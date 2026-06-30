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Žádný dům nesmí být vyšší než Černá věž, stojí v návrhu nového územní plánu Budějovic

Lukáš Marek
  9:18
V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých...

V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých Budějovic. (25. června 2026) | foto: Lukáš Marek, MF DNES

V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých...
V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých...
V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých...
V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých...
12 fotografií
Na projednání návrhu nového územního plánu Českých Budějovic dorazily do velkého sálu KD Slavie stovky lidí. Slyšeli mimo jiné, že autoři důležitého dokumentu se mají pokusit navrhnout nejmodernější regionální metropoli v Česku. Obyvatelé mohou své připomínky k návrhu plánu uplatnit do 10. července.

Když se dostalo na otázky občanů, okamžitě se u obou mikrofonů ve velkém sále KD Slavie vytvořila fronta. Někdo se obával o bourání svého domu kvůli možné stavbě silnice, jiný doufal, že jeho pozemky zůstanou dál zastavitelné, a další zajímalo, co bude s lukrativní parcelou za Kauflandem u Stromovky.

O projednání návrhu nového územního plánu Českých Budějovic byl mezi obyvateli minulý čtvrtek velký zájem a do kulturního domu dorazilo několik stovek obyvatel. Setkání trvalo pět hodin a iDNES.cz vybral témata, o kterých se mluvilo nejvíce.

Výstavba domů a bytů

Nový územní plán Budějovic má začít platit v roce 2028, pak by se město mělo řídit při výstavě domů podle takzvaných výškových hladin. Zásadní informace, která zazněla – žádná nová budova by nemělo převyšovat Černou věž.

Limit 65 metrů je striktně vázaný na výšku 455 metrů nad mořem, čímž bude historická dominanta nadále nejvýraznější. Ta nejnižší skupina má respektovat vesnickou zástavbu. V praxi to bude znamenat, že by například na okraji sídliště Máj u křížení ulic Branišovská a M. Horákové mohl vyrůst třeba patnáctipatrový bytový dům.

V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých Budějovic. (25. června 2026)
V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých Budějovic. (25. června 2026)
V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých Budějovic. (25. června 2026)
V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých Budějovic. (25. června 2026)
12 fotografií

„Vyšší budovy vyzdvihují významné dopravní tepny a napomáhají čitelnosti městské struktury,“ upozornil Jan Šíma, jednatel Studia MAP, které je součástí zhotovitelského týmu návrhu plánu. Představa je taková, že do budoucna se mohou právě takové budovy stát středobody nových městských center.

Návrh plánu stále počítá s tím, že by na katastru Budějovic mohlo žít až 135 tisíc obyvatel, proti současným přibližně 95 tisícům. Zadání pro projektanty bylo takové, že se mají pokusit navrhnout nejmodernější regionální metropoli v Česku.

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Co se týká bytové výstavby, rozvoj je dále plánovaný právě mezi sídlištěm Máj a Švábovým Hrádkem, masivně také ve východní části města. „Přitom jsme se snažili, aby to nebylo na úkor zabírání dalších zelených ploch,“ zdůraznil Šíma. Dobrým příkladem je v tomto ohledu nová čtvrť Dubičný potok u Vrbenské ulice. Právě tam se může zástavba rozrůstat.

Obyvatele také zajímalo, jak to do budoucna bude s loukou za Kauflandem u Stromovky. „Neříkáme návrhem, že se má místo hned zastavět. Ale třeba bude město za 10 let potřebovat pozemek pro domov seniorů a pak se může ukázat tato plocha jako ideální,“ vysvětloval Šíma.

Doprava

Návrh plánu počítá také s novými komunikacemi, o to se obyvatelé hodně zajímali. Vystoupil třeba Luboš Bartl, který má velké obavy o budoucnost místa, kde žije, jeho rodina má v lokalitě Pětidomí dva domy a sídlí tam také firma Bartl. Právě tam se zvažuje nové napojení na budoucí tunel pod nádražím, které by využívali obyvatelé Suchého Vrbného.

„Vím, že existuje i alternativa, a apeluji na město a zhotovitele plánu, aby ji vzali v potaz,“ uvedl Bartl. Zmínil, že silnice by mohla vést mimo jeho obydlí nedaleko Dobrovodské v místě, kde sídlí policie.

Náměstek primátorky pro územní rozvoj a dopravu Lubomír Bureš (Naše Česko) na to reagoval, že už nyní hledají lepší variantu. „Dopravní inženýři dál prověřují, kudy by to mohlo vést,“ uvedl.

Hejtman a radní města Martin Kuba (Naše Česko) pak zmínil, že by v budoucnu mohla vést kolem města i severní tangenta. „I když je to ještě vzdálená budoucnost, tak už teď je třeba na tom začít pracovat s tím, že by tato komunikace odvedla část dopravy z krajského města. „Na rozdíl od budované severní spojky, která bude fungovat i jako vnitroměstská,“ dodal.

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Hodně se pak počítá s východní tangentou, která by částečně kopírovala dálnici D3 a lépe napojila například Hlinsko a Vráto, což jsou lokality, které se mají rozrůstat.

„Pro rozvoj východního okraje města je zásadní. Na křižovatce s Rudolfovskou přechází dálnici do katastru Vráta a Hlinska, aby se s dálnicí D3 spojila mimoúrovňovou křižovatkou. Odtud pak vychází závěrečný úsek po Dobrovodskou ulici a také nové napojení prodloužené Vrbenské ulice jako nově pojaté městské třídy,“ píše se v návrhu dokumentu.

Obyvatelé mohou své připomínky k návrhu plánu uplatnit do 10. července, a to písemně, elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky. Návrh je dostupný na magistrátu, ale i online na webu c-budejovice.cz/priprava-noveho-uzemniho-planu. Po vypořádání připomínek se uskuteční příští rok další veřejné projednání.

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