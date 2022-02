Písek koupil půl domu, který překáží stavbě silnice. Je to krok k nové čtvrti

Pavel Zvoníček žije s rodinou v Pražské ulici v Písku. Dům, kde jsou dva byty a v němž provozuje živnost, zrekonstruoval a zateplil. To vše s vědomím, že jednou ustoupí výstavbě silnice.

„Myšlenka propojit Žižkova kasárna s ulicemi Pražská a Dvořákova vznikla už v roce 1982. Pro případ výjezdu bojových vozidel to mělo být rychlé napojení na ulici Dvořákova a Nový most. Přišel listopad 1989 a k propojení nedošlo, ale záměr zůstal. Dnes je to 40 let, co žijeme s myšlenkou, že náš dům bude pro tyto účely vykoupen a zbourán. Je to hrozná představa,“ popisoval Zvoníček při únorovém zasedání píseckým zastupitelům.

Místem, kde jeho nemovitost stojí, má totiž vést komunikace do nové čtvrti s názvem Pražská brána, v niž se má v budoucnu lokalita bývalých Žižkových kasáren proměnit. A majitel se rozhodl svou polovinu domu městu prodat za 10,5 milionu korun.

„Jedná se o výkup ideální poloviny nemovitosti u kruhového objezdu, který je zanesený už zhruba třicet let v územním plánu na místě veřejně prospěšné stavby komunikace propojující ulice Dvořákova a Burketova v lokalitě Žižkových kasáren,“ uvedla bod jednání místostarostka Petra Trambová (Pro Písek) s tím, že znalecký posudek, který si město nechalo zpracovat na základě nabídky majitele, ocenil celou nemovitost na 19,4 milionu korun. Polovina by tak vyšla na 9,7 milionu. Současně ale upozornila, že odkup nemovitosti nespěchá.

„Dům je strategický z pohledu propojení Žižkových kasáren v budoucnu a není to v první fázi zcela nutné. Lokalitu lze zatím zastavět i bez této komunikace,“ naznačila Trambová.

Zároveň ale podotkla, že pro dopravní obsluhu území a zklidnění Čelakovského ulice a části Pražské, kde jsou ve špičkách zácpy před školami, by propojení představovalo velkou úlevu. „Jedná se o první krok, který bychom v této věci učinili. Čekal by nás výkup druhé poloviny domu, případně ještě dalšího,“ dodala.

Jak připomněl opoziční zastupitel Josef Soumar (Piráti), o odkupu nemovitosti zastupitelé nejednají poprvé. „Před několika lety jsme se pohybovali kolem částky 16 milionů a mně to připadalo moc. Ale je vidět, že cena nemovitostí půjde vždycky vzhůru a propojení lokality přes tyto domy bude pro zastupitelstvo pořád drahý krok,“ zmínil Soumar, který byl připravený podpořit prodej i za cenu nabídnutou majitelem.

Josef Keclík (ANO) by s koupí počkal. „Nemáme záruku, že i druhý spolumajitel nám prodá svou polovinu domu za podobných podmínek. Tím se koupí dostaneme do pasti. Už teď ale víme, že pět, deset let nebudou finance na to, abychom s areálem něco dělali,“ tvrdil.

Výkup doporučila i majetková komise, ideálně za cenu podle odhadu. „Staneme se podílovými spoluvlastníky domu a v tu chvíli můžeme dát k soudu návrh na vypořádání podílového vlastnictví,“ poodkryl možnosti zastupitel Marek Anděl (Písek sobě).

Zvoníček pak upozornil ještě na fakt, že jeho dům je plně pasivní s roční spotřebou energií kolem 10 tisíc korun, což znalecký posudek města nezahrnuje, a za navrhovaných 9,7 milionu nyní těžko pořídí náhradu.

„Prodej domu a stěhování je vždy těžký zásah do rodinného života, tak vás žádám o porozumění a podporu, ať jsem kladným příkladem pro ostatní navrhovatele, od nichž je třeba nemovitosti vykoupit,“ vyzval zastupitele Zvoníček a ti nakonec na jeho nabídku za 10,5 milionu přistoupili.

V prvním bloku mají být byty a školka

Nová písecká čtvrť na území o rozloze přibližně 14 hektarů současně získává konkrétnější podobu. Zastupitelé pověřili úředníky zahrnutím nové územní studie Pražská brána do územního plánu. Řešení severní části lokality, bloku B02, představil architekt Vladimír Krajíc.

„Dali jsme si za úkol, aby bylo zřetelné, za jakých podmínek a nákladů může lokalita existovat do budoucna a co by bylo jejím výstupem. Blok B02 je věnovaný převážně bydlení s přibližně 108 bytovými jednotkami velikosti 2+kk. Součástí je i mateřská škola se čtyřmi třídami,“ nastínil Krajíc.

Celkové náklady zahrnující blok B02 činí přibližně 420 milionů. V částce jsou zahrnuty mimo jiné i silnice a okružní křižovatka.

Původně představitelé města plánovali, že v lokalitě kasáren vyroste i nový plavecký bazén. Nakonec projekt přemístili pod lesnickou školu.

Žižkova kasárna jsou posledním nevyužitým místem blízko centra Písku. Nyní tam funguje jen technologické centrum a psychiatrická nemocnice. Kdy by mohla výstavba jednotlivých objektů nové čtvrti začít, zatím není jasné.