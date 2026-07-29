Za měsíc to čeká část žáků. První třída. Životní okamžik, který může být pro malé dítě přelomový. Psycholog Milan Studnička, který se věnuje tématu rodinných terapií, upozorňuje, že většina potíží ve škole nevzniká u dětí, ale v prostředí kolem nich.
Mnohdy totiž bývá problém spíš systém než dítě a důležité je i to, jakou roli hrají rodiče, zda jsou klidní. Dítě by doma nemělo kvůli učení zažívat stres. Za velkou chybu rodičů pak považuje i to, že přebírají zodpovědnost i za studenty středních škol.
Jak se vlastně posuzuje psychická zralost dítěte před nástupem do školy?
To se dneska řeší už ve školce, hlavně v předškolní třídě. Pedagogové by měli rodičům dát zpětnou vazbu, jak na tom dítě je. Existují různé testy, třeba jestli dokáže nakreslit postavu i s prsty, jestli pozná barvy, jestli zvládne základní úkoly. Těch dovedností je víc, ale tohle není moje specializace. Vím jen, že školky mají poměrně jasný rámec toho, co dítě před nástupem do školy obvykle zvládá.
Rodiče tlačí na výkon. Křičí u prvních úkolů, chtějí dokonalost. Dítě si spojí učení s negativní emocí.