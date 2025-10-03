Když děti střídají sporty, vlastně pořád začínají, tvrdí šéf sportu v DDM

Pavel Kortus
  9:11
Přemysl Šesták vede sportovní oddělení v českobudějovickém Domu dětí a mládeže už čtvrtstoletí. Pořádá také akce a turnaje. Vnímá, jak se děti i rodiče mění. Zájem o kroužky je v poslední době velký, trendem je větší množství pro jednotlivce.

Vedoucí sportovních kroužků v budějovickém DDM Přemysl Šesták | foto: Petr Lundák, MF DNES

Na stěně jeho kanceláře visí cenné sportovní artefakty. Hokejky od bývalých hráčů Motoru, tenisové rakety, pálka na stolní tenis, oštěp i brusle nebo fotbalový míč. Jsou ze sbírky dlouholetého pána této místnosti.

Již čtvrtstoletí patří Přemyslu Šestákovi, vedoucímu sportovního oddělení Domu dětí a mládeže (DDM) v Českých Budějovicích.

„Nastoupil jsem 1. července 2000. Tehdy jsem za jeden měsíc měnil barák, auto i práci,“ oddechne a zaboří se do otočného křesla.

Elektrotechnika, robotika, 3D tisk. Technické kroužky zažívají renesanci

Sport provází jeho rodinu prakticky celý život. Věnovali se mu i jeho dva synové, úspěšní reprezentanti v taekwon-do. Sám 63letý Šesták od mládí hrál například stolní tenis a skrz něj se ke své současné práci také dostal.

„Jezdil jsem na pingpongový tábor do Přední Výtoně. Byl tam Viktor Klein, který vedl stolní tenis v DDM. Tuto práci mi představil a mně se to líbilo. Pak v DDM pořádali výběrové řízení na ředitele, které jsem ani vyhrát nechtěl. Ale věděl jsem, že se tu uvolnilo místo vedoucího sportovního oddělení, podal jsem žádost a uspěl,“ líčí.

Ve sportovní části DDM se stará hlavně o zájmové kroužky pro děti. Letos jich otevřeli přes čtyřicet, k čemuž je třeba připočíst ještě další sporty fungující mimo krajské město, jako třeba úspěšný softbal v nedalekých Ledenicích. Dohromady to činí více než 540 účastníků kroužků, což je na poměry posledních let pěkné číslo.

„Líbí se mi, jak je práce pestrá. Není to sezení v kanceláři, i když nějaká administrativa k tomu patří. Je to spíš manažerská práce, zařizujete podmínky pro externisty i konání kroužků. Všechno se pořád mění a je co řešit. Jezdí se i na tábory,“ popisuje.

Někdy dávají rodiče děti na sportovní kroužky, jen aby se odreagovaly. Ony se velmi dobře učí, mají nějaký hlavní zájem a jdou si k tomu trochu zasportovat. Pak nemá cenu po nich moc šlapat.

Přemysl Šestákvedoucí sportovního oddělení v DDM České Budějovice

Druhou hlavní náplní Šestákovy činnosti je pořádání akcí. Dříve jich bývalo až kolem padesátky ročně, nyní je to zhruba třetina. Volejbalový turnaj O pohár hejtmana napsal už čtyři ročníky, smíšená soutěž O pohár primátorky zažil už 23 pokračování.

„Mám radost, když se akce povede a spokojené jsou děti i trenéři. A důležité je, když není žádný úraz a nenastanou velké problémy,“ zdůrazňuje.

Dnes je pro vedoucí či učitele někdy ošemetné, aby nemuseli řešit různé stížnosti nebo jiné trable. „Mně se to naštěstí ještě nestalo. I když vlastně na mě byla podaná stížnost, že jsem nutil hrát dítě při stolním tenise na body. Tak jsem ho předal do jiného kroužku a vedoucímu zdůraznil, aby dítě nehrálo na body,“ směje se.

Značné zkušenosti dávají Šestákovi návod, jak zvládat případné potíže s dětmi či rodiči. „Někdy je to těžší, ale už mám nadhled a situaci vyřeším jinak než zamlada, když bych byl možná razantnější,“ uvažuje.

Rodiče dětí neláká výkonnostní sport

Některé trable vyvstávají i proto, že se mění přístup dětí i rodičů. Zkrátka doba je jiná, než když Šesták na svoji pozici nastupoval. „Děti jsou kolikrát méně obratné. Chybí jim všestrannost i větší soustředění. Často si myslí, že to půjde samo, a když to nejde, tak skončí. Ale jak se děti změnily, na to odpovím slovy psychologa Milana Nakonečného. Ten tvrdí, že děti jsou stejné, akorát se změnila společnost,“ cituje.

Jiný je i postoj rodičů. „Víc jich chce, aby děti dělaly masový sport. Nemají zájem o ten výkonnostní, protože s nimi nechtějí trávit čas o víkendech na turnajích a zápasech. Nejsem toho úplně zastánce. Spíš by měly dělat jeden sport a pořádně. Takhle jeden rok zkusí volejbal, pak ping-pong, florbal a následně judo. Pak radši skončí, protože vlastně pořád začínají,“ přemýšlí.

Některé děti chodí i na víc kroužků. Například výtvarné, hudební nebo umělecké a k tomu mají ještě sportovní. „Někdy dávají rodiče děti na sportovní kroužky, jen aby se odreagovaly. Ony se velmi dobře učí, mají nějaký hlavní zájem a jdou si k tomu trochu zasportovat. Pak nemá cenu po nich moc šlapat. Celkově je přístup hodně individuální. Když na sobě někdo chce pracovat a baví ho to, tak těm se věnujeme víc,“ má jasno.

