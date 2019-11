Podmíněně propuštění vězni budou mít svůj dům v Písku, bude první v Česku

Před čtyřmi lety zkoušeli otevřít probační dům jako pilotní projekt v Ostravě. Bydleli v něm vězni, kteří se pod dohledem každý den snažili znovu získat společenské návyky. Roční fungování se osvědčilo.

Probační a mediační služba České republiky (PMS) se proto rozhodla otevřít první stálý probační dům. Vedení služby zvažovalo více míst, volba nakonec padla na Písek.

„S představiteli Písku už jsme jednali. Pokračují jednání týkající se převzetí objektu, kde by měl probační dům být,“ potvrzuje mluvčí PMS Kristina Labohá. Zařízení plánují na kraji města v ulici Samoty v areálu, kde sídlí hasiči.

Písečtí radní záměr projednali na zasedání v srpnu.

„Objekt nedaleko masokombinátu je v majetku státu, proto ho do výběru zahrnuli. Dříve to byla administrativní budova nebo ubytovna, proto nebude složité to uzpůsobit pro potřeby probačního domu. Město na to má naprosto minimální vliv,“ říká místostarosta Písku Petr Hladík.

Do areálu bude podmíněně propuštěné vězně posílat soud. V Písku se pod dohledem pracovníků znovu pokusí získávat pracovní návyky a zvykat si na každodenní život ve společnosti.

Kapacita zařízení bude maximálně dvacet lidí, kterým poskytne bydlení, budou zde absolvovat i programy, které je mají připravit na úplné propuštění. To vše pod 24hodinovým dohledem. Po pilotním projektu v Ostravě stát zařadil model probačního domu do dlouhodobé koncepce.

Město chce záruku bezpečnosti

Vedení města si ale uvědomuje možná rizika. Na projednávání tak stanovilo své podmínky, které Probační a mediační službě předalo.

„Jde nám o to, aby PMS vytvořila pro obyvatele probačního domu takové podmínky, které je budou motivovat k práci v místních firmách, a aby jim poskytla služby, jež jim pomohou vrátit se po skončení pobytu do jejich původních bydlišť,“ říká místostarosta Hladík.

Další požadavek se týká bezpečnosti a pořádku. Služba má zajistit, aby nedocházelo k porušování zákonů a vyhlášek a soužití s obyvateli bylo bezproblémové.

„Mně osobně podobné zařízení nevadí. Jinak bych se na to asi díval, kdyby bylo přímo ve městě, ale tady bude v okrajové části. Co jsem slyšel, ti lidé nebudou z těch, kteří by ve vězení seděli za nějakou nebezpečnou trestnou činnost. Myslím, že každý může v životě udělat chybu, a když stojí o návrat do běžného života, mělo by se jim pomoct,“ říká obyvatel Písku Jaroslav Forejt.

Odlišný názor má Alena Kozáková. „V Písku máme dost cizinců, kteří žijí na ubytovnách a dělají nepořádek. V parku posedávají bezdomovci, kteří tu mají noclehárnu, a je tu i dost nepřizpůsobivých obyvatel. Už tak se tu kolikrát večer necítím zrovna bezpečně,“ podotýká.

PMS má také spolupracovat s dalšími sociálními službami ve městě a pravidelně informovat radnici o fungování zařízení.

„Sice s tím nic neuděláme, ale tyto požadavky jsou pro nás jistou hranicí, bez které bychom nechtěli, aby tu probační dům vznikl. Po jednání s vedením služby to vypadá, že naše podmínky budou respektovat,“ dodává Petr Hladík s tím, že ideálně PMS uspořádá alespoň dvě veřejné besedy, kde plány představí obyvatelům.

PMS zájem o spolupráci s městem potvrzuje. „Všechny podmínky jsou splnitelné, proto je akceptujeme,“ říká Labohá.

V domě bude fungovat celodenní služba

Probační dům v Ostravě zkoušeli více než rok. Funguje v dalších evropských zemích nebo Kanadě.

„Na území města a v okolí žije několik desítek podmíněně propuštěných, aniž by se o tom vědělo. V probačním domě se část takovýchto lidí dostane pod trvalý dohled. Budou mít zajištěnou práci a každodenní kontakt se sociálními pracovníky. Z toho vyplývá, že občanům bude poskytnuta vyšší ochrana před případnými negativními jevy spojenými s propuštěnými vězni, než je tomu dosud,“ věří místostarosta Ondřej Veselý.

Podle Kristiny Labohé je bezpečnost klíčovým faktorem, na který se v probačním domě bere ohled. Bude tam fungovat celodenní služba a napojení na integrovaný záchranný systém včetně policie. Další podrobnosti chystá vedení služby teprve představit.

U každého kandidáta musí služba zvážit veškerá rizika jeho návratu na svobodu, potom soudu předloží plán, jak tato rizika vyřešit, aby vězeň nikoho neohrozil.

„Kombinace přípravy na propuštění, podpory, dohledu a umístění propuštěného do probačního domu minimalizuje riziko dalšího opakování trestné činnosti více než u lidí, kteří se do společnosti z vězení vrací bez jakéhokoli omezení nebo povinností a běžně žijí mezi námi, tedy i v Písku,“ dodává mluvčí PMR.