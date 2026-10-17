Lidé na vyschlé Orlické přehradě našli novou atrakci. Pod Podolským mostem odhalila ustupující voda sklep. Ten odvážlivce, kteří vlezou dovnitř, uchvátí svým zachovalým stavem. Sklep patřil k dvoupatrovému domku rodiny Smrtů, který musel ustoupit začátkem 60. let napouštění přehrady.
Pomalu se soukám do malého otvoru, který je lemovaný cihlami. Chvíli zápasím s tím, abych své téměř dva metry vtěsnal do nevelkého tmavého prostoru. Povedlo se. Ocitám se v bývalém sklepě.
Jakmile se mé oči přizpůsobí slabému světlu, přichází velké překvapení.