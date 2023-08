Výtvarník pomaloval zeď domu v Táboře, obraz nazval Přechod života na souš

„Malba se jmenuje Přechod života na souš. Jde o záznam velkolepé kolonizace souše rostlinami a houbami zhruba před 450 miliony let. Je to vizualizace samotného procesu, jak to asi vypadalo. Celý nápad vznikl loni, kdy jsme s budoucím švagrem řešili kolonizace souše. Moc jsem o tom procesu nevěděl, a vzhledem k tomu, že jsem takový amatérský badatel a vědec, začal jsem se o téma zajímat,“ vyprávěl Bachorík.

„A přišel jsem na to, že velkou roli v tomto dění hrály houby! Tak jsem to začal skicovat a vznikla taková mapa, co zobrazuje pět kroků toho, co se stalo a vedlo k tomu, že mohli přijít třeba živočichové. Celou malbu doprovodí komiks, jak přišly houby, které byly například i prvními těžaři, protože dokázaly přetavit nerosty na živnou půdu,“ vysvětluje Jakub Bachorík, absolvent oboru Ilustrace a grafika na UMPRUM, který jako Don Chaina vystupuje v trapové formaci Opak Dissu.

V Táboře jde o další jeho dílo, dříve již dělal kolonizaci Marsu a další. „Muralu se věnuji asi deset let, ale poslední rok je to s přesahem. Dělám je více edukativní a tematické – děti, co odchází z dětských domovů, tedy sociální témata. A poslední dobou hodně ekologická a přírodovědecká témata. Vše se snažím tvořit v jednoduchém stylu. V Táboře jde o první výstup projektu, který začínám a který bych rád do budoucna vydal i knižně,“ prozradil devětadvacetiletý výtvarník.

Na této zdi jde o šesté výtvarné dílo. Penzista a ředitel nadace Miroslava Šaška Stanislav Dvořák tak dává prostor umělcům, zejména těm mladým.

„Začalo to na literárním festivalu Tabook. Chtěl jsem tehdy dát linoryty do veřejného prostoru, a tak mě napadlo dát je ke mně na garáž. Dalším důvodem bylo, že byla garáž věčně posprejovaná tagy. Od té doby se tu výtvarná díla jednou za dva tři roky mění. Byli tu různí umělci, i ze zahraničí, ale Jakub je první, kdo šel s dílem za roh a kdo na něm dělá delší dobu. Trvalo mu to asi pět dní, ale určitě udělá kolemjdoucím radost,“ dodal spokojený obyvatel.