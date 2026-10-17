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Nová atrakce Orlíku. Sklep byl přes 60 let pod vodou, ale cihly jsou jako nové

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  10:30

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Nedostatek vody v orlické přehradní nádrži odhalilo pod Podolským mostem i dobře dochovaný sklep, který patřil k rodinnému domku Smrtů. Stala se z něj vedle odhalených zbytků starého mostu nová atrakce. (15. října 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Lidé na vyschlé Orlické přehradě našli novou atrakci. Pod Podolským mostem odhalila ustupující voda sklep. Ten odvážlivce, kteří vlezou dovnitř, uchvátí svým zachovalým stavem. Sklep patřil k dvoupatrovému domku rodiny Smrtů, který musel ustoupit začátkem 60. let napouštění přehrady.

Pomalu se soukám do malého otvoru, který je lemovaný cihlami. Chvíli zápasím s tím, abych své téměř dva metry vtěsnal do nevelkého tmavého prostoru. Povedlo se. Ocitám se v bývalém sklepě.

Jakmile se mé oči přizpůsobí slabému světlu, přichází velké překvapení.

Nedostatek vody v orlické přehradní nádrži odhalilo pod Podolským mostem i dobře dochovaný sklep, který patřil k rodinnému domku Smrtů. Stala se z něj vedle odhalených zbytků starého mostu nová atrakce. (15. října 2026)
Nedostatek vody v orlické přehradní nádrži odhalilo pod Podolským mostem i dobře dochovaný sklep, který patřil k rodinnému domku Smrtů. Stala se z něj vedle odhalených zbytků starého mostu nová atrakce. (15. října 2026)
Nedostatek vody v orlické přehradní nádrži odhalilo pod Podolským mostem i dobře dochovaný sklep, který patřil k rodinnému domku Smrtů. Stala se z něj vedle odhalených zbytků starého mostu nová atrakce. (15. října 2026)
Nedostatek vody v orlické přehradní nádrži odhalilo pod Podolským mostem i dobře dochovaný sklep, který patřil k rodinnému domku Smrtů. Stala se z něj vedle odhalených zbytků starého mostu nová atrakce. (15. října 2026)
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Nová atrakce Orlíku. Sklep byl přes 60 let pod vodou, ale cihly jsou jako nové

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Nedostatek vody v orlické přehradní nádrži odhalilo pod Podolským mostem i...

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