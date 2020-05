Přívozy už brázdí Lipno. Chybí jim školní výlety a rakouští turisté

Letošní sezona se rozjížděla později než loni, kdy přívozy z Horní Plané a Frymburka brázdily hladinu Lipna už od začátku dubna.

„Vedle toho, že je přívoz praktický dopravní prostředek, perfektně zapadá do mozaiky zajímavostí rekreačního vyžití na Lipensku. Vždyť s přívozem tu v létě při plánování výletů počítají téměř všichni,“ říká Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.

Frymburský přívoz zkracuje lidem cestu na Frýdavu, díky němu nemusí jezdit přes lipenskou hráz a ušetří přes 20 kilometrů. Je oblíbený při cestách na Vítkův Hrádek i do Rakouska. Díky tomu hornoplánskému odpadá dvacetikilometrové objíždění jezera přes nejbližší most v Nové Peci.

Přívoz v Horní Plané má za sebou nejdelší sezonu. Od loňského jara pracovala jeho posádka na vodě až do konce letošního března. Po krátké odstávce věnované pravidelné údržbě stroje se plavidlo vrátilo na hladinu 21. dubna.

„Byla to nejsilnější sezona za 23 let, kdy tady působím. Jezdili jsme prakticky dvanáct měsíců,“ říká kapitán hornoplánského přívozu Karel Kukačka.

Rekordní sezoně napomohla mírná zima, kdy hladina na přehradě téměř nezamrzla. „Jenže nyní jezdíme kvůli zavřenému hraničnímu přechodu jen do 17.30 hodin, běžně býváme v těchto měsících na vodě do půl osmé večer, v létě ještě o hodinu déle. Je to hlavně kvůli pendlerům, kteří teď nejezdí do práce. Zákazníků je málo, o víkendech to trochu zvednou cyklisté,“ popisuje hornoplánský převozník Stanislav Indra.

Přívoz ve Frymburku se dočkal před novou sezonou rozsáhlých oprav, aby mohl vůbec fungovat.

„Měla se dělat velká generálka, měnit dno, žádná firma se však nepřihlásila. Nakonec se nám podařilo splnit všechny bezpečnostní požadavky tak, že jsme dostali roční výjimku, na podzim musíme dno vyměnit,“ říká kapitán frymburského přívozu Antonín Labaj. S malým plavidlem Marta pro pěší a cyklisty tu zahájili sezonu o Velikonocích, velký přívoz pro auta začal fungoval minulý týden.

„Citelně nám chybí hlavně školní výlety a rakouští turisté. Především důchodci, kteří tu jezdí na elektrokolech,“ srovnává Labaj.

Turisty i místní už vozí také přívoz mezi Dolní Vltavicí a Kyselovem. „Jsme připravení i na zvýšená hygienická opatření. Dezinfikujeme zábradlí, závory i lavičky. A pokud se sejde hodně lidí, přidáme další jízdy, aby na sobě nebyli namačkaní,“ plánuje kapitán Karel Vlášek.