Už dvacet minut před začátkem setkání rozdával vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na náměstí Přemysla Otakara II. úsměvy. V tu chvíli už tam dorazily zhruba tři desítky příznivců vlády, s nimiž se fotil a krátce pohovořil.
„Můžete mi to podepsat?“ ptal se jeden z mladíků, když mu podával červenou čepici s nápisem Silné Česko.
„Bude tu i Babiš?“ dotázal se jeden ze seniorů. V 15:45 dostal odpověď a premiér zavítal mezi příznivce, jichž nakonec dorazilo přes stovku. „Moc vám fandíme,“ pronesl manželský pár. Jeden z mužů Babišovi ukázal starou fotku a žádal o novou. „Tady jsem ještě vypadal dobře,“ vtipkoval premiér.
Do Babišovy blízkosti přišel i muž s berlí. „Nebojte, nebudu útočit, já jsem na správné straně,“ smál se a zřejmě narážel na loňský předvolební incident z Ostravska, kdy premiéra napadl holí přítomný senior.
Ne všichni účastníci však současný kabinet a jeho šéfa podporovali, což část z nich dávala najevo hlasitým pískotem a červenými kartami. „My tě nechceme.“ „Estébák.“ „Hanba,“ zněly některé z pokřiků.
„Demokraty nebudeme komentovat. Oni pískají a nevědí proč. Pískají, protože jsme úspěšní a oni vědí, že zkorumpované strany jako ODS, KDU-ČSL a všichni nás nemohou porazit. Protože vždycky, když byli ve vládě, tak kradli,“ reagoval Andrej Babiš.
Názorové rozepře místy téměř přerostly až k fyzickým konfrontacím. „Co jste v životě dokázal, nesaháte mu ani takhle,“ pokřikoval jeden z příznivců premiéra k rozhořčenému názorovému oponentovi. „My jsme sem přišli vyjádřit svůj názor,“ reagoval jeden z odpůrců. Babišův podporovatel mu odvětil, aby ho vyjádřil při volbách.
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Kromě Babiše a Havlíčka dorazili i ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Přítomní byli i budějovičtí kandidáti v čele s lídrem Viktorem Lavičkou. Vládní představitelé nejprve hovořili o konkrétních výsledcích své práce, většinu času však věnovali dotazům lidí.
Jeden z posluchačů se ptal i na to, jak by se šéf hnutí ANO stavěl k povolební spolupráci s novým hnutím Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. „Je to určitě schopný manažer, je úspěšný hejtman. My toto ale nyní neřešíme, protože předpokládáme, že příští parlamentní volby budou až v roce 2029,“ odvětil Babiš.
Druhý jeho dotaz směřoval na to, jak se stát vypořádá s minoritními akcionáři ČEZ. „Řekli jsme, že vykoupíme akcie, protože minoritáři si vlastně ani nepřejí jádro, jejich zájem je maximalizace zisku,“ komentoval. ČEZ podle premiéra neměl být privatizovaný, je to pro stát klíčová firma a chtějí, aby stát držel sto procent společnosti.