Děti volí více kroužků najednou. Láká keramika a roste zájem o technologie

Sport je podle Šestáka výborným zájmem, jak mohou děti překonat mnohdy složité období puberty. „Dostanou se do party, najdou si kamarády. Tráví čas smysluplně. Ve výkonnostním sportu se mládí naopak spíš prodlužuje, protože pořád jezdí po soutěžích i po mládežnickém věku,“ tvrdí.

O kroužky DDM je celkově velký zájem. Konají se na území Českých Budějovic jednou až dvakrát týdně. Počet přihlášených se letos blíží ke třem tisícům, byť se někteří dublují, protože jich navštěvují víc.

„Pořád je to práce s lidmi a hlavně dětmi. Je to naplňující, když lidi spolupracují. Při pořádání akcí už mám známé, se kterými si rozumíme a funguje nám to. Pak se všechno dělá snáz. Každý umí něco a dáme to dohromady,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

OBRAZEM: Lipno ztrácí vodu. Vltavská kaskáda čelí suchu i přes současné srážky

Lodě vytažené daleko od vody, nánosy kamení na rozlehlých plážích anebo socha Lipenské víly u Frymburky čnící vysoko nad hladinou na malé skále. To jsou v současnosti typické obrázky pro lipenskou...

OBRAZEM: Od časů slávy až ke krachu. Papírny ve Větřní měly i jeden velký unikát

Po 158 letech se uzavírá kapitola jednoho z nejstarších papírenských podniků v Česku. Končí továrna ve Větřní na Českokrumlovsku, kdysi chlouba průmyslu s největším strojem na výrobu novinového...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Auto u Třeboně skončilo na střeše, spolujezdkyně na místě zemřela

Při čtvrteční dopolední nehodě osobního auta nedaleko Třeboně zemřela spolujezdkyně. Těžce zraněná řidička byla transportovaná do nemocnice. Příčiny havárie policisté šetří. Silnice byla několik...

Když děti střídají sporty, vlastně pořád začínají, tvrdí šéf sportu v DDM

Přemysl Šesták vede sportovní oddělení v českobudějovickém Domu dětí a mládeže už čtvrtstoletí. Pořádá také akce a turnaje. Vnímá, jak se děti i rodiče mění. Zájem o kroužky je v poslední době velký,...

3. října 2025  9:11

OBRAZEM: Od časů slávy až ke krachu. Papírny ve Větřní měly i jeden velký unikát

Po 158 letech se uzavírá kapitola jednoho z nejstarších papírenských podniků v Česku. Končí továrna ve Větřní na Českokrumlovsku, kdysi chlouba průmyslu s největším strojem na výrobu novinového...

2. října 2025  15:29

Opilá školačka sotva chodila. Lahev alkoholu dostala od mladíka v parku, tvrdila

Opilé dvanáctileté dívce, která sotva chodila, pomáhali strážníci v Třeboni na Jindřichohradecku. Školačka nedokázala přesně říct, od koho alkohol dostala. Tvrdila, že od neznámého mladého muže v...

2. října 2025  11:39,  aktualizováno  11:48

Chodce za tmy srazilo auto, policie shání svědky tragédie i záznamy z kamer

Osm lidí zahynulo letos v září při dopravních nehodách na silnicích v Jihočeském kraji. Je to o pět víc než ve stejném období loni. Poslední zářijová nehoda se stala uplynulou sobotu v noci na...

2. října 2025  10:23

Losa Emila už není možné sledovat pomocí GPS, baterie se vybila

Pohyb losa Emila, jenž v létě putoval po několika zemích a naposledy ho viděli na Šumavě na hranici Česka a Německa, už není monitorovaný. Vybila se baterie, kterou měl ve svém GPS lokátoru....

1. října 2025  14:57

Dejte si pozor na předvolební manipulativní techniky, varuje lektorka

Premium

„Volby miluji. Mám i takovou tradici, že vždy přijedu za rodiči a jdeme volit společně. Potom odpočítávám čas do konce hlasování, sleduji televizi, poslouchám experty a čekám na výsledky,“ vyznává se...

1. října 2025

Místo vlaků jezdí z Budějovic do Lince autobusy, výluka potrvá do listopadu

Od dneška až do 4. listopadu je omezený provoz vlaků na železniční trati mezi Českými Budějovicemi, Horním Dvořištěm a Lincem včetně přípojné tratě na Lipno. Ovlivní to provoz regionálních i...

1. října 2025  12:20

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

1. října 2025  9:06

Naposledy do práce. Slavné papírny končí, Větřní lidem hledá zaměstnání

Přibližně 130 zaměstnanců se závěrečným zářijovým dnem odchází ze společnosti JIP - Papírny Větřní na Českokrumlovsku. Další desítky pracovníků skončí v příštích měsících. Výroba zatím ještě pracuje...

30. září 2025  14:41

Studentům univerzity slouží nová menza. Kapacity kolejí ale stále nestačí

České Budějovice omladilo téměř 15 tisíc studentů. Vysoké školy ve městě lákají na nové prostory i obory. Jihočeská univerzita upravila menzu a dvě budovy pedagogické fakulty, VŠTE nabízí prodejnu s...

30. září 2025  12:17

Loutky povedou v neoprenech. Malé divadlo uvede hru na vodní hladině Bagru

Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích představilo novou sezonu. Nabídne světové premiéry i představení na netradičních místech, třeba v českokrumlovském Portu 1560 nebo dokonce na vodní hladině...

30. září 2025  9:08

Společně odolnější. Budoucí učitelé cvičili na téma příprava občanů k obraně státu

Jihočeská univerzita společně s Armádou ČR připravila studentům pedagogické fakulty program ve výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku. Kurz s názvem Společně odolnější byl sestavený tak, aby...

29. září 2025  16:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.