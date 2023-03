V Bujanově otevřeli první prodejnu bez obsluhy na vesnici, testují zájem

S košíkem v ruce obchází regály a sem tam do něj vloží některou z potravin. Pak se s manželem chystá za nákup zaplatit, v obchodě ale chybí prodavačka. Ani to není pro důchodkyni Libuši Fejfarovou z Bujanova na Krumlovsku problém.

Skupina COOP v obci poblíž rakouských hranic otevřela čtvrtou jihočeskou bezobslužnou prodejnu. V celé republice je vůbec první na venkově.

„Je to zajímavá možnost, ale spíše si myslím, že to využijí hlavně mladí. Do obchodu můžu jen s manželem, který má chytrý telefon. Jsem ráda, že když na něco v obchodě zapomeneme, můžeme si to jít kdykoli koupit,“ říká Fejfarová.

Podle ředitele COOP Jednota Kaplice Jana Hoffmanna je otevření provozovny také reakcí na postcovidovou situaci na vesnicích. „Chceme si podobný režim prodejny vyzkoušet i zde. Dopoledne tady bude personál pro místní, kteří příliš neovládají moderní technologie a potřebují prodavače k tomu, aby si nakoupili. Automatický provoz bude pro ty, kteří nestihnou přes den nakoupit,“ vysvětluje Hoffmann.

Pro nákup v obchodě bez obsluhy bude zákazník potřebovat mobil se speciální aplikací provázanou s bankovní identitou. Vybrané zboží si sám namarkuje u pokladny a poté jej kartou nebo mobilním telefonem zaplatí. Možným krádežím v prodejně bude bránit systém s pěti kamerami.

S podobným konceptem, jejž Jednota na jihu Čech ve svých obchodech využívá stále více, prozatím převládá spokojenost.

„Možnost nakoupit si kdykoli zákazníci oceňuji a automatický provoz se pozitivně projevuje i na tržbách. Zvolili jsme jednoduché a přitom funkční řešení. Nyní uvidíme, jak se celému konceptu bude dařit na venkově,“ připomíná ředitel marketingu a rozvoje sítě COOP Lukáš Němčík.

Automatickou prodejnu v Bujanově podporuje také obecní úřad, který bude přispívat na její chod. „Investovali jsme do provozovny, která je z ekonomického hlediska zralá na zavření, abychom si v extrémní situaci vyzkoušeli, jestli je náš model životaschopný,“ přibližuje Hoffmann důvody pro zavedení novinky.

Podle něj by takový koncept mohl být do budoucna vhodný i pro venkovské prostředí. A právě v Bujanově si vedení společnosti chce vyzkoušet, zda se jejich myšlenka osvědčí.

„Nemůžeme jít cestou omezování prodejní doby, tím bychom místní obírali o základní službu. Bohužel, trend je takový, že prodejny na venkově se spíše zavírají a velmi těžko se shání také personál. Věřím, že tímto nastartujeme nový trend,“ doufá Hoffmann.