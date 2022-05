Na Vltavě otevřeli nové přístaviště, lodě kotví poblíž centra Budějovic

Voda v řece Vltavě se poklidně pohupuje. Sluneční paprsky se na hladině mění v třpytivé záblesky. Příjemné jarní počasí doprovázelo slavnostní uvedení do provozu nové přístavní hrany u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích. Zároveň se také zahajovala plavební sezona.

Sobotní akci si nenechaly ujít desítky zájemců. Někteří z nich dorazili s předstihem, a tak si čas krátili procházkou podél řeky, prohlížením dvanácti přistavených lodí nebo zvídavými dotazy na kapitány.

Jaký to má ponor? Kolik uveze lidí? Jaká je maximální rychlost? To jsou jen některé z dotazů, které nejčastěji zněly u přístavní hrany. Mezi návštěvníky převažovaly rodiny s dětmi, které se těšily hlavně na to, až se budou moct projet v jednom z malých motorových člunů.

Akci zahájil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, který zdůraznil prospěšnost stavby. Podotkl, že nové vývaziště společně s rozšířením plavebních komor a navýšením plavební hloubky v Hněvkovicích učinilo Vltavu splavnou i pro úsek od Českých Budějovic až po Orlík.

„Stavba je významná pro rozvoj Českých Budějovic i celého regionu. Kdo využívá lodě, tak odteď bude moci kotvit takřka v centru, což výrazně podpoří turismus,“ podotkl.

Podobně význam stavby popsal i českobudějovický radní pro cestovní ruch Viktor Vojtko. Kromě turistického potenciálu místa však vyzdvihl i jeho kladný dopad na život místních. Odůvodnil to tím, že areál nabízí několik odpočinkových ploch a může také ulehčit městské dopravě. „Je to nová cesta do centra, která navíc nijak nezatíží silniční provoz,“ zdůraznil Vojtko.

Stavba za 26 milionů

„Jde o znovuobnovení tradice, protože České Budějovice jsou historicky spojené také s rodem Lannů. Lodní doprava směrem k Praze v minulosti výrazným způsobem pozvedla celou tuto oblast. Nová přístavní hrana je tak vstupní branou do města pro ty, kteří sem přijedou na lodi,“ dodal radní.

Vybudování vývaziště na Jiráskově nábřeží stálo 26 milionů korun. Délka přístavní hrany je 255 metrů a má dvě výškové úrovně.

Zajímavé informace o lodní dopravě pak přítomným představila ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová. Uvedla, že v České republice se počet registrovaných plavidel za posledních deset let zdvojnásobil. Přístavní hrana tedy znamená velký turistický potenciál.

V současnosti je registrovaných přibližně 20 tisíc lodí a okolo 65 tisíc lodivodů. Tato čísla však nemusí být úplná. Některá plavidla totiž nepodléhají registraci, a tak do součtu nejsou započítaná.

Sobotní akci zakončila společná vyjížďka od Dlouhého mostu až do Hluboké nad Vltavou.

Práce na splavnění řeky historicky začaly na popud krále Ferdinanda I. v roce 1547. V novodobé historii splavnost řeší projekt Město a voda, jehož hlavním smyslem je obnovit život u vodních toků a postupné odkrývání potenciálu. K fenoménu vody nabádá poloha Českých Budějovic na soutoku Vltavy a Malše.