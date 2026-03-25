Obří průmyslový areál Mirotičtí neodmítají, když doprava půjde mimo město

Pražská firma zveřejnila záměr postavit u Mirotic na Písecku průmyslový areál se sklady a montovnami. Veřejnost a město se k tomu může vyjádřit v takzvaném zjišťovacím řízení. Na odpor vedení radnice rezignovalo. Bude mu stačit, když se těžká doprava vyhne městu.

Logistické centrum nazvané Areál Mirotice podle projektu zabere sedm hektarů zemědělské půdy a bude obsahovat několik staveb včetně skladových a montážních hal a velkého parkoviště.

Podle oznamovatele, společnosti Sabadell, je pro ni výhodou strategické místo u silnice III. třídy napojené na dálnici D4. Stát má asi kilometr a půl od centra města směrem na severozápad.

„Možná se nám to úplně nelíbí, ale záměr je v souladu s naším územním plánem a bude na pozemku investora. Budeme požadovat, aby město neobtěžovala doprava,“ uvedla starostka Mirotic Martina Mikšíčková.

Ačkoliv vedení města tvrdí, že územní plán umožňující tuto stavbu schválilo minulé zastupitelstvo před deseti lety a o záměru se dozvědělo teprve nedávno, investor má jiný pohled.

Nové úseky jihočeské dálnice D3 a D4 fungují rok. Ulevily od kolon, zrychlily jízdu

„Záměr jsme s vedením města probírali minulý rok a prezentovali ho na jeho zastupitelstvu, kde byly zodpovězeny všechny otázky. Včetně našeho ujištění, že stavba bude projektovaná tak, aby doprava směřovala na D4,“ uvedl předseda správní rady společnosti Jiří Klíma.

Projekt dále uvádí, že ke stavbě bude třeba vyjmout z pozemkové ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) více než sedm hektarů orné půdy a odstranit z povrchu její nejkvalitnější vrstvu. Podle investora jde o zemědělské území zasažené trasou dálnice D4. Areál s plánovanou výstavbou v letech 2027 až 2028 bude mít osmdesát zaměstnanců.

Mikrovlnný cestář opraví silnici i v mrazu a za tmy, novinku použijí na D4

Podle právníků nemusí být soulad s územním plánem města s 1 200 obyvateli automaticky souhlasem se záměrem. Ten se musí ještě posoudit v řízení kolem ochrany ZPF. „Obec může ještě před vydáním územního rozhodnutí změnit územní plán. A při řízení ZPF se mohou řešit další zájmy, například ochrana přírody a krajiny,“ míní Miloš Tuháček z táborské advokátní kanceláře AKKT.

Obyvatelé města proti záměru nevystupují. „Jde o území, které podle mě ani není zemědělsky využívané a stavbou se zhodnotí. Mirotice se rozvíjejí spíše na jižní straně, kde vznikají parcely pro obytné stavby,“ vidí změny Bohumil Bubeník, který vede ochotnický divadelní spolek.

Touha po pěkné fotce stála řidiče kamionu na Šumavě půl milionu

Řidič si chtěl na Šumavě udělat hezkou fotku a strhl přitom lanovku.

Jihočeští dopravní policisté ve čtvrtek ráno na Šumavě řešili kuriózní nehodu. Řidič kamionu značky Mercedes-Benz Actros zajel se svým vozem k horní stanici patřící ke skiareálu Zadov - Churáňov v...

OBRAZEM: Žádná chemie z drogerie, ale včelí vosk. Víme, jak se gruntuje na Hluboké

Pracovníci Státního zámku Hluboká se připravují na zahájení nadcházející...

První návštěvníci si už tu a tam prohlížejí zdobné zdi na nádvoří. Hlavní nápor však státní zámek Hluboká u Českých Budějovic teprve čeká. V současnosti je prioritou generální úklid, který památku...

Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se dnes brzy ráno ranní srazilo osobní auto s převozovou sanitou. Jeden z transportovaných pacientů nehodu nepřežil, dalších pět lidí utrpělo zranění. Jednu ženu...

Cizinec mířil na jih Evropy s kamionem plným skotu, návěsu chybělo jedno kolo

U návěsu chybělo jedno pravé kolo. Náprava byla ke konstrukci uchycená poutacím...

Dopravní policisté zastavili na okraji Českých Budějovic kamion s návěsem na přepravu zvířat, u kterého chybělo jedno kolo. Na dalším byla úplně sjetá pneumatika. Souprava v takto technicky špatném...

Tváříme se, že covid nikdy nebyl. Ale je jen otázka času, kdy přijde další, říká primář

Premium
Aleš Chrdle je primářem infekčního oddělení českobudějovické nemocnice a také...

Od vypuknutí pandemie covidu uplynulo šest let, primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Aleš Chrdle hodnotí, co se udělalo dobře, co špatně a zda jsme si vzali ponaučení do budoucna....

