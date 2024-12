Opravte a zachovejte Dům umění, volají lidé v centru Českých Budějovic

Už loni v září z radnice zaznělo, že Dům umění počká a přednost dostane kino v Háječku. Pak to chvíli vypadalo, že se dostane na obě akce. Jenže i pro rok 2025 chybí přestavba Domu umění v rozpočtu. Tentokrát už to způsobilo pořádný rozruch především mezi obyvateli, kteří se v oblasti kultury aktivně pohybují.

Dnes se proto na náměstí koná také shromáždění, které uspořádala inicitativa Dům umění nedáme a Akční Budějčáci. „Naše město se v roce 2028 stane Hlavním evropským městem kultury. Jsme rádi, že se toho dosáhlo, ale zapomíná se význam města jako takového. Kromě jiného by mělo mít i městskou galerii, což by Dům umění jasně splňoval. Má obrovský potenciál, jen do něj dát peníze, které jsou na něj určené,“ tvrdí Michal Hořejší z iniciativy Dům umění nedáme.

Na náměstí dorazilo kolem 150 lidí, někteří i s transparenty. U mikrofonu se střídají řečníci. „Českobudějovičtí radní se rozhodli zrušit naplánovanou rekonstrukci. A nejen to. Galerie se má dokonce vystěhovat z náměstí. To zásadně poškodí instituci, která skvěle reprezentuje město na mezinárodním kulturním poli,“ zdůrazňují pořadatelé protestní akce.

Také upozorňují na to, že jsou v domě vzdělávací programy pro děti, kterých tudy ročně projde několik tisíc. Projekt podporovatelé brání také proto, že je kompletně připravený a stačí vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Navíc je propojený s Evropským hlavním městem kultury, kterým se Budějovice stanou v roce 2028.

Na rekonstrukci za odhadem 70 milionů korun by mohlo navíc město čerpat 20 milionů. Samotná příprava už šest milionů korun stála.

„Některé věci jsou nepřenositelné“

Náměstek primátorky pro investice Petr Maroš (ODS) ovšem už v pondělí zopakoval, že se příští rok se zahájením prací nepočítá. V tomto ohledu je připravený čelit i opozičním zastupitelům při schvalování rozpočtu 16. prosince. „Chceme se zaměřit na venkovní scénu, tedy letní kino Háječek,“ konstatoval Maroš.

Také zdůraznil, že to nemá znamenat konec galerie ani vzdělávací činnosti pro děti. Pro oboje chce radnice najít náhradní prostory. „My jsme i letos zvýšili dotaci pro Dům umění ze 750 tisíc na 1,25 milionu. Chceme ho zachovat, uvědomujeme si, jaké má jméno,“ řekl dále Maroš.

Kurátor Michal Škoda ale se stěhováním nesouhlasí. „Působím zde jako kurátor od roku 1998 a některé věci jsou nepřenositelné. Se vší skromností říkám, že Dům umění je určitá značka. Je to také vizitka města, kterému budova patří,“ upozorňuje Michal Škoda.

Mimochodem v listopadu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze počtvrté udělovali výroční Ceny České akademie vizuálního umění. A Dům umění získal ocenění v kategorii Instituce roku 2023.

Dům umění (vpravo od hotelu Dvořák) stojí blízko radnice na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

Podle slov Škody i vyjádření zástupců města je ještě čas, aby se vše stihlo. Musí se však včas rozhodnout a radnice by musela ve svém postoji otočit.

„Někdy v lednu, nebo v únoru by se mělo vypsat výběrové řízení na zhotovitele, aby stavební práce začaly v září. Pak by se rekonstrukce zvládla do podzimu 2027 a na EHMK v roce 2028 bychom se stihli připravit,“ spočítal Škoda.

Město chce mít ale nejdříve v ruce analýzu, jak bude vypadat využití všech kulturních objektů ve chvíli, kdy by město koupilo také DK Metropol, s nímž má rovněž plány. Takový dokument by měl být hotový na jaře příštího roku.