Přívoz u zdymadla začne fungovat příští středu a bude sloužit až do října. Pokud se projekt osvědčí, je radnice připravená loď zajistit i na letní prázdniny příští rok.

„Je to vlastně dopravní opatření, kdy bude cyklostezka uzavřená. Ale současně si myslím, že oproti jiným dopravním opatřením tohle bude příjemné zpestření,“ komentoval přímo na místě náměstek primátorky Lubomír Bureš.

„Bude to fungovat tak, že si mobilním telefonem zavoláte přívoz,“ popsala primátorka Dagmar Škodová Parmová. „Kapitán se bude pohybovat někde na vodě nebo v kapitanátu, dorazí do několika málo minut,“ vysvětlila.

Informace s kontaktním číslem, dobou provozu a dalšími informacemi nainstalovalo město na obou stranách řeky. Služba, která je zdarma, bude dostupná o letních prázdninách od středy do pátku v čase od 12 do 20 hodin.

V září a říjnu se bude možné svézt od 11 do 19 hodin. Nalodit se naráz může až šest osob s dopravním prostředky, jako jsou kola, koloběžky, kočárky a podobně.

„Cesta trvá tři minuty. Pokud se sejde větší skupina, zájezd s koly, loď se pro ně postupně vrátí opět na druhý břeh,“ zdůraznila primátorka.

Dodala, že přímo na místě je možné se připojit na wifi. „Věříme, že to bude příjemné zpestření, a že někdo přijede si to třeba jen zkusit projet se po řece,“ připomněl náměstek.

Cestující mohou využít další služby kapitanátu v přístavu a to jak infocentra, tak i toalety. Přístav se nachází v těsné blízkosti kempu a vodáckého areálu, který nabízí občerstvení nebo dětské hřiště.

Převoz cestujících přes řeku by měl řešit uzavření cyklostezky na pravém břehu z Českých Budějovic na Hlubokou nad Vltavou. Město tady začalo stavět Severní spojku. Komunikaci, která by měla odlehčit Strakonické a Nádražní ulici tím, že odvede dopravu z výpadovky na Písek u křižovatky u Globusu přímo do Nemanické ulice, Pražské až na Okružní.

Tím odkloní část tranzitu mířícího z jihozápadu na D3. Vznikne tak čtvrtý most ve městě. Dokončení se plánuje v roce 2027.