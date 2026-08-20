Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na Babiše v Budějovicích pískali. Protože jsme úspěšní, reagoval premiér

Autor:
  17:43
Čtvrtek strávil premiér Andrej Babiš v Českých Budějovicích. Dopoledne zahajoval 52. ročník agrosalonu Země živitelka, program zakončil od 16 hodin na hlavním náměstí, kde se spolu s dalšími členy vlády setkal s místními obyvateli. Část lidí na jeho projev reagovala potleskem, jiní pískali.

Už dvacet minut před začátkem setkání rozdával vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na náměstí Přemysla Otakara II. úsměvy. V tu chvíli už tam dorazily zhruba tři desítky příznivců vlády, s nimiž se fotil a krátce pohovořil.

„Můžete mi to podepsat?“ ptal se jeden z mladíků, když mu podával červenou čepici s nápisem Silné Česko.

„Bude tu i Babiš?“ dotázal se jeden ze seniorů. V 15:45 dostal odpověď a premiér zavítal mezi příznivce, jichž nakonec dorazilo přes stovku. „Moc vám fandíme,“ pronesl manželský pár. Jeden z mužů Babišovi ukázal starou fotku a žádal o novou. „Tady jsem ještě vypadal dobře,“ vtipkoval premiér.

Premiér a ministři za ANO měli ve čtvrtek odpoledne setkání s veřejností na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. (20. srpna 2026)
Premiér a ministři za ANO měli ve čtvrtek odpoledne setkání s veřejností na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. (20. srpna 2026)
Premiér a ministři za ANO měli ve čtvrtek odpoledne setkání s veřejností na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. (20. srpna 2026)
Premiér a ministři za ANO měli ve čtvrtek odpoledne setkání s veřejností na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. (20. srpna 2026)
14 fotografií

Do Babišovy blízkosti přišel i muž s berlí. „Nebojte, nebudu útočit, já jsem na správné straně,“ smál se a zřejmě narážel na loňský předvolební incident z Ostravska, kdy premiéra napadl holí přítomný senior.

Ne všichni účastníci však současný kabinet a jeho šéfa podporovali, což část z nich dávala najevo hlasitým pískotem a červenými kartami. „My tě nechceme.“ „Estébák.“ „Hanba,“ zněly některé z pokřiků.

„Demokraty nebudeme komentovat. Oni pískají a nevědí proč. Pískají, protože jsme úspěšní a oni vědí, že zkorumpované strany jako ODS, KDU-ČSL a všichni nás nemohou porazit. Protože vždycky, když byli ve vládě, tak kradli,“ reagoval Andrej Babiš.

Názorové rozepře místy téměř přerostly až k fyzickým konfrontacím. „Co jste v životě dokázal, nesaháte mu ani takhle,“ pokřikoval jeden z příznivců premiéra k rozhořčenému názorovému oponentovi. „My jsme sem přišli vyjádřit svůj názor,“ reagoval jeden z odpůrců. Babišův podporovatel mu odvětil, aby ho vyjádřil při volbách.

V Budějovicích začala Země živitelka. Dotace klidně zrušme, prohlásil Babiš

Kromě Babiše a Havlíčka dorazili i ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Přítomní byli i budějovičtí kandidáti v čele s lídrem Viktorem Lavičkou. Vládní představitelé nejprve hovořili o konkrétních výsledcích své práce, většinu času však věnovali dotazům lidí.

Jeden z posluchačů se ptal i na to, jak by se šéf hnutí ANO stavěl k povolební spolupráci s novým hnutím Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. „Je to určitě schopný manažer, je úspěšný hejtman. My toto ale nyní neřešíme, protože předpokládáme, že příští parlamentní volby budou až v roce 2029,“ odvětil Babiš.

Druhý jeho dotaz směřoval na to, jak se stát vypořádá s minoritními akcionáři ČEZ. „Řekli jsme, že vykoupíme akcie, protože minoritáři si vlastně ani nepřejí jádro, jejich zájem je maximalizace zisku,“ komentoval. ČEZ podle premiéra neměl být privatizovaný, je to pro stát klíčová firma a chtějí, aby stát držel sto procent společnosti.

Vstoupit do diskuse (64 příspěvků)

Nejčtenější

Kuba si střihl Ironmana. Byla to jízda, prohlásil a prozradil svůj výsledek

Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v sobotu postavil na start vyhlášeného...

Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v neděli postavil na start vyhlášeného triatlonového závodu Ironman 70.3 Hradec Králové. „Byla to jízda, ale je to tam,“ pochlubil se jihočeský hejtman na...

Rodině zmizela z očí během minut. Dívku na nafukovacím lehátku odneslo moře

Dítě si hrálo spolu s rodinou na pláži v tureckém letovisku Didim. Nafukovací...

Nafukovací lehátko, slunce a moře je kombinace, která na první pohled vypadá pohodově, a ne jako něco potenciálně nebezpečného. V tureckém letovisku Didim se ale právě tahle oblíbená letní...

V Budějovicích začala Země živitelka. Dotace klidně zrušme, prohlásil Babiš

V Českých Budějovicích začala Země živitelka. Na slavnostní zahájení míří zleva...

Na českobudějovickém výstavišti začal 52. ročník populárního agrosalonu Země živitelka. Na úvodní den výstavy přijede také řada politiků včetně premiéra Andreje Babiše (ANO), který dorazil před 10....

Po útoku na cyklostezce v Českých Budějovicích zemřela žena. Podezřelého zadrželi

Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže...

