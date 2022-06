Přívoz Pionýr znovu brázdí Lipno, oprava stála pět milionů korun

Provozovatel, kterým je město Horní Planá, spustil loď na vodu už na začátku června, chyběla jí ale technická kontrola. Tu přívoz bez problémů získal na začátku týdne.

„Je důležitou spojnicí pro občany žijící na pravém břehu i pro domácí, kteří každý den dojíždějí za prací do Rakouska a Německa. Využívají ho zemědělské a lesnické provozy na pravém břehu jezera,“ potvrdil Jiří Hůlka, starosta Horní Plané.

Díky fungování lodi mají navíc práci hned čtyři lidé. „Naši občané trvale žijící na pravém břehu od Bližší Lhoty po Valtrov mají převoz zdarma,“ zmínil ještě Hůlka.

Obnova začala loni v říjnu a byla nejnáročnější za celou dobu existence plavidla, které slouží už 50 let. „Opravené jsou motory a částečně i vybavení,“ uvedl Petr Tahotný, vedoucí hospodářsko správního odboru města. Loď má i kompletně vyměněnou obšívku, tedy plášť pod čarou ponoru či kormidla. Celá rekonstrukce stála přibližně pět milionů korun.

Jízdní řád je stejný jako loni a najdete ho zde. Vzhledem k vývoji cen pohonných hmot ale museli provozovatelé letos zdražit jízdné. Jeden pasažér platil loni 15 korun, letos je to 20. Stejně se změnila cena za transport kola.

Poplatek za mimořádnou jízdu vzrostl ze 150 korun na 250 korun. Jinak se ceny nemění. Vzhledem k nárůstu cen pohonných hmot a energií museli zdražovat jízdné i provozovatelé ostatních přívozů ve Frymburku a Dolní Vltavici.

Přívoz Hraničář jezdí z Frymburku do Frýdavy již od Velikonoc. Vyráží na trasu každou hodinu od 9 do 17 hodin. Od první květnové neděle je na vodě také přívoz Šumava, který vozí turisty v úseku z Dolní Vltavice do Kyselova. Jezdit zde bude do 31. října.