Dva muži s bruslemi na nohou klečí na zamrzlé hladině vodní nádrže Orlík nedaleko Podolského mostu na Písecku. Vyvrtávají do ledu díru, škrtají zapalovačem a v mžiku se objevuje plamen. Bublina pod ledem totiž obsahovala metan.
„Všechny bubliny, které jsou zamrzlé v ledu, jsou metanové,“ přiblížil jeden z bruslařů Štěpán Dvořák. On sám se tuto informaci dozvěděl už dávno, na Orlíku se o tuto znalost podělil se svým kamarádem, který to chtěl vidět.
Michal Tušer z Biologického centra Akademie věd ČR uvedl, že metan se na dně jezer či nádrží tvoří přirozeně, jelikož tam sedimentuje veškerý organický materiál. Bakterie jej následně přemění na metanový plyn, který se může uvolnit a ve formě bublin vystoupat k hladině. Roli zde hraje například hydrostatický a atmosferický tlak.
|
OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje
„Děje se to přes celý rok, ale v různé intenzitě. Záleží, jak rychle se metan tvoří, jak jsou procesy teplotně závislé a v jaké fázi roku to je,“ přiblížil Tušer. V zimě se však bubliny přes zamrzlou hladinu nedostanou rovnou do atmosféry a vznikají přímo v ledu.
Tušer doplnil, že nemusí nutně jít pouze o metan, který má ovšem velké zastoupení. Bubliny mohou obsahovat i oxid uhličitý, dusík nebo argon. Plyny se vyskytují v různém poměru, a to s ohledem na to, jak dlouho se bublina tvořila, v jaké vrstvě byla nebo jestli tam byl částečný přístup kyslíku.
|
Žena se na Brněnské přehradě propadla ledem, strážníci ukázali nebezpečné bubliny
„Pokud je ten vodní sloupec hodně dlouhý, tak dochází k tomu, že když se bublina uvolní a jede pomalu nahoru, dochází i k výměně plynů. U oxidu uhličitého je to rychlejší než u metanu,“ dodal.
Bruslení není bezpečné, varuje Povodí Vltavy
Mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl uvedla, že metan není sám o sobě jedovatý. „Jeho největší riziko spočívá v jeho výbušnosti a hořlavosti. Proto nedoporučujeme případné metanové bubliny zapalovat,“ upozornila. Tušer si nicméně nemyslí, že by mohlo dojít k obrovskému výbuchu.
Bruslaři na Orlíku zároveň vyvolali otázku, jak bezpečný je pohyb na jeho zamrzlé hladině. Dvořák popsal, že led měří pomocí tyče, kterou do něj ťukají, a podle toho odhadnou, jak je tlustý. „Tam, kde jsme začínali, byl led tak tlustý, že nešel prorazit. Za Zvíkovem už se začal ztenčovat, měli jsme tam čtyři nebo pět centimetrů a jezdili jsme opatrněji,“ upřesnil.
|
Sucho na Orlíku. Hladina Vltavy je o deset metrů níž a odhalila starý jez, mlýn i bunkr
Pohyb po zamrzlé hladině nádrže podle Mertl bezpečný není. Po celou zimu může totiž docházet k výraznějšímu pohybu hladiny a pod ledem mohou vznikat velmi nebezpečné vzduchové mezery, které nejsou vidět, ale představují velké riziko prolomení.
Povodí Vltavy varuje před nebezpečím, které může hrozit při jízdě, chůzi či bruslení na zamrzlých hladinách. „Upozorňujeme, že každý vstup na zamrzlou hladinu povrchové vody je rizikem, a proto je možný pouze na vlastní nebezpečí,“ zdůraznila.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz