Marie Zedníková.

V desetikilometrovém pásmu dozoru je jeden další velkochov, který také patří Mavele Dynín, je v něm 120 tisíc nosnic. Tam musí veterináři posoudit zdravotní stav a zabezpečení. „Zaměstnanci hlavně nesmí přecházet z jednoho chovu do druhého, aby nepřenesli nákazu, to je velice nebezpečné,“ varoval Kouba.

Nové ohnisko ptačí chřipky se v Česku objevilo zhruba po sedmi měsících od posledního výskytu. V jižních Čechách se naposledy objevila tato choroba v lednu v malochovu v Klínovicích na Strakonicku. Loni v listopadu se nákaza prokázala v chovu Rybářství Nové Hrady, kde je jediný šlechtitelský chov hus v Česku s padesátiletou tradicí.