Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla

  17:56
Rozporuplné emoce vzbudila návštěva předsedy vlády Petra Fialy (ODS) v Českých Budějovicích na předvolebním mítinku koalice SPOLU. Zatímco příznivci nešetřili slovy chvály a s Fialou se fotili, jeho odpůrci na něj pískali a častovali ho nadávkami. Jedna z žen po premiérovi dokonce plivla.

Vyhrocená atmosféra provázela už příjezd premiéra Petra Fialy do centra krajského města. Mítink se konal u parku Na Sadech. Někteří účastníci jeho přítomnost ani nepotřebovali a pustili se do slovních přestřelek i drobných šarvátek už několik minut předem. Řadu z nich musela řešit i policie.

Fiala svou účast zahájil krátkým proslovem, v němž vyzdvihl důležitost těchto voleb. „Mám obavy, že bychom o všechno to, co jsme tady společně vytvořili, mohli přijít. Že bychom se po těchto volbách mohli posunout někam na východ, že bychom přišli o kvalitu demokracie, o kousek své svobody,“ prohlásil.

Premiér Petr Fiala (ODS) prochází mezi svými příznivci i odpůrci při předvolebním mítinku v Českých Budějovicích. (1. září 2025).
Premiér Petr Fiala (ODS) promluvil na předvolebním mítinku koalice SPOLU v Českých Budějovicích. Mezi přihlížejícími byli i lidé s transparenty. (1. září 2025).
Premiér Petr Fiala (ODS) promluvil na předvolebním mítinku koalice SPOLU v Českých Budějovicích. Mezi přihlížejícími byli i lidé s transparenty. (1. září 2025).
Premiér Petr Fiala (ODS) prochází mezi svými příznivci i odpůrci při předvolebním mítinku v Českých Budějovicích. (1. září 2025).
Většinu času strávil premiér přímo mezi lidmi, fotil se s podporovateli a podepisoval jim předvolební materiály. Na akci ale dorazila i početná skupina jeho odpůrců, kteří na Fialu pískali a pokřikovali: „Jsi Ukrajinec“, „Konec peněz pro Ukrajinu“, „Hanba!“

Čerstvě jednašedesátiletý Fiala také účastníky vyzval k tomu, aby šli volit. Podle něj jde v těchto volbách o budoucnost i dalších generací. „Každý jeden hlas může rozhodnout,“ pronesl k posluchačům. Letošní volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek 3. a sobotu 4. října.

Na Fialu si v Plzni počkali odpůrci. Premiérovi vyhrožovali, že se ho zbaví

Když premiér odcházel k autu, jedna z odpůrkyň ho vyprovodila na cestu plivancem. Zatímco premiér v poklidu odjel za svým dalším programem, ženu legitimovali policisté.

Z Českých Budějovic zamířil šéf kabinetu na předvolební akci do Písku, večer ho v Táboře čeká další z debat s moderátorkou Ivou Pazderkovou.

Půlka dálnice D3 u hranic s Rakouskem je hotová, zatím se tam jezdí osmdesátkou

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo v pátek po poledni v omezeném režimu první polovinu dálnice D3 v úseku Nažidla – Dolní Dvořiště u hranic s Rakouskem. Kompletně hotovo tady bude nejpozději...

29. srpna 2025  14:02

Semafor u křižovatky utichl, aby mohli lidé spát. Ale nevidomí se teď bojí přejít

Premium

Lidé bydlící v Písku u křižovatky ulic Kollárova a Jeronýmova si stěžovali na klapavý zvuk semaforů na křižovatce. V noci je rušil, tak ho radnice vypnula. To ale komplikuje chůzi slepcům, jak...

29. srpna 2025

