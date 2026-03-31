Řidič kamionu s vrtnou soupravou odmítl vážení, dostal pokutu sto tisíc korun

  11:08
Dopravní policisté na dálnici D3 nedaleko Českých Budějovic zpozorovali zjevně přetížený kamion. Odklonili ho na odpočívku, kde řidiče vyzvali ke kontrolnímu vážení. To šofér odmítl. Dostal za to pokutu sto tisíc korun. Jeho nákladní automobil měl na podvalníku vrtnou soustavu.

Přetížený kamion s vrtnou soupravou | foto: PČR

Českobudějovičtí dopravní policisté hlídkovali minulý týden na dálnici D3 mezi Budějovicemi a Veselím nad Lužnicí. Všimli si tahače s vrtnou soupravou na podvalníku, který byl zjevně přetížený.

Odklonili ho na odpočívadlo u Chotýčan a po kontrole dokladů vyzvali k vážení. To však dvaapadesátiletý řidič nákladního vozidla bez udání důvodu odmítl.

„Odmítnutí se považuje vlastně jako doznání,“ potvrdil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Za tento přestupek dostal řidič maximální možnou pokutu sto tisíc korun.

Tragickou hromadnou nehodu u Ostravy zavinil o třináct tun přetížený kamion

Maximální povolená hmotnost vychází z dokumentů k danému vozidlu. Tolerance při vážení jsou dvě procenta. Tu však řidič podle policistů očividně překročil.

Nadměrné náklady policisté kontrolují pravidelně. Řidiči přetížených tahačů poškozují silnice a zároveň je jejich jízda kvůli tomu nebezpečná.

KVÍZ: Jak znáte Lipno a Orlík?

Lipno na letecké fotografii z roku 2013. V pravém dolním rohu je Přední Výtoň a...

Lipno, Orlík. Dvě velké vodní nádrže. Možná jste kolem nich někdy jeli, možná jste u nich byli na rekreaci či v dětství na táboře. Zkuste si v kvízu ověřit své znalosti, jak dobře tyto dvě důležité...

Konec Portugalců v Budějovicích. Trenéři dostali okamžitou výpověď

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Fotbalové České Budějovice budou mít nové trenéry. Klub o víkendu s okamžitou platností ukončil spolupráci s portugalskou dvojicí Pedro Resende - Nuno Costa. Dynamo nebylo spokojené hlavně s poslední...

Komentáře neřeším, je to stoka, tvrdí žena ve výboru fotbalového klubu z páté ligy

Mynářová v Roudném zároveň bydlí (27. března 2026).

Pavla Mynářová si k prostředí v realitách přidala i fotbal. Vstoupila do výkonného výboru Malše Roudné. V klubu hrajícím pátou ligu na jihu Čech ovládá marketing. Fotbal ji baví, hrají ho všechny...

Skočil do vody a ochrnul. Chybí mi, že se nemůžu prát s ocelí, vyznává se kovář

Premium
Daniel Černý má ve svém pokoji speciální přístroje, na nichž cvičí. Před třemi...

Kovář Daniel Černý sbíral zkušenosti po Evropě. Pak se vrátil na jih Čech, své umění předváděl v Nových Hradech. Před třemi lety ale ochrnul. Nyní rehabilituje a doufá v návrat k řemeslu. „Už se...

Dostal tuzemák zpět do regálů. Máme i nápoje atraktivní pro mladé, říká šéf likérky

Premium
Tomáš Panenka je generálním ředitelem likérky Fruko-Schulz. Tuzemák je její...

Generální ředitel jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz Tomáš Panenka vypráví o tom, jak se přizpůsobují mladým, kteří tolik nepijí, i proč se prodává víc alkoholu před Vánocemi a Velikonocemi....

Šéf jihočeského fotbalu: Ať viníci navždy zmizí. Kauza je průřez společností

Tomáš Pintér, předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu a starosta Plané...

Přesně týden se český fotbal vzpamatovává z odhalení velké korupční kauzy. Její vyšetřování a dopady budou trvat dlouho a pocítí to i v regionech, kterých se věc primárně netýká. „Z 360 tisíc členů...

31. března 2026

Tábor pokračuje v boji s přemnoženými havrany, nechal odstranit stovku hnízd

Havrani si staví hnízda na několika místech v Táboře.

