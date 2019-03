Pruhy navíc zvýší bezpečnost řidičů na rušné silnici z Písku do Budějovic

Jak zdlouhavou se může stát cesta z krajského města na Písek, se přesvědčil už asi každý řidič, který tudy občas jezdí. Naposledy třeba minulý pátek, když se místy jen popojíždělo. I proto existuje už delší dobu plán, že se silnice významně promění.

Mezi Pištínem na Českobudějovicku a Pískem má vždy v jednom směru střídavě přibývat jízdní pruh navíc. Mělo by to fungovat podobně jako na Benešovsku na hlavním tahu do Prahy.

V projektu je v úseku dlouhém 35 kilometrů možné umístit celkem 32 takových rozšíření, která se dělí na polovinu pro každý směr jízdy. Co to v praxi znamená? Třeba opakovanou možnost pohodlného a hlavně výrazně bezpečnějšího předjetí.

Dostat se třeba kolem Sedlce nebo dál k Vodňanům před naložený a pomalu jedoucí kamion, je často kvůli hustému provozu nemožné. Pruhy navíc to mohou změnit a provoz by byl plynulejší.

MF DNES zjistila, že Krajský úřad Jihočeského kraje projekt hodnotil a před koncem února rozhodl, že záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí. Znamená to, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se vyhne složitému zpracování a posuzování dokumentace EIA, která hodnotí dopady stavby na přírodu.

„Pro nás to znamená urychlení procesu přípravy a časovou úsporu v celkově zdlouhavém procesu přípravy,“ potvrdila ředitelka budějovické správy ŘSD Vladimíra Hrušková.

Jenže zatímco řidiči by si dokázali představit rozšíření důležité silnice už tak před deseti lety, budou na ni muset ještě několik let počkat.

„Třeba obchvat Vodňan je přehledný a dobře se jede i směrem k Protivínu, ale dál je to horší. A v opačném směru z Vodňan na Budějovice je to ještě horší, hodně nepřehledných horizontů. Je to vidět i na pomníčcích u silnic. Aut tudy jezdí stále více, takže jsem určitě pro vylepšení,“ konstatoval Petr Žurek, který do Vodňan dojíždí za prací.

Délka střídavých pruhů má být vždy minimálně 500 metrů, nejdelší měří přes jeden kilometr. MF DNES z dokumentu popisujícího záměr vybrala ještě další zajímavosti.

Větších či menších úprav se na trase dočká hned osm křižovatek a součástí technické studie je také stavba tří mostů. Na silnici musí v jednom případě řidiči přes koleje, a právě přes železnici u Maloviček má vyrůst 75 metrů dlouhý most. Další je v plánu u Protivína a poslední u Semic poblíž Písku, oba by vedly nad hlavním tahem, a zvýšily by tak bezpečnost na křížení s dalšími silnicemi.

V rozhodnutí krajského úřadu jsou uvedená také vyjádření nejrůznějších organizací. Například Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky konstatuje, že je silnice dopravně velmi vytížená.

„Přitom je zde jen minimální migrační prostupnost, zejména pro větší savce, jako jsou třeba srnky a prasata,“ píše se v dokumentu. Proto je podle agentury nezbytné při úpravách myslet i na zvěř.

Nejdříve se však ŘSD musí vypořádat se všemi nutnými povoleními. „Bude nutné zpracovat například geotechnický průzkum, pak je potřeba získat územní rozhodnutí, vykoupit pozemky a podobně,“ vyjmenovala Hrušková.

Než se kopne, může to tak trvat odhadem čtyři roky. Čím dříve, tím lépe, protože silnice má velký dopravní význam, který nebude klesat. Postupně navazuje na dálnici D4 do Prahy.

A zatímco se má úsek mezi Pískem a Pištínem rozšiřovat, tak dál směrem na jih k Budějovicích bude stát úplně nová čtyřpruhová silnice, díky které získají obce Češnovice a Dasný obchvat.

I tady však budou muset motoristé a obyvatelé ještě pár roků počkat, než se začne stavět. Místem dnes pravidelně projede na 15 tisíc aut denně, ale v některých dnech to je i 25 tisíc vozidel.

Nový úsek hlavního tahu bude dlouhý 8,5 kilometru. Když se připočtou mimoúrovňové křižovatky a další části, dá to v celé trase 13,6 kilometru. Investorem bude opět ŘSD, které odhadovalo cenu této akce na 1,8 miliardy korun.

Policie v nedávné minulosti zařadila křižovatku u Protivína jako jednu z nejrizikovějších v kraji a mezi Dasným a Vodňany se stalo velké množství smrtelných nehod.