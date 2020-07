Politici na jihu Čech přiznávají majetek, někteří však mlčí

Nejpodrobnější byli tradičně poslanec Jan Zahradník z ODS či náměstek hejtmanky Josef Knot (Pro jižní Čechy). S výší odměny 120 tisíc korun za post člena ve výboru regionální rady ROP Jihozápad se netají náměstek hejtmanky Pavel Hroch (Jihočeši 2012), to třeba u poslance a ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha byste jakýkoli číselný údaj hledali marně. Není to totiž povinnost.

MF DNES pročetla oznámení všech radních Jihočeského kraje, města České Budějovice a jihočeských poslanců. Jan Zahradník vyplnil, že za post zastupitele města obdržel loni odměnu dohromady 30 tisíc korun, za stejnou funkci na hejtmanství pak 72 tisíc. A poslední peníze vydělal na Jihočeské univerzitě.

„Tam jsem po krásně strávených letech v průběhu roku skončil. Teď ještě splácím vozidlo, což jsem také uvedl. Nikdy jsem s tímhle neměl žádný problém, beru to jako samozřejmost,“ reagoval na povinnost vyplňovat oznámení.

Každý zájemce do něj může nahlédnout prostřednictvím webových stránek Centrální registr oznámení.

„Myslím, že není vůbec na škodu, když toto oznámení vyplňují poslanci, senátoři a členové vlády. Nemyslím si však, že je to nutné pro starosty a uvolněné členy zastupitelstev v obcích. Tam to může mít i efekt, že to některé schopné lidi odradí od vstupu do politiky,“ doplnil Zahradník.

Na účtu má 3,4 milionu

Hodně se rozepsal i vicehejtman Josef Knot. Ten se netají tím, že vlastní několik nemovitostí, které pronajímá, a v této oblasti se pohyboval už před vstupem do politiky. Jeho prostory tak využívá například jeden řetězec s drogerií, optika, ale i běžní nájemníci v bytech.

Právě on má ale osobní zkušenost s tím, že vyplňování těchto oznámení už některé z jeho známých od vstupu do politiky odradilo. „Zveřejňovat některé údaje mi už přijde trochu za hranou, například kolik má člověk peněz na účtu nebo jaká je výše jeho hypotéky,“ řekl už dříve Knot.

Právě údaje o stavu peněz na účtu jako jediná uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská (ČSSD), která tam ke konci roku měla našetřených 3,4 milionu korun. Jiní politici naopak vyplnili, jak vysoké jsou jejich závazky. Třeba za koupi bytu či leasing za nový vůz.

Například poslanec za TOP 09 František Vácha tak měl ke konci roku hypotéku ještě přes milion korun. Dále uvedl, že si jako proděkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity loni vydělal 458 tisíc.

Poslanec za ANO Karel Tureček pak vypsal, že má překlenovací úvěry či zbytek hypotečního. Hypotéku má i pirátský poslanec Lukáš Kolářík a mnozí další. Další poslanec Roman Kubíček (ANO), který je rovněž zastupitelem kraje a radním města, uvedl, že jako předseda dozorčí rady Teplárny České Budějovice získal odměnu 290 tisíc korun.

To radní kraje a starosta Větřní Antonín Krák (ČSSD) je i jednatelem Českokrumlovského rozvojového fondu, za což za rok získal 240 tisíc. Svou činnost pomalu ukončuje i ROP Jihozápad, který měl dlouhé roky na starost evropské dotace, jejich rozdělování i následný dozor. Stále tam ve výboru zasedá osm politických zástupců Jihočeského kraje.

Náměstek hejtmanky Pavel Hroch tak upřesnil, že za výkon této funkce získal 120 tisíc, jeho kolegové z rady kraje a právě i výboru Ivo Moravec (Pro jižní Čechy) a Pavel Talíř (KDU-ČSL) uvedli jen funkci bez částky. Poslední jmenovaný totiž oznámení na stránkách ani k včerejšku neměl vyplněné.

Starosta Loučovic na Českokrumlovsku a poslanec Jan Kubík (ANO) se nadále věnuje činnostem, jako je třeba prodej lihovin, hostinské činnosti a dalším službám. „Podnikám mnoho let. V Loučovicích máme rodinný penzion,“ uvedl Kubík. Podle něj vyplňování oznámení nemá příliš velký smysl. „Myslím, že v obcích jsme i tak sledovaní dost,“ poznamenal už dříve.

Dlouhé roky úspěšně podniká také krajský radní Miroslav Joch (ČSSD), který se pohybuje v oblasti strojírenství, a také on tyto údaje vyplňuje včetně statisícových částek v položkách příjmů. U náměstka hejtmanky Zdeňka Dvořáka (KDU-ČSL) je vidět, že se věnuje také fotovoltaice, z čehož měl loni příjem 155 tisíc korun.

Naopak u náměstka hejtmanky Jaromíra Nováka (ČSSD) není jediný konkrétní údaj. Stejně nebo podobně struční byli i radní Pavel Pavel (Jihočeši 2012), náměstci primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice) a Petr Holický či Viktor Lavička (oba ANO).

„Nemám ale s oznámením problém. Myslím, že k funkci politika to patří,“ doplnil Viktor Lavička (ANO). Sedí v dozorčí radě Jihočeského letiště České Budějovice, kde za výkon funkce žádná odměna není.

Celá budějovická rada byla vesměs dost skoupá, až na náměstka Tomáše Bouzka (TOP 09). Ten si jako advokát loni vydělal přes půl milionu a přiznal i menší odměny za svou činnost v českobudějovické nemocnici a na vysoké škole.