Žena v Českých Budějovicích v neděli odpoledne zemřela po násilném útoku. Policisté během několika minut zadrželi podezřelého muže. Podle policie už nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.

Po nehodě na kole zemřel Jan Boháč, člen Divadla Sklep a majitel slavonické Besídky

Jan Boháč opravil ve Slavonicích hotel Besídka a chystá další rozšíření o další

Ve Slavonicích na Jindřichohradecku zemřel v noci na neděli ve věku 70 let člen Divadla Sklep Jan Boháč, když havaroval na kole. Nehodou se zabývá jihočeská policie.

Na Babiše v Budějovicích pískali. Protože jsme úspěšní, reagoval premiér

Premiér a ministři za ANO měli ve čtvrtek odpoledne setkání s veřejností na...

Čtvrtek strávil premiér Andrej Babiš v Českých Budějovicích. Dopoledne zahajoval 52. ročník agrosalonu Země živitelka, program zakončil od 16 hodin na hlavním náměstí, kde se spolu s dalšími členy...

20. srpna 2026  17:43

Muž naletěl při kšeftu s luxusními hodinkami. Podvodníka zadrželi v Jihlavě

ilustrační snímek

Policisté dopadli podvodníka, který v Českých Budějovicích napálil muže při pochybném kšeftu s hodinkami. Poškozený vyměnil své hodinky Omega Seamaster Planet Ocean za hodinky Rolex Daytona. Po...

14. srpna 2026  14:25,  aktualizováno  20. 8. 15:13

Mladík se vážně pořezal kvůli osobním problémům. Hrozilo, že vykrvácí

Muž si způsobil zranění na ruce sám. Policisté krvácení zastavili použitím...

Vážné pořezaného muže před pár dny zachraňovali policisté a následně i zdravotníci v Českých Budějovicích. Jak se ukázalo, muž si zranění způsobil sám. Podle lékaře ztratil tolik krve, že mu šlo o...

20. srpna 2026

V Budějovicích začala Země živitelka. Dotace klidně zrušme, prohlásil Babiš

V Českých Budějovicích začala Země živitelka. Na slavnostní zahájení míří zleva...

Na českobudějovickém výstavišti začal 52. ročník populárního agrosalonu Země živitelka. Na úvodní den výstavy přijede také řada politiků včetně premiéra Andreje Babiše (ANO), který dorazil před 10....

20. srpna 2026,  aktualizováno  11:43

Rodině zmizela z očí během minut. Dívku na nafukovacím lehátku odneslo moře

Dítě si hrálo spolu s rodinou na pláži v tureckém letovisku Didim. Nafukovací...

Nafukovací lehátko, slunce a moře je kombinace, která na první pohled vypadá pohodově, a ne jako něco potenciálně nebezpečného. V tureckém letovisku Didim se ale právě tahle oblíbená letní...

19. srpna 2026  18:27

Takový kbelík, to je apríl? Štamgasty v ikonickém podniku rozezlila změna půllitrů

Premium
Restaurace Masné krámy v Českých Budějovicích.

„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic,...

19. srpna 2026  16:50

Jindřichohradecká úzkokolejka získala důležité osvědčení, bez něj nemůže jezdit

Motorový vlak úzkokolejky je připravený k odjezdu z nádraží v Nové Bystřici. O...

Jindřichohradecká úzkokolejka získala klíčovou bezpečnostní certifikaci od Drážního úřadu na pět let. Její zástupci zároveň uzavřeli smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury, která jim letos...

19. srpna 2026  13:23

Šurého ve 24 letech ho zastavilo zdraví. Loučí se jako vzor mnoha dětí, smeká kouč

Jakub Šurý z Písku zakončuje na koš Pardubic.

Podílel se na čtyřech mládežnických titulech. Byl součástí generace, která posunula písecký basketbal mezi českou elitu, ve které tři roky oblékal dres Sršňů. Další starty však už Jakub Šurý nepřidá....

19. srpna 2026  9:32

Rekordní počet zvířat, moderní i historická technika. Země živitelka začíná

Na Zemi živitelce je pravidelně k vidění ta nejmodernější zemědělská technika....

Dvaapadesátý ročník agrosalonu Země živitelka začíná tento čtvrtek a potrvá do následujícího úterý. Akce nabídne na českobudějovickém výstavišti kromě inovací i rekordní počet zvířat. Vloni ji...

19. srpna 2026  9:19

I byliny mají letokruhy, jsou staré i desítky let. Jihočeský biolog je zkoumá v Himálaji

Premium
Biolog Jan Binter z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni (14. srpna 2026)

Je mu teprve 25 let, za sebou už má ale několik vědeckých expedic do vzdálených koutů světa. Biolog Jan Binter působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Třeboni, odkud vyráží za výzkumem rostlin...

18. srpna 2026

U Soumarského mostu, kde mají stát apartmány, objevil spolek nebezpečný odpad

Kemp Soumarský most se rozkládá na obou březích Teplé Vltavy.

Kontaminaci půdy ropnými látkami na místě, kde mají u Soumarského mostu na Prachaticku stát nové apartmánové domy, zjistil spolek Občané a přátelé Vltavského luhu z Volar. Podnět už poslal České...

18. srpna 2026  14:20

Z vraždy o dvacet let mladší ženy policie obvinila jejího partnera, měli neshody

Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže...

Kriminalisté v pondělní večer obvinili z vraždy muže zadrženého v souvislosti s nedělním napadením ženy u Vltavy v Českých Budějovicích. Motivem činu byly podle policie dlouhodobé neshody mezi...

18. srpna 2026  10:39,  aktualizováno  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.