Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů

Lukáš Marek
  15:57
Budějovický pivovar postaví nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně hotovo by mohlo být v roce 2030.

Když se turista blíží k Budějovickému Budvaru na prohlídku, už u vstupu ho zaujme reprezentativní vzhled s velkými tónovanými skly. V návštěvnickém sále ho pak pohltí atmosféra slavného pivovaru, pokud má tedy k pivu vztah. A co teprve prohlídka ležáckých sklepů. Ale tohle všechno je málo.

V národním podniku už delší dobu cítí, že dokážou do svého areálu přilákat mnohem víc turistů, než je nynějších 60 tisíc za rok. Za několik let jich má být 200 tisíc ročně.

„Chceme lidem ukázat, že i pivovar může být krásným, živým a zeleným místem, kam se budou rádi vracet nejen za pivem, ale i kvůli atmosféře a inspiraci,“ nastínil ředitel Budvaru Petr Dvořák, jak toho chtějí docílit.

Proměna Budvaru může stát až 800 milionů korun.
Křižovatka ulic Kněžskodvorská a K. Světlé. Součástí proměny areálu pivovaru bude i stavba parkovacího domu.
V areálu Budvaru přibude pivovarská zahrada, nad ní bude visutá lávka vedoucí přes varnu a sklepy.
Nad areálem povede vyhlídková lávka.
Na modelu je vidět parkovací dům a visuté lávky.
9 fotografií

V praxi to bude znamenat především stavbu úplně nového návštěvnického centra. Zmizí tak celý přední trakt v ulici Karolíny Světlé. Zcela jinak bude vypadat i vstup na rohu s Pražskou, který je typický tmavěmodrými skly. „Tam ještě s architekty řešíme podobu,“ zmínil Dvořák.

Atraktivní pak budou lávky vedoucí přes varnu a sklepy tak, aby návštěvníci mohli vše prohlédnout z vyšší perspektivy. K tomu vznikne i pivovarská zahrada, která bude volně přístupná a mají ji využívat další desítky tisíc lidí ročně.

„První etapu bychom chtěli mít hotovou v roce 2028, což bude dobře korespondovat s Evropským hlavním městem kultury, jehož držitelem v tom roce České Budějovice jsou,“ zdůraznil ředitel podniku.

Přes větší pití na pohovce není hospodská kultura přežitek, říká šéf Budvaru

Kompletně hotovo by mohlo být v roce 2030. Součástí projektu je třeba i úprava frekventované Kněžskodvorské ulice. Má na ní vzniknout cyklopruh, který směrem z centra odvede kolaře směrem k řece Vltavě.

Lokalita je celkově silně dopravně zatížená a s ohledem na očekávaný větší nápor turistů bude nutné postavit také parkovací dům pro 300 aut. Petr Dvořák tak očekává, že náklady na projekt s názvem Pivovar otevřený a zelený přesáhnou 800 milionů korun, ale je to zatím jen velmi hrubý odhad.

„Je důležité zdůraznit, že si bude Budvar vše hradit pomocí svých prostředků. Jsem rád, že přemýšlí o budoucnosti svého areálu a jeho významu pro celý region,“ zmínil ministr zemědělství Marek Výborný, pod jehož resort národní podnik spadá. Také on byl u pátečního podpisu memoranda o spolupráci, ke které se zavázaly rovněž Jihočeský kraj a město České Budějovice.

Do nového ležáckého tanku ve sklepě Budvaru se vejde skoro půl milionu piv

Všemu už předcházela mezinárodní architektonická soutěž, vyhlášená v roce 2024. Do ní se přihlásilo 34 ateliérů z Česka i zahraničí. Vítězem se stala pařížsko-brněnská spolupráce Muoto sarl + Peer Collective s.r.o. Jejich návrh počítá také s rekonstrukcí historické sladovny, úpravou fasády varny, vyhlídkou, pivovarskou restaurací i krajinářským řešením veřejného prostoru.

„Cílem je zkrátka kromě rozšiřování potřeb pro výrobu pivovar otevřít více tak, aby nebyl jenom za zdmi. Zazelenit ho zelení, nikoli barvou. Červená Budvaru sluší. Chceme ukázat, že i moderní provoz nemusí být jen změť panelů a hal,“ upozornil Dvořák.

Řada návštěvníků uvítá, že se do pivovaru budou moci vypravit i bez průvodce. Prohlídku si užijí vlastním tempem a třeba s pomocí chytrých technologií. Když půjdou po lávkách, nijak tím nenaruší provoz.

Roste zisk i výstav

Budvaru se dlouhodobě daří. Loni měl čistý zisk 361 milionů korun, oproti roku 2023 to bylo o 23 procent více. Tržby stouply o 8,58 procenta na rekordních 3,67 miliardy korun. Pivovar měl loni také rekordní výstav, když uvařil 1,928 milionu hektolitrů piva, meziročně o 3,36 procenta více.

Už nyní má pivovar takovou kapacitu, že dokáže uvařit hodně přes dva miliony hektolitrů za rok. Ještě letos chtějí spustit v areálu provoz fotovoltaiky a příští rok také bioplynovou stanici a pracuje se i na rozšíření sklepů.

V nedávné minulosti se povedlo navýšit kapacitu varny, čtvrtým rokem je v provozu moderní linka na plechovky a několik let už také slouží logistické centrum.