Táborská radnice pokračuje v boji proti havranům ve městě. Ze stromů už nechala odstranit zhruba sto hnízd, nejvíc za poslední roky. Musí chvátat, jakmile se v nich objeví vejce, zákon už jejich...

31. března 2026  9:28

Tuberkulóza na jihu Čech loni sílila, jednou z příčin je i příliv cizinců

Tmavé skvrny na rentgenovém snímku plic jsou příznakem akutní plicní

Patnáct českých občanů, čtrnáct Ukrajinců a jeden člověk maďarské národnosti. To je podle jihočeských hygieniků (KHS) skladba třicítky lidí, u kterých se loni v kraji potvrdila tuberkulóza. Oproti...

30. března 2026  16:22

Hokejisté zahájí domácí turnaj EHT v Českých Budějovicích duelem proti Finsku

Čeští hokejisté mávají fanouškům.

Hokejová reprezentace zahájí České hry, domácí turnaj série Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích nově s názvem Fortuna Hockey Games, ve čtvrtek 30. dubna duelem proti Finsku. Začne v 18 hodin. V...

30. března 2026  14:01

České Budějovice povede Papavasiliou. Jako první Kypřan hrál v Premier League

Nikolas Kalakoutis (vlevo) a Nikodimos Papavasiliou, noví trenéři Budějovic.

Po nečekaném konci portugalského trenéra Pedra Resendeho mají fotbalisté Českých Budějovic nového kouče. Stal se jím kyperský trenér Nikodimos Papavasiliou, který jako první Kypřan nastoupil v...

30. března 2026  13:52

Vrtulník využít nemohli, zraněného dělníka snesli z rozestavěného domu pomocí jeřábu

Pacienta uložili do transportní vany a za nepřetržité monitorace životních...

Netradiční zásah mají za sebou českobudějovičtí záchranáři a hasiči. V pátek vyjeli k dělníkovi, který se zranil při pádu na stavbě bytového domu. Z ochozu vysoko nad zemí ho snesli za pomoci jeřábu,...

30. března 2026  13:43

Může za pokácení zdravých dubů, obviňují exstarostu. Ten teď žádá omluvu

Obec nechala na okraji Boršova nad Vltavou vykácet zhruba 50 dubů. (březen 2026)

Vedení Boršova nad Vltavou nechalo vykácet na okraji obce zhruba padesát dubů. Mělo jít o plánovaný pěstební zásah s tím, že obec hospodaří podle zákona a pod odborným dohledem lesního hospodáře....

30. března 2026  9:35

KVÍZ: Jak znáte Lipno a Orlík?

Lipno na letecké fotografii z roku 2013. V pravém dolním rohu je Přední Výtoň a...

Lipno, Orlík. Dvě velké vodní nádrže. Možná jste kolem nich někdy jeli, možná jste u nich byli na rekreaci či v dětství na táboře. Zkuste si v kvízu ověřit své znalosti, jak dobře tyto dvě důležité...

vydáno 30. března 2026

Českobudějovičtí volejbalisté jsou v extraligovém semifinále, Kladno končí

Josef Leština z Českých Budějovic se raduje.

Českobudějovičtí volejbalisté jsou prvními semifinalisty extraligy. Čtvrtfinálovou sérii s Kladnem vyhráli 3:0 na zápasy, postup do bojů o medaile zpečetili domácím vítězstvím 3:1.

29. března 2026  22:03

Další Svoboda zazářil střelecky. Pardubice uťaly vítěznou sérii Slunety i díky rekordu

Nick Johnson z Ústí útočí na pardubický koš.

Růžové časy ústeckým basketbalistům ukončil jejich pardubický kat. Po sérii šesti ligových vítězství mu v neděli podlehli doma 89:101. Východočeši potvrdili druhé místo v tabulce nadstavbové skupiny...

29. března 2026  20:39,  aktualizováno  21:49

Konec Portugalců v Budějovicích. Trenéři dostali okamžitou výpověď

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Fotbalové České Budějovice budou mít nové trenéry. Klub o víkendu s okamžitou platností ukončil spolupráci s portugalskou dvojicí Pedro Resende - Nuno Costa. Dynamo nebylo spokojené hlavně s poslední...

29. března 2026  19:40

