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Maskovaný lupič vtrhl na pumpu s věrnou atrapou zbraně, zneškodnily ho policistky

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  11:45

Aneta Růžičková s kolegyní Veronikou Chrenkovou zadržely muže, který chtěl vyloupit benzinku. (27. srpna 2026) | foto: PČR

Maskovaný muž přepadl v úterý večer benzinovou pumpu v jedné z obcí na Táborsku. Mladík mířil na obsluhu zbraní a chtěl vydat peníze z pokladny. Jako první dorazila na místo hlídka táborských dopravních policistek, které útočníka zneškodnily. Později se ukázalo, že zbraň byla pouze atrapou, byť působila velmi důvěryhodně.

Když táborské dopravní policistky Aneta Růžičková s kolegyní Veronikou Chrenkovou dorazily k čerpací stanici, zahlédly přes prosklené dveře muže, který k nim stál zády.

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„Po otevření hlavního vchodu benziny vstoupily dovnitř a pod pohrůžkou namířené střelné zbraně a zákonných výzvách se muž otočil a vykročil směrem k zasahující hlídce. V následujících sekundách policistky lupiče zadržely,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Na místo se následně sjely další hlídky a případ si převzali táborští kriminalisté, kteří zjišťují, co devatenáctiletého mladíka k tomuto zločinu vlastně vedlo.

Nakonec to byla maketa zbraně, ale podle odborníků velmi autentická. (27. srpna 2026)

Po bližším zkoumání zbraně policisté zjistili, že to je plastová atrapa zbraně. „Působila však opravdu důvěryhodně,“ potvrdila Krausová.

Kriminalisté mladíkovi sdělili obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a dále na případu pracují.

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