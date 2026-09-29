Řidiči bourají, protože jezdí popaměti. Na novém úseku se změnila přednost

V pátek 28. srpna byl slavnostně otevřen dlouho očekávaný přivaděč. Po jeho zprovoznění došlo na novém úseku také ke změně přednosti v jízdě.
Hlavní komunikací je právě trasa přivaděče a řidiči odbočující z něj na České Budějovice na silnici I/39 i ti přijíždějící od krajského města proto musí dát přednost vozidlům jedoucím po přivaděči.
„Přestože je úsek přehledný a dostatečně značený, českokrumlovští dopravní policisté zde od jeho zprovoznění evidují již čtyři dopravní nehody. Ve třech ze čtyř případů bylo jejich příčinou nedání přednosti v jízdě. Jednou se řidička při odbočování z přivaděče a dávání přednosti protijedoucím vozidlům nezařadila do odbočovacího pruhu. Následně do jejího auta zezadu narazil vůz, jehož řidič chtěl pokračovat po přivaděči,“ vysvětlil českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Zatím poslední nehoda se stala uplynulý čtvrtek. Řidič Audi Q7 jedoucí od Krumlova při odbočování z přivaděče na silnici I/39 nedal přednost protijedoucímu vozidlu značky Škoda Kamiq. Při střetu utrpěla řidička škody zranění, se kterým ji záchranáři převezli do nemocnice.
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Na novém přivaděči je nejvyšší dovolená rychlost 90 kilometrů za hodinu. O jejím snížení v tuto chvíli policie neuvažuje.
„I z tohoto důvodu apelujeme na všechny řidiče, kteří novým úsekem projíždějí, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení a situaci v provozu a nespoléhali na své dosavadní návyky, tedy nejezdili popaměti,“ radí Šupík a dodává, že zejména řidiči, kteří místem projížděli již před zprovozněním přivaděče, by si měli uvědomit, že původní uspořádání křižovatek a přednost v jízdě se změnily.
Podobná situace nastala na podzim 2022 po otevření nového obchvatu Chýnova na Táborsku. Také tam se v prvních týdnech stalo několik nehod. Vznikla dokonce i petice za snížení rychlosti, ale devadesátka tam zůstává.