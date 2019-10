Spor o příjezdovou cestu ohrožuje budoucnost zoo v Táboře

Existují dva hlavní pohledy na Zoo Tábor. Tisíce návštěvníků ji berou jako zajímavou atrakci. Desítky obyvatel místní části Větrovy už tak nadšení nejsou. Vadí jim, že k areálu nevede řádná příjezdová cesta, ale stovky aut se v sezoně proplétají mezi jejich domy. A mají i další výhrady.

Táborští zastupitelé v polovině října projednávali návrh na vybudování komunikace, která by vedla mimo zástavbu. Nezískal však dostatečnou podporu.

Spor graduje a nehraje se jen o stavbu silnice, ale vlastně o samotnou budoucnost zoologické zahrady. V areálu je stále několik černých staveb a situaci má narovnat připravovaná změna územního plánu. Zatímco dnes tam zčásti umožňuje i bytovou výstavbu, do budoucna má být určený výhradně pro zoo.

Jenže některým lidem by zřejmě vůbec nevadilo, kdyby zoologická zahrada úplně skončila. Vyplynulo to z nedávné debaty přímo ve Větrovech, ale také z jednání táborského zastupitelstva. Tam zazněly i hlasy, že se majitel a ředitel Zoo Tábor Evžen Korec může také jednou sebrat a odejít jinam.

On sám to označil za nesmysl. „Nikam se stěhovat nehodlám. Podařilo se nám získat renomé a máme další plány, jak se rozvíjet. Naopak chceme, aby se podařilo dokončit změnu územního plánu, po které bude území určené právě jen pro zoo. Tím by se zároveň podařilo narovnat vztahy v souvislosti s několika objekty, které nejsou zkolaudované,“ reagoval podnikatel a developer Korec.

Zoo koupil v roce 2015 a dostal ji z velkých dluhů. Hlavní správní budova a další stavby mají vše v pořádku, problém je například s přístřešky některých zvířat, třeba lvů a pumy.

Korec připouští, že příjezd k areálu je problematický a pro několik desítek obyvatel je to dlouhodobě velmi nepříjemné. Zástupci vedení města proto před několika dny jednali s místními přímo ve Větrovech o možném řešení.

Existovala celá řada variant. Na zastupitelstvu pak padl návrh na vytvoření nového napojení v délce 460 metrů mimo zástavbu rodinných domů, což by problém vyřešilo. Jenže po emotivní debatě zvedlo ruku pro návrh jen devět zastupitelů, potřeba přitom bylo alespoň 14 hlasů.

S rostoucí návštěvností roste i dopravní zátěž

„Návštěvnost dramaticky narostla a s tím dopravní zatížení. Pro obyvatele Větrov během sezony nastává peklo. Přístupová silnička není stavěná na takovou zátěž. Zoo přitom plánuje další rozvoj,“ upozornila opoziční zastupitelka Irena Ravandi (ODS). Projednávaný materiál se podle ní pouze tvářil jako řešení. „Není z něj třeba jasné, kdo to zaplatí,“ zmínila mimo jiné.

Také sdělila, že na základě dřívější petice mají někteří obyvatelé obavy, že ve chvíli, kdy se podaří dokončit změnu územního plánu, nebude mít už majitel zoo snahu náhradní cestu vybudovat. Už dříve však zazněla informace, že zoologická zahrada by zaplatila nejen projektovou přípravu, ale přidala by i 1,5 milionu korun na samotnou cestu.

Zoo Tábor V areálu v místní části Větrovy chovají 80 druhů a celkem 300 zvířat. Za loňský rok ji navštívilo 88 tisíc lidí, návštěvnost roste každoročně přibližně o deset procent. Ředitelem a majitelem zoo je podnikatel Evžen Korec. Od insolvenčního správce ji koupil v roce 2015.

Podle řady zastupitelů by především město nemělo za silnici zaplatit nic, jinak by to podle nich byla podpora soukromého podnikání. To vedení radnice potvrdilo. Vybudování komunikace nemusí být tak nákladné, může to být jen zpevněná cesta.

„Myslím, že jediné řešení je zřídit nové dopravní napojení, i když pan majitel nám úplně nevychází vstříc. Když zoo zůstane, budeme asi ti špatní pro obyvatele Větrov. Pokud by tam zoo nebyla, tak budeme zřejmě špatní zase pro jiné obyvatele. Nikdy se nezavděčíme všem, ale měli bychom to schválit,“ prohlásila místostarostka Michaela Petrová (Jinak!).

Na jednání vystoupili i Větrovští a ti měli jiný názor. „Zrušte hlasování. Bavíme se tady o variantě, která je jen špatná mezi špatnými,“ uvedl jeden z nich. Někteří by byli ochotní přistoupit na vybudování odstavného parkoviště vzdáleného od bytové zástavby, ze kterého by návštěvníci chodili do zoo pěšky.

Ve Větrovech před několika měsíci vzniklo záchytné parkoviště, kde je prostor i pro autobusy, jenže mnohé z nich stejně jedou dál i do ulic, kam mají zákaz vjezdu. Některým místním vadí hluk z aut, prašnost, ale i zápach ze zvířat.

Z příjezdové cesty zatím nic nebude, příprava změny územního plánu pokračuje. Schválením prošlo pořízení i zadání, rozhodující ale bude samotná změna. Pokud projde, chystá se zoo vybudovat například ptačí dům.