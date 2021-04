Prvoka z betonu usadili mezi výběhy zvířat. Noc tam stojí pět tisíc

Jedná se o projekt, který vznikl minulý rok a je svého druhu vůbec první na světě. Jeho tvůrce celý dům vytiskl na 3D tiskárně. Nejdříve stál na řece Vltavě v Praze a nyní se jej rozhodl umístit mezi výběhy zvířat.

Přeprava byla podle Trpáka složitá. „Bylo to napínavé, nejdřív jsme museli Prvoka po řece přepravit skrz celou Prahu,“ komentuje manipulaci s betonovým kolosem. Z pražské Libně ho po vodě přesunuli do přístavu v Radotíně, kde dům naložili na upravené nákladní vozidlo.

„Museli jsme instalovat speciální rámy. Jen to zabralo dvě hodiny. Celou noc pak Prvok putoval až sem do Hluboké u Borovan,“ popisuje náročnou operaci sochař. Na celý převoz byly nakonec potřeba celkem tři nákladní vozy, k instalaci poslouží obří pojízdný jeřáb.

Samotná cesta byla prý bez větších problémů. Doslova pár metrů před cílem je ale štěstí opustilo. Mohutný náklad neprošel vstupní bránou do resortu, kde má první obyvatelný dům vytištěný na 3D tiskárně na delší dobu spočinout a sloužit jako exkluzivní apartmán pro hosty.

Bude z něj vidět na rybník i hory

Dřevěnou vstupní bránu tak musí rozebrat. To vyžaduje zásah těžké techniky a celou akci to o pár desítek minut zbrzdí. „Je to komplikace, ale nic, co by se nějak nedalo zvládnout,“ myslí si Trpák. Nakonec se Prvok na své místo přece jen dostane.

Mezitím tu už jeřáb sundal z dalších dvou nákladních vozů ostatní části konstrukce, které vyskládali na trávu vedle malebného rybníčku, na jehož břeh umístí i vytisknutý dům. Bude z něj vidět nejen na rybník, ale i na hřebeny Novohradských hor.

Do rázu okolní krajiny zapadne dokonale. Vypadá to, jako by jeho tvůrce myslel na co největší splynutí s přírodou. Zároveň tu vytváří i trochu zvláštní atmosféru.

„Je to něco mezi sochou, domem a konceptem novodobé architektury,“ říká Trpák. V Safari Resortu Prvoka využijí jako netradiční ubytovací prostor. „Bude to takový showroom, spojí funkčnost s unikátní vizuální podobou,“ vysvětluje tvůrce.

Stavba je stoprocentně funkční a podle autora se jedná o plnohodnotný dům. Je v něm obývák s kuchyní, koupelna i ložnice. Celý objekt je také tepelně izolovaný.

Kapacita je dostatečná pro jednu rodinu

„Uvnitř betonové konstrukce je i klasická izolace, takže udrží v zimě teplo a ani v létě v něm nebude příliš horko,“ vysvětluje Trpák.

„Kapacita je dostatečná k ubytování jedné rodiny, chceme ho využívat jako klasický apartmán,“ říká marketingová ředitelka resortu Lucie Kopecká.

Noc v něm podle ní hosty vyjde asi na pět tisíc korun. „Cena se od zbytku pokojů samozřejmě výrazně liší, odráží to exkluzivitu a jedinečnost,“ vysvětluje. „Podobný pokoj jinde nenajdete,“ dodává.