Obří průmyslový areál Mirotičtí neodmítají, když doprava půjde mimo město

25. března 2026  9:28

Nových 32 kilometrů dálnice D4 bylo do provozu uvedeno 17. prosince 2024

Pražská firma zveřejnila záměr postavit u Mirotic na Písecku průmyslový areál se sklady a montovnami. Veřejnost a město se k tomu může vyjádřit v takzvaném zjišťovacím řízení. Na odpor vedení radnice...

25. března 2026  9:28

Na sídlišti Máj chybí tisíc míst pro auta, parkovací dům ale část obyvatel straší

Na sídlišti Máj v Budějovicích nejsou volná místa k parkování.

Na českobudějovickém sídlišti Máj chybí prostor pro tisíc aut, a tak stojí, kde se dá. Už před několika lety se proto vedení města rozhodlo, že postaví parkovací dům na místě současné točny MHD u...

24. března 2026  15:43

Konflikt u prachatické ubytovny skončil vraždou. Policie zadržela podezřelého

Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických...

Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických ubytoven, který skončil smrtí jednoho z nich. Druhého muže policisté z vraždy spáchané nožem podezřívají a zadrželi ho.

24. března 2026  8:08,  aktualizováno  15:17

Vzal mi auto, oznámila policistům matka. Syna pronásledovalo několik hlídek

Do pronásledování se v Trhových Svinech a okolí zapojilo hned několik...

Na pořádné problémy si zadělal devatenáctiletý mladík, který vzal doma auto, s nímž pak na silnici divoce předjížděl a ohrožoval ostatní, a dokonce naboural další dvě auta. Nakonec se snažil ujíždět...

24. března 2026  11:48

Policie hledá žháře, který zapálil živý plot. Oheň přeskočil i na garáž

U rodinného domu v Českém Vrbném někdo zapálil túje. Z nich pak oheň přeskočil...

Policisté pátrají po pachateli, který zřejmě úmyslně zapálil túje u jednoho z domů na okraji Českých Budějovic ve čtvrti České Vrbné. Z nich se pak oheň rozšířil i na přilehlou garáž. Celková škoda...

23. března 2026  15:46

Rychlejší hojení a méně bolesti. S náhradou kyčelního kloubu nově pomáhá robot

Ortopedi v budějovické nemocnici nově provádí roboticky asistované náhrady...

Na novou metodu se připravovali několik měsíců, absolvovali stáž v Belgii a nyní už operace zvládají sami. Pro pacienty znamenají rychlejší hojení a méně bolesti. Nemocnice České Budějovice nově...

23. března 2026  13:48

Soud zrušil plán povolující další stavby u Lipna, obec se brání kasační stížností

Regulační plán řešil plánovanou stavbu rekreačních objektů na poloostrově...

Regulační plán umožňující stavbu objektů s celkovou kapacitou až 2,5 tisíce rekreačních lůžek na poloostrově Radslav u Černé v Pošumaví zrušil českobudějovický krajský soud. V dokumentu schváleném...

23. března 2026  9:19

Reitšpies je potřetí českým šampionem ve stolním tenisu, Petrovová slaví poprvé

Českými šampiony ve stolním tenisu se v Českých Budějovicích stali David...

Českými šampiony ve stolním tenisu se v Českých Budějovicích stali David Reitšpies a Nikita Petrovová. Hráč pražského týmu El Niňo ve finále porazil Pavla Širučka 4:0 a v pozici obhájce prvenství...

22. března 2026  20:30

Tváříme se, že covid nikdy nebyl. Ale je jen otázka času, kdy přijde další, říká primář

Premium
Aleš Chrdle je primářem infekčního oddělení českobudějovické nemocnice a také...

Od vypuknutí pandemie covidu uplynulo šest let, primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Aleš Chrdle hodnotí, co se udělalo dobře, co špatně a zda jsme si vzali ponaučení do budoucna....

22. března 2026

Kouč budějovických volejbalistů: Proti Kladnu jdeme s pokorou, ale sebevědomě

Trenér budějovických volejbalistů Zdeněk Šmejkal během utkání se Lvy Praha.

Zahrát si o titul ve volejbalové extralize je cílem budějovických volejbalistů. První výzvou pro Jihostroj bude čtvrtfinálová série proti silnému Kladnu, která odstartuje na jihu Čech už v pondělí....

22. března 2026  9:44

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Začalo to vnuknutím, teď plete stovky pomlázek. Získané peníze dává charitě

Dobrovolník, lesák a košíkář Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku plete...

Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku už šestým rokem plete nejen s kamarády tradiční velikonoční pomlázky. Prodejem, ale i třeba workshopy, tak lesní dělník a košíkář vydělává peníze, které...

21. března 2026  11:33

Dočasně slouží už 24 let, ale chátrá. Krumlov chce stavět nový most u pivovaru

Vizualizace nového mostu u pivovaru v Českém Krumlově. (10. března 2026)

V roce 2002 velká voda strhla most u českokrumlovského pivovaru. Od té doby tu břehy Vltavy spojuje most dočasný. Nyní radnice připravuje stavbu nového, protože ten současný už je ve velice špatném...

20. března 2026  16:39

