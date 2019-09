Budějovice chtějí sebrat soukromníkům zastávky MHD, kvůli příjmům z reklamy

Dopravní podnik používá na území Českých Budějovic a v okolí přibližně 420 zastávek. U stovky z nich je součástí i přístřešek, což je zároveň zajímavý reklamní prostor vynášející miliony korun.

Pozemky jsou většinou města, ale přístřešky na nich už patří soukromým společnostem, které je spravují a využívají ke komerčním účelům. Radnici pak platí za pronájem pozemku v řádech stovek korun za metr čtvereční za rok. Také proto už dříve zaznělo, že by se o vše měl starat sám dopravní podnik. Teď se k tomu schyluje.

Pokud se záměr podaří dotáhnout, má se sjednotit a celkově zlepšit stav oproti současnosti. Vyhrazený prostor by navíc nemusel sloužit jen pro reklamu.

„V těchto místech se pohybuje velké množství obyvatel. Proto bychom ho mohli a chceme využít jako nosič důležitých sdělení a informací z radnice,“ upozornil náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička (ANO).

Zjednodušeně by tak přístřešky mohly sloužit jako úřední desky, kde by se třeba lidé dozvěděli o chystaných důležitých uzavírkách a omezeních či nových vyhláškách.

MF DNES se ptala cestujících, a těm se nápad zamlouvá. „Zní to dobře. Nejdůležitější ale je, aby bylo na zastávkách čisto a spoje přijížděly včas,“ řekla Jana Horáková ze sídliště Vltava.

Nejdříve je ovšem nutné vyřešit ukončení smluv a převod zastávek, což nebude jednoduché. Variant je více. Město by se mohlo dohodnout, že si mobiliář od soukromníků odkoupí a bude ho dál spravovat, nebo vymění za nové a lepší zastávky. Další možností je, že by si firma zastávky nechala.

„To by je ovšem musela na své náklady odstranit a poté uvést místo do původního stavu,“ vysvětlil Lavička.

Radnice už s firmami jedná

Jasno by mělo být do konce roku. Od toho příštího by už se mohl o drtivou většinu zastávek starat dopravní podnik, který je stoprocentně vlastněný městem, anebo město samo. Radnice jedná se zástupci společností euroAWK a CityTools, s kterými má smlouvy uzavřené. MF DNES je oslovila, ale třeba euroAWK oznámilo, že nebude záležitost komentovat do doby, než bude s městem vše vyřešené.

Důležité je, že na převzetí přístřešků panuje mezi politiky shoda. „Pokud bude vše dobře fungovat, je to rozhodně krok správným směrem. Navíc z toho může být i zisk a celkově lepší provoz. Mimo jiné budeme muset ještě právně ověřit, zda je možné je přímo předat dopravnímu podniku,“ uvedl náměstek primátora pro majetek Tomáš Bouzek (TOP 09).

Podnik už k převzetí připravil i některé podklady a také udělal finanční odhady.

„Z prodeje reklam na zastávkách by mohlo ročně plynout zhruba pět milionů korun. Musíme ale samozřejmě počítat s tím, že dost peněz zase stojí údržba a opravy třeba po útocích vandalů. Pro nás je ale zásadní, že bychom měli možnost do celkové podoby a stavu zasahovat a zlepšovat ho,“ konstatoval ředitel Dopravního podniku města České Budějovice Slavoj Dolejš.

Velká část cestujících celkem logicky chápe přístřešky jako součást MHD, takže to hraje důležitou roli i v celkové image podniku. „Ve chvíli, kdy bychom je měli ve správě, můžeme se bavit i o pořízení nových, opravdu moderních. To už by záleželo i na dohodě s městem, protože se bavíme o statisících za jednu zastávku,“ doplnil Dolejš.

Dopravní podnik již reklamní plochy nabízí

S prodejem reklamy má podnik dlouhodobé zkušenosti, nabízí ji například na svých vozidlech i uvnitř a dále třeba i plachty nad trolejbusovým vedením. Například měsíční venkovní reklama na běžném autobusu stojí 7 800 korun. A třeba v Praze na vybraných místech stojí inzerát o velikosti A3 33 tisíc korun za měsíc, přičemž se objeví na 220 místech.

„V Budějovicích bychom určitě rozlišovali, ve které lokalitě by chtěl zájemce inzerovat. Některá místa jsou samozřejmě lukrativnější, protože se tam pohybuje větší množství lidí,“ doplnil Dolejš.

Z tohoto pohledu jsou určitě atraktivní například přístřešky u pošty na Senovážném náměstí, na Sadech a dalších místech v centru.

Ve městě je pak ještě několik výjimek, kde zastávky na pozemcích města nestojí, třeba u Metropolu, Teska a na několika dalších místech. Tam je zatím otázkou, zda by o ně dopravní podnik také pečoval.

Na proměnu zastávek mohlo dojít i mnohem dříve. Už před sedmi lety navrhovala skupina studentů, ať slouží třeba jako prostor pro začínající umělce. Zástupci radnice si tehdy nápady pochvalovali, ale na proměnu ve skutečnost se nedostalo.