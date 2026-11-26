Nová přístavba Domova pro seniory v Třeboni je zatím prázdná, dlouho to ale nepotrvá. První klienti se nastěhují už v prosinci a do ledna má být nový pavilon zcela obsazený.
Budova za více než 214 milionů korun zvýšila kapacitu zařízení o 34 lůžek na celkových 106 míst. Nabídne především moderní jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Ani rozšíření však nedokáže uspokojit všechny zájemce.
„Máme téměř 500 žádostí. Převis poptávky nevyřešíme. Uživili bychom ještě jeden takový dům,“ poznamenala při slavnostním otevření ředitelka domova Renata Klufová.
Samotný počet žádostí podle ředitelky ale nevypovídá přesně o tom, kolik lidí na místo v domově skutečně čeká. Senioři si totiž často podávají žádosti do více zařízení současně. Domovy ale spolu při obsazování kapacit komunikují. O přijetí pak nerozhoduje jen datum podání žádosti, ale také aktuální zdravotní a sociální situace žadatelů. „Přednost mají především zájemci z Třeboňska a Jihočeského kraje,“ potvrdila.
Nedostatek míst pro seniory je dlouhodobým problémem nejen na Třeboňsku, ale v celém kraji. Právě rostoucí počet starších obyvatel stál za rozhodnutím kapacitu rozšířit. Kraj při plánování nových zařízení neusiluje jen o navýšení počtu míst, ale také o jejich rozmístění v jednotlivých regionech.
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„Když se podaří postavit domov v konkrétním městě, mají lidé větší šanci zůstat v prostředí, které znají a kde mají své vazby,“ zdůraznila Pavla Doubková z odboru sociálních věcí krajského úřadu Jihočeského kraje.
Nová budova byla navržena tak, aby klientům nabízela co největší pohodlí a soukromí. Součástí přístavby jsou společné kuchyňky, společenský sál i střešní terasa s prostorem pro volnočasové a aktivizační programy.
„Naším cílem nebylo postavit jen budovu z betonu a cihel, ale vytvořit místo, kde se budou budoucí obyvatelé cítit bezpečně a které bude jejich novým domovem,“ pronesl technický vedoucí oblasti společnosti Strabag Jan Havelka.
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V kraji přibylo 151 lůžek pro seniory, kapacity ale pořád nestačí
Rozšíření si vyžádalo také posílení personálu. „Nových 34 klientů znamená přibližně dvanáct pečovatelek, několik zdravotních sester i další provozní zaměstnance,“ doplnila Klufová.
Stárnutí populace si uvědomuje i samotné město Třeboň. Vedle podpory sociálních služeb ale hledá cesty, jak posílit zastoupení mladších generací. Jednou z nich je podpora dostupnějšího bydlení.
„Peníze v rozpočtu města patří všem Třeboňákům, proto k jejich rozdělování přistupujeme co nejspravedlivěji. Zároveň však chceme podporovat sociální oblast a její význam do budoucna posilovat,“ zdůraznil starosta Aleš Kolář.
Nová přístavba zlepší kvalitu bydlení i péče
Současně s třeboňskou přístavbou dokončil kraj také investici v Domově pro seniory v Českých Velenicích. Zatímco v Třeboni bylo cílem především navýšení kapacity, ve Velenicích šlo hlavně o zkvalitnění zázemí. Přijmou zde navíc jen čtyři klienty. Nová budova nabídne celkem 28 moderních lůžek.
„Pokojíčky byly v původních budovách opravdu malé. Nová přístavba výrazně zlepšila kvalitu bydlení i péče,“ uvedla Renata Klufová, která šéfuje i zařízení ve Velenicích. Stavba stála 243 milionů korun.
Jihočeský kraj pokračuje v rozšiřování kapacit také v dalších částech regionu. Na přelomu let 2026 a 2027 by měla začít výstavba centra pro seniory v Týně nad Vltavou za 600 milionů korun s kapacitou 80 lůžek, které bude určené především obyvatelům Vltavotýnska.
V bývalém dolním areálu českobudějovické nemocnice vzniká takzvaná Nová Linecká čtvrť. Její součástí bude moderní centrum sociálních služeb s téměř 200 lůžky, byty pro soběstačné seniory, domov pro seniory i zařízení pro lidi s demencí, Alzheimerovou chorobou a dalšími neurodegenerativními onemocněními. První etapa projektu vyjde na zhruba dvě miliardy korun a dokončená má být v roce 